Mesajele politicienilor de Paşte: îndemnuri la înţelepciune, iertare şi pace, poze cu iepuraşi şi ouă roşii şi aluzii la protocoalele cu SRI

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat fotografii cu familia sa şi cu iepuraşi albi, în timp ce fostul premier Adrian Năstase a scris că pentru el sărbătoarea Paştelui reprezintă drumul de la suferinţă la reînviere, în acelaşi timp întrebându-se ironic pe ce protocoale secrete s-a bazat statul din vremea lui Iisus. Senatorul Alina Gorghiu îşi doreşte ca Paştele din acest an să fie unic pentru fiecare român, să fie mai frumos şi mai liniştit, în timp ce ministrul Finanţelor Publice Eugen Teodorovici afirmă că sărbătoarea Învierii îi reconfirmă speranţa în renaştere şi în puterea credinţei.

Liderul PNL, Ludovic Orban, le transmite românilor ca această sărbătoare să le aducă sănătate, belşug şi fericire.

"Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă sănătate, belşug şi fericire. Odată cu Lumina Sfântă, să intre în casa dumneavoastră înţelegerea, armonia, iubirea. Odată cu Învierea Domnului şi cu renaşterea naturii să renască în fiecare din dumneavoastră speranţa, încrederea, visurile. Paşte fericit!", a transmis Orban, printr-un mesaj video.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a ales să transmită tradiţionala urare "Sărbători binecuvântate alături de cei dragi!"

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu un mesaj prin care urează Paşte binecuvântat.

"Fie ca Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să vă aducă în suflet şi în casă încredere, lumină, iubire, linişte şi realizări!”, este mesajul Rovanei Plumb.

O urare asemănătoare a fost postată şi de fostul ministru al Educaţiei, Liviu Pop: "Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletul, să ne lumineze mintea şi să ne deschidă inima spre iubire, credinţă, iertare! Paşte fericit!”.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îndeamnă la credinţă şi împăcare şi le transmite oamenilor să se bucure de frumuseţea lucrurilor care îi înconjoară. "Lumina şi căldura Paştelui să ne deschidă inimile spre credinţă şi împăcare. Să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară. Paşte Fericit!”, scrie Daea pe Facebook.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook mai multe fotografii cu familia sa şi cu iepuraşi albi, însoţite de o urare.

"Paşte fericit tuturor! Sfânta Înviere să vă aducă lumină în suflet şi împăcare. Pentru copii, iepuraşul să vină încărcat cu surprize plăcute!”, este mesajul Gabrielei Firea.

Senatorul Alina Gorghiu îşi doreşte ca Paştele din acest an să fie unic pentru fiecare român, să fie mai frumos, mai liniştit şi mai plin de zâmbete şi le urează tuturor, mai ales timişenilor, să rămână calzi şi să nu renunţe la convingerea că vremurile vor fi mai bune. "Pentru mine, Paştele înseamnă familie. E sărbătoarea pe care mereu am petrecut-o acasă cu ai mei, cu părinţi, rude, cu o mulţime de prieteni pe care îi aştept şi acum ca de fiecare dată cu ouă înroşite, cu cozonaci mari şi calzi şi, bineînţeles, cu gălăgia copilului meu şi al altor copii în casă. Acum este momentul în care trebuie să lăsăm în urmă toate supărările, neajunsurile, gândurile negative şi să încercăm să ne bucurăm de lucruri mărunte, de prieteni, de primăvară, de familie, de tradiţii”, a transmis Alina Gorghiu printr-un mesaj audio postat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, afirmă că sărbătoarea Învierii îi reconfirmă speranţa în renaştere şi în puterea credinţei, îi întăreşte încrederea în valorile umanităţii şi reprezintă lupta continuă şi încăpăţânarea de a nu ceda în faţa provocărilor vieţii. "Sper ca Sărbătoarea Paştelui de anul acesta să ne găsească sănătoşi, să ne aducă în suflet optimismul şi să scoată din noi toţi acea fărâmă de înţelepciune menită să ne unească <<în cuget şi-n simţire>>. Paşte fericit!”, este mesajul lui Teodorovici.

Fostul premier Dacian Cioloş, care a anunţat recent că a depus la tribunal actele pentru înfiinţarea partidului “Mişcarea România Împreună” (RO+), desprins din platforma civică România 100, spune că, de data aceasta, primăvara vine cu încredere. "Să aveţi Sărbători Luminate!", este mesajul lui Cioloş.

Şi europarlamentarul Cătălin Ivan şi consilierul local USR Clotilde Armand le urează românilor Paşte fericit şi liniştit.

Deputatul Dan Barna a transmis, la rândul său, sărbători liniştite şi pace sufletească. "Dragi prieteni, vă urez sărbători liniştite alături de familie şi de cei dragi, un moment de răgaz şi pace sufletească. Sfintele Sărbători Pascale sunt ocazia să uităm pentru câteva zile de cotidianul plin de zgomot şi provocări şi să ne petrecem acest timp în tihnă familială, sărbătorind acest moment cu credinţă şi speranţă. Din partea mea şi a colegilor din USR vă doresc tuturor un Paşte Fericit!”, este mesajul lui Dan Barna.

Fostul premier Adrian Năstase spune, la rândul său, că "fiecare dintre noi are Golgota sa”, pentru că fiecare vrea să se bucure de o nouă primăvară, adăugând că pentru el sărbătoarea Paştelui reprezintă drumul de la suferinţă la reînviere, de la trădare la compasiune şi de la dezamăgire la speranţă. Năstase s-a întrebat ironic pe ce protocoale secrete s-a bazat statul din vremea lui Iisus, făcând aluzie la protocalele încheiate între SRI şi instituţiile din sistemul judiciar: "Fiecare dintre noi are Golgota sa. Fiecare dintre noi vrea să se bucure de o nouă primăvară, privind cu mai multă înţelepciune spre viitor. Vă doresc Sărbători luminoase de Sfintele Paşti! PS: Oare pe ce protocoale secrete s-o fi bazat "statul de drept" din vremea lui Iisus, a lui Iuda şi a lui Pilat?”.