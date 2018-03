Marian Vanghelie, despre Gabriel Oprea: Este, în felul lui, un hoţoman. I s-a dat putere din mai multe zone

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, invitat în emisiunea „Adevăruri de viaţă“ realizată de Dana Grecu, a vorbit despre ascensiunea politică a lui Gabriel Oprea, poreclit de colegi „minte mică“, scrie antena3.ro.

„I s-a dat putere din mai multe zone. A fost prefect, a început o bătălie cu Dan Ioan Popescu. Fără să vreau, eu am fost de partea lui Dan Ioan Popescu. Discuţiile dintre ei erau protocolare, s-a încercat să i se facă dosare lui DIP. El a încercat să ia primarii de partea lui, prin diferite tertipuri: prin a intimida, prin a le spune că-i ajută cu dosare, ş.a. Pe mine nu m-a prins în filmul acesta, înţelegeţi? M-a chemat într-o zi, eram tot în nişte neînţelegeri şi mi-a zis: «Mariane, vezi că ai un dosar la SRI». Şi eu nu pot să vă spun numele acum, dar am zis figurativ: «Este SRI-ul unde este şi domnul cutare?» Am zis asta ca să înţeleagă că nu sunt pe dinafara lucrurilor. Şi a început să urle şi să mă înjure. Evident, eu mă descurc la lucrurile astea“, a povestit Vanghelie, care a subliniat că „nu a avut nevoie de ajutorul lui“ în vreo situaţie.

Întrebat de Dana Grecu cum a ajuns Gabriel Oprea să aibă „atât de multă influenţă în politică, fără niciun pic de cultură“, fostul primar al Sectorului 5 a declarat că Oprea este „în felul lui, hoţoman“.

„El este, în felul lui, hoţoman. El se juca foarte bine. Ne arăta că are putere şi că ne poate şi ajuta, şi face rău. Celorlalţi le arăta că «ţine Bucureştiul în mână, cu primarii». Nici eu nu am carte. Mie mi-a plăcut să fur din viaţă lucrurile care mă reprezintă“, a spus Marian Vanghelie.