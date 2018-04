Manda: Coldea nu a citit în comisie de pe nicio foaie. În faţa presei a citit probabil ce îşi pregătise înainte

”Domnul Coldea în cadrul comisiei nu a citit de pe nicio foaie. În faţa presei a citit de pe foaie probabil ce îşi pregătise înainte de comisie. Am şi spus la un moment dat că lucrurile erau un pic diferite de ce s-a discutat în comisie. (...) E clar că vom mai avea audieri cu domnul Coldea şi nu cred că o să reuşim să finalizăm într-o singură întâlnire toate temele pe care le avem de parcurs. În discuţiile pe care le-am avut cu domnia sa, ne-a spus că nu o să poată în prima săptămână după Paşte. Urmează ca de săptămâna viitoare să reluăm dialogul cu domnia sa şi să stabilim o zi de audienţă”, a declarat Claudiu Manda.

Referitor la declaraţiile lui Florian Coldea în care vorbeşte despre comisia SRI folosind expresia „comisia noastră”, senatorul PSD Claudiu Manda a replicat: ”De felul meu nu comentez ce spun invitaţii la comisie, numai că am văzut în declaraţia domnului Coldea deja a doua oară, când a făcut refeririri de genul: «comisia noastră». Vreau să spun că în această comisie suntem membri care am depus jurământul de credinţă faţă de ţară în faţa Parlamentului, nu suntem comisia domnului Coldea şi nici domnul Coldea nu este al comisiei. Au apărut afirmaţii în spaţiul public legate de referirea domnului Coldea despre SRI ca şi când ar fi fost şi în acest moment în conducerea SRI. Am avut o discuţie cu cei din conducerea SRI şi au spus că nu se exprimă în numele SRI în acest moment. SRI are o conducere şi, când are ceva de spus, spune”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marţi, referitor la audierea lui Florian Coldea în Comisia SRI, că la audieri nu citeşti şi pleci, pentru că asta nu e audiere, ci „este un seminar în care cineva vine, citeşte nişte hârtii şi eventual mai spune nişte pilde”.

„Eu în general nu îi cert pe colegii mei din Comisia SRI, nici măcar pe preşedintele Manda, dar eu am înţeles că acolo sunt audieri. La audieri nu citeşti şi pleci, din câte înţeleg eu. Aia nu e audiere, este un seminar în care cineva vine, citeşte nişte hârtii şi a plecat, eventual mai spune nişte pilde”, a afirmat Liviu Dragnea.