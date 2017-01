Klaus Iohannis preia steagul de lider al Opoziţiei

Preşedintele Klaus Iohannis a degajat o ostilitate vădită faţă de Guvernul Sorin Grindeanu încă din seara depunerii jurământului. O poză dezlânată alături de toţi miniştrii - 24 la număr- la sfârşitul ceremonii a fost singurul moment în care şeful statului s-a afişat cu noul Cabinet. Apoi, Klaus Iohannis a făcut dreapta-împrejur şi a preferat anturajul jurnaliştilor, cărora le-a transmis: „o să ne vedem mai des de acum înainte“. Presa a sesizat imediat un potenţial de vrajbă în aceste vorbe aparent inofensive. În acest timp, miniştrii discutau într-un colţ cu Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu, prezenţi la Cotroceni ca lideri ai Parlamentului. Iohannis i-a ocolit şi s-a retras în biroul său fără să schimbe niciun cuvânt. Acesta este începutul unei noi coabitări între preşedinte şi premier, după un an de respiro. Ce va urma?

Potrivit unor surse din Administraţia Prezidenţială, şeful statului va avea o relaţie „strict instituţională“ cu premierul Grindeanu, fără a semna vreun pact de coabitare, pe modelul Băsescu-Ponta, întrucât ar fi „inutil“. Şi sociologul Mircea Kivu crede că un document scris nu schimbă cu nimic relaţia dintre preşedinte şi premier. „Va fi o coabitare extrem de tensionată. Mă aştept să semene cu cea dintre Traian Băsescu şi Victor Ponta“, a spus Mircea Kivu pentru „Adevărul“. Însă şi Klaus Iohannis a coabitat cu Victor Ponta timp de aproape un an, mai mult pe tăcute, până la tragedia de la Colectiv. Se va repeta relaţia şi cu Sorin Grindeanu? „Nu se compară. Victor Ponta i-a fost adversar în campania electorală de atunci, timp în care a lansat atacuri extrem de dure. Şi mai e o diferenţă: acum liderul de facto se află la partid, nu la Palatul Victoria“, spun sursele de la Cotroceni, cu trimitere la Liviu Dragnea.

„Iohannis nu are alternativă“

Cu alte cuvinte, vom avea parte de o coabitare la pachet: pe de o parte între Iohannis şi Grindeanu, pe de altă parte între Iohannis şi Dragnea. Cine va câştiga? „Greu de spus. Cred că Liviu Dragnea are cele mai mari şanse, pentru că, prin guvernul lui, poate să marcheze nişte obiective. Iohannis va putea fi acuzat, cum a început deja să afirme Dragnea, că se opune dorinţei românilor de a o duce mai bine. Dar Iohannis nu are alternativă. Cred că el poate apărea ca un lider al Opoziţiei, o funcţie pe care se bat mai mulţi“, crede Mircea Kivu, în condiţiile în care, în Parlament, Traian Băsescu este deja foarte vocal, Nicuşor Dan încearcă să adune, iar liberalii nu au deocamdată un lider, dar vor fabrica unul cât de curând.

Analistul politic Radu Magdin crede că Iohannis, vrând-nevrând trebuie să se transforme în liderul opoziţiei la PSD dacă vrea să mai obţină un mandat de preşedinte şi în 2019. „Da, Klaus Iohannis are de câştigat prin poziţionarea ca lider al Opoziţiei. Altfel, acest loc poate fi ocupat de altcineva cu consecinţe pentru 2019.Contează însa foarte mult ca preşedintele să îşi aleagă bine bătăliile. Justiţia e un tărâm care îl avantajează, la fel afacerile externe şi apărarea, din domeniul său de competenţe“, a spus Radu Magdin pentru „Adevărul“.

Modelul „urmăresc cu atenţie“

Parctic, şeful statului ar trebuie să îmbrace costumul preşedintelui-jucător. Dar nu cumva îl va strânge, din moment ce până acum a pozat în preşedinte mediator, ba chiar absent de multe ori? Răspunde analistul politic George Râpă. „La un preşedinte nu discutăm dacă îl prinde sau nu un anumit rol, ci dacă reuşeşte sau nu să acţioneze conform prerogativelor constituţionale şi să se ridice la aşteptările investite în el, atât de către cei care l-au votat cât şi de ceilalţi români. În cei peste doi ani de mandat, modelul instaurat de Klaus Iohannis, pe care l-am putea numi «modelul urmăresc cu atenţie», a eşuat. Preşedintele nu a intervenit instituţional, în cazul unor derapaje ale unor alte instituţii sau puteri ale statului român, fie că discutăm de premier sau de Parlament. În plus, românii care l-au votat s-au aşteptat ca Preşedintele să fie garantul şi promotorul unor valori pe care ei le-au depozitat în persoana Klaus Iohannis mai degrabă prin antiteză la Victor Ponta. Doar timpul ne va spune dacă îl prinde sau nu rolul de preşedinte jucător, deocamdată singura certitudine este că dacă va continua ca până acum va sfârşi precum Emil Constantinescu, cu diferenţa că memoriile lui s-ar putea numi mai degrabă “Un preşedinte învins de el însuşi“, crede George Rîpă, preşedintele Centrului de Analiză Strategică Aplicată (CASA).



Domnule Dragnea, aflarăm de la TV că sunteţi singurul care cunoaşte programul de guvernare din scoarţă în scoarţă. Vă rog eu frumos, învăţaţi-i şi pe miniştri!

Klaus Iohannis, preşedintele României