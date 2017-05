Lefurile aleşilor locali cresc cu 30%. Iohannis a promulgat legea

Conform unui anunţ al Administraţiei prezidenţiale, şeful statului a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 9/2017 a fost adoptat în 25 aprilie de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, cu 212 voturi „pentru”, 33 de voturi „împotrivă” şi 8 abţineri.

Preşedintele Comisiei de muncă, deputatul PSD Adrian Solomon, a declarat cu o zi înainte, în cadrul comisiei, că indemnizaţiile consilierilor locali şi judeţeni, primarilor şi viceprimarilor şi preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene sunt majorate cu 30% până când legea salarizării unitare va intra „în linie dreaptă”.

"Am dat raport Ordonanţei 9/2017. În primul rând sunt doleanţele celor din sistemul de apărare şi ordine publică, siguranţă naţională, precum şi din sistemul penitenciar, care se află la Ministerul Justiţiei. În urma aplicărilor succesive a măririlor de salarii minime, ei au rămas cu solda de bază undeva la 700 de lei, ceea ce era anormal. Am adus-o începând cu luna aprilie la nivelul salariului minim, astfel încât şi poliţiştii, şi cei din armată să beneficieze de măririle salariale promise. De asemenea, în urma unui amendament şi cu sprijinul doamnei ministru al Muncii am adoptat şi mărirea salariilor primarilor şi viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene cu 30%, începând cu luna aprilie, până când legea salarizării va intra în linie dreaptă", a declarat preşedintele Comisiei de muncă, deputatul PSD Adrian Solomon.