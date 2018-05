Mara Mareş: Oare tinerii din PSD ce simt când văd că sunt conduşi de o doamnă care nici nu ştie să citească şi de un condamnat penal?

„Oare tinerii din PSD ce simt când văd că sunt conduşi de o doamnă care nici nu ştie să citească, şi de un condamnat penal? Oare ce simt când văd că o altă doamnă, ministru al guvernului Dăncilă, se foloseşte în cel mai josnic mod de drama de la Colectiv şi insinuează că s-ar fi pus foc pentru preluarea guvernării? Oare ce simt când văd că propriul guvern le sacrifică generaţia?“, se întreabă liderul TNL Mara Mareş, după ce preşedintele TSD, Gabriel Petrea, s-a întrebat „oare tinerii din PNL cum se simt când văd că viitorul lor se vrea clădit pe ură?“.

„Fac aceste precizări pentru că observ că şeful TSD nu poate să doarmă de grija tinerilor din PNL, panicat fiind, ca întreg PSD-ul, de plângerea depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a lui Liviu Dragnea! Oricine are dreptul de a depune o plângere penală dacă apreciază că aceasta este oportună, prin urmare, dacă PSD consideră că aceasta nu se justifică, de ce liderii partidului sunt atât de panicaţi?“, răspunde Mara Mareş.

„Cât despre actualul şef al tinerilor din PSD, probabil vrea să intre în graţiile lui Dragnea, după ce a fost schimbat de la Ministerul Dialogului Social după un insignifiant act de răzvrătire. Până la urmă, tot e bine că şi-a dat seama că dacă mai vrea să mai prindă vreun loc pe liste sau în orice guvern PSD trebuie să arate că respectă la virgulă punctajul primit de la partid şi că, indiferent ce zice «şeful cel mare», ordinele se execută, nu se discută. Mă întreb cum #rezistă? Ca doar aşa se fac promovările în PSD, pe criterii de obedienţă: nu trebuie să mă credeţi pe cuvânt, puteţi întreba pe doamna Dăncilă, ştie cel mai bine!“, conchide Mara Mareş.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o, printre altele, de înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice, în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Orban a spus că a depus o sesizare şi împotriva lui Liviu Dragnea, considerând că este o obligaţie morală a sa: "Nu am putut să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina. Am depus această sesizare pentru că am considerat necesar ca cineva să sesizeze aceste fapte".