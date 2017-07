Cristian Ghinea: Va fi tragic să avem USR şi România 100. Misiunea mea e să le unesc. Nicuşor n-a înţeles că antisistem e şi contra agendei religioase retrograde

La Adevărul Live, Cristian Ghinea a recunoscut meritul istoric al lui Nicuşor Dan de a fi creat USR, însă e de părere că „natura sa conservatoare“ l-a făcut pe Nicuşor Dan să nu-şi mai înţeleagă propriul partid. Ghinea crede că preşedintele demisionar al USR mai poate conta politic doar dacă iese din logica „eu sunt şeful, faceţi ca mine!“. În rest, Cristian Ghinea este consecvent: susţine că USR trebuie să se poziţioneze împotriva refrendumului de revizuire a Constituţiei pe tema familiei tradiţionale, pentru că altfel şi-ar pierde electoratul hardcore, iar Dacian Cioloş şi USR trebuie să găsească o cale comună, chiar dacă asta ar însemna ca Nicuşor Dan să fie dat la o parte. „Şi dacă ar fi aşa, ce? Un partid nu e pe persoană fizică“, spune Ghinea, care a evitat să spună dacă va candida la şefia partidului.

Top 10 declaraţii:

• Se schimbă Constituţia şi este un regres faţă de primele două modificări. Acum vine o coaliţie obscură, aşa numită „pentru Familie”, care are o agendă clară de invadare a spaţiului public de către religie şi ne dă înapoi.

• USR a votat împotriva legii de organizare a referendumului, atunci de ce să nu avem o poziţionare clară din partea partidului privind această chestiune?

• Concluzia mea e că, prin nepoziţionare, pierdem masiv din popularitate în hardcore-ul nostru electoral.

• Când Nicuşor Dan a spus că nu vrem să fim partidul libertăţilor civile a dat un mesaj foarte prost către electoratul nostru. Noi vrem să fim partidul libertăţilor civile.

• Din păcate, Nicuşor Dan are foarte multe alte calităţi, dar nu flexibilitatea, empatia şi inteligenţa emoţională de a înţelege opiniile altor interlocutori.

• Nicuşor Dan nu mai are nivelul de încredere pentru opinia publică generală care să atragă noi votanţi la USR, iar asta este o problemă clinică pentru partid.

• Se căutau miniştri populari, acum unii sunt bosumflaţi că a venit Ghinea şi are notorietate.

• N-am venit în garsoniera lui Nicuşor Dan, n-am venit în proprietatea privată a cuiva, am venit într-un partid şi mă comport ca atare.

• Stresul meu nu este să fie Nicuşor Dan preşedinte perpetuu la USR.

• Eu nu plec din USR. Eu rămân în USR, pentru că noi şi România 100 avem un destin comun.

Adevărul: Aţi început dezbaterile interne despre poziţionarea ideologică a USR. Vorbim despre un „USR liberal“, pe care-l susţineţi, un „USR popular“, platformă susţinută de Clotilde Armand, şi „USR fără ideologie“ - Nicuşor Dan. Discuţia despre asumarea unei ideologii clare nu este o abatere de la unul dintre principiile fondatoare ale partidului, acela de „unitate în diversitate”: eşti de stângă, eşti de drepta, crezi, nu crezi în Dumnezeu, ai loc în USR?

Cristian Ghinea: Nu este o abatere. Haideţi să discutăm ce înseamnă o ideologie. Înseamnă că USR nu face nimic altceva decât în domeniul anticorupţiei? Înseamnă că USR nu poate să aibă o poziţie ca organizaţie? Pentru că, din păcate, au fost foarte multe momente în care asta părea. Au fost foarte multe momente în care aceste nonpoziţionări aduceau cu o „anarhie a majorităţii”: „dacă nu suntem toţi de-acord, atunci nu facem nimic“. Ori aşa nu poate să existe politică serioasă. În mintea mea şi a multor altora, partidul umbrelă pe care-l vrem este unul în care trebuie să existe mai multe curente. Asta însemnă aşa: avem o chestiune pe masă, o discutăm şi luăm o decizie prin votul majorităţii. Când există o poziţie oficială, pot exista colegi care să aibă opinii personale, nu pune nimeni pumnul în gură nimănui. Vrem să avem nişte poziţii oficiale, asta a fost şi ideea în cazul poziţionării privind schimbarea Constituţiei.

Decizia privind modificarea Constituţuiei a arătat că nu sunteţi în stare să respectaţi un vot democratic. S-a votat în Biroul Naţional, s-a luat o decizie, dar care a fost răsturnată de un for superior.

Eu sunt în stare, fac parte din rândul membrilor din Biroul Naţional care a votat pentru poziţionare a şi sunt nemulţumit de decizia ulterioară a preşedintelui partidului de a demisiona şi de a pune sub semnul întrebării decizia majoritară şi democratică a membrilor aleşi de către Congres. Forumul care a răsturnat aceea decizie, Consiliul Politic, nu este unul superior. Este un for paralel. Forumul legitim este Biroul Naţional. Separat am creat, prin statut, acest Consiliu, din care fac parte parlamentari, şefi de filiale, care pe anumite chestiuni, precum intrarea la guvernare, are ultimul cuvânt. Asta nu înseamnă, citind statul, că este superior Biroul Naţional. În aceea chestiune, Biroul a luat o decizie, a fost acea reacţie sentimentală, iar atunci s-a luat hotărârea de a întreba şi Consiliul Politic. Decizia finală va fi laută de un referendum intern, care se va desfăşura online, timp de o săptămână, în luna august. Iar aici aş vrea să ieşim din paradigma USR divizat şi să punem în lumină pozitivă activitatea USR, fiind primul partid din România care face un refendum intern. Din acest referendum vom avem o opinie, pe care am de gând să o respect. Sper ca şi domnul Nicuşor să o respecte. Puteam să închidem subiectul destul de uşor, prin decizia Biroul Naţional, dar nu a fost să fie. Pentru mine, ca liberal, sunt mai importante chestiunile economice, administrative, însă atunci când se pune problema schimbării Constituţiei, şi ar fi a treia după 89, nu putem să ne băgăm mâna în urechi şi să spunem că nu e important, că pe mine nu mă interesează. Este ilogic, iraţional şi stupid. Se schimbă Constituţia şi este un regres faţă de primele două modificări. Acum vine o coaliţie obscură, aşa numită „Pentru Familie”, care are o agendă clară de invadare a spaţiului public de către religie şi ne dă înapoi. Ni se fură din libertăţi şi este, în interpretarea mea şi a unei bune părţi din partid care se numeşte „Platforma USR Liberal”, primul pas într-un război cultural, care va ţine decenii şi de la care nu avem dreptul să dezertăm. Celelalte partide au făcut asta. PSD, aşa numit „social-democrat”, are un parteneriat cu coaliţia. La fel şi PNL. USR a votat împotriva legii de organizare a referendumului, atunci de ce să nu avem o poziţionare clară din partea partidului privind această chestiune?

Unii din partid susţin că o parte din voturile USR au venit şi de la cei care sunt de partea Coaliţiei pentru Familie.

Foarte bine. Partea aia este mai mică decât o estimează ei, dar gândiţivă la PSD, PNL şi PMP. Toate aceste partide au declarat că susţin coaliţia. Sunt şi câţiva membri în aceste partide care s-au poziţionat diferit. La USR ar fi fost însă total invers. Partidul, ca atare, are o poziţie care este împotriva demersului coaliţiei şi există câţiva membri care îl susţin. Nu era niciun fel de problema. La celelalte partide nu a fost o tragedie, numai la USR trebuie să fim toţi de-acord pentru a lua o decizie. Ori nu aşa funcţionează un partid. De ce a devenit o dramă doar pentru conservatorii de la USR, nu înţeleg.

Vă aşteptaţi ca la referendumul intern, rezultatul să fie împotriva modificării Constituţiei?

Eu militez pentru poziţionare partidului împotriva iniţiativei Coaliţiei pentru Familie. Pronosticul este greu de dat. Dacă era strict despre poziţionarea privind iniţiativa coaliţiei, atunci am convingerea că majoritatea poporului din USR, tolerantă, liberă, europeană, ar fi votat împotrivă. Este însă şi manevra emoţională a fostului preşedinte Nicuşor Dan, care şi-a pus persoana sa în prim-plan, iar susţinătorii săi spun că referendumul este despre întoarcerea sau nu a lui Nicuşor.

Cam aşa se vede şi din exteriorul partidului.

Da, şi este păcat, deoarece ar trebuie să discutăm despre principii, nu despre persoane. Nicuşor Dan nu ar fi trebuit să-şi pună persoana sa înaintea acestor chestiuni, nu vâd de ce Nicuşor nu poate reveni astăzi în partid şi să accepte votul democratic şi faptul că membrii USR pot lua o decizie care să nu aibă legătură cu persoana sa.

Vă aşteptaţi ca Nicuşor Dan să revină în fruntea partidului?

Eu am sperat după Congresul de la Cluj că am depăşit etapa orgoliilor şi a conflictelor personale, în sensul în care acest Birou Naţional - care e organul suprem, legitim, ales demcoratic - a ieşit amestecat. Aşa cum e şi partidul, cu diversele direcţii ideologice, diversele afinităţi personale. Acolo trebuia să stăm, să negociem şi să ieşim cu nişte decizii. Ceea ce am făcut.

Degeaba.

Nu degeaba. Să ştiţi că acest Birou Naţional este funcţional, transparent pentru membrii partidului. Toţi membri partidului află a doua zi după şedinţa Biroului Naţional ce s-a discutat. S-a rupt acest film al deciziilor luate unitar după o perioadă, când fostul preşedinte al partidului ne-a anunţat că el îşi dă demisia, dacă va exista o decizie.

L-aţi acuzat de şantaj atunci.

Da, e un cuvânt tehnic corect pe care nu mai vreau să-l reiau. Să spunem că a pus emoţionalul înaintea mecanismului democratic de decizie. Şi a fost o mişcare regretabilă pentru că partidul se stabiliza şi noi urmam să funcţionăm aşa. I-am cerut fostului preşedinte Nicuşor Dan să-şi asume el, personal, decizia de nepoziţionare. Şi de ce am făcut asta? Pentru că partidul pierdea masiv voturi, popularitate. Concluzia mea e că prin nepoziţionare pierdem masiv din popularitate în hardcore-ul nostru electoral. Dacă vă uitaţi cine votează USR avem aşa: un electorat superurban - 80% din voturile noastre au venit din urban. Avem un electorat foarte educat. O majoritate a electoratului nostru e în grupa de vârstă 25-45 de ani. O majoritate a electoratului nostru e hiperinformat comparativ cu restul ţării. Acesta e portretul robot al votantului USR. Aceşti oameni resping în mult mai mare măsură iniţiativa Coaliţiei pentru Familie. Prin nepoziţionare, îi pierdeam fix pe ei. Ne dezamăgeam baza electoratul.

I-aţi prezentat lui Nicuşor Dan acest protret robot al votantului în şedinţă?

Da!

Şi ce a a spus?

A menţinut ideea că suntem jumătate-jumătate. Eu resping această categorisire pe care o face Nicuşor Dan că am fi atâţia conservatori şi atâţia progresişti. Eu nu sunt nici conservator, nici progresist. Eu sunt liberal. Când Nicuşor Dan a spus că nu vrem să fim partidul libertăţilor civile a dat un mesaj foarte prost către electoratul nostru. Noi vrem să fim partidul libertăţilor civile. Toate partidele, într-un mod laş, se înghesuie pe votul conservator. Ei se uită pe sondaje şi spun că 70% dintre români vor Biserică, vor religie în şcoli etc. Bun, cine îi reprezintă pe ceilalţi? 30% e o zonă importantă de electorat şi acesta e fix electoratul nostru. Dacă nu îi vom reprezenta noi, îi vor reprezenta alţii. USR e condamnat să îi reprezinte pe aceşti oameni pentru că doar noi avem această structură electorală.

Nu vi se pare ridicol ce se întâmplă acum în USR?

Nu ştiu dacă e ridicol sau mai degrabă dramatic. Nicuşor Dan a creat un partid şi are merite istorice în România. Doar că nu s-a mai priceput să-l înţeleagă. Nu a înţeles, poate, că natura sa conservatoare nu se pliează pe majoritatea celor pe care i-a atras în acest partid. A fi antisistem înseamnă a fi şi împotriva populismului şi împotriva invaziei spaţiului public de o agendă religioasă şi retrogradă. Nicuşor Dan n-a mai înţeles că majoritatea publicului său merge în această direcţie. Ar fi trebuit să fie mult mai flexibil ca să poată să ţină pasul cu USR-istul mediu. Această inflexibilitate a sa, din păcate, nu-i permite să conducă acel partid umbrelă despre care chiar el vorbeşte. Pentru a conduce un partid umbrelă, cu mai multe curente, trebuie să ai măiestria unui om care aruncă mai multe bile în aer şi trebuie să le ţină pe toate zece acolo. Trebuie să ai o flexibilitate şi o capacitate de a înţelege argumentele pe foarte multe teme. Din păcate, el are foarte multe alte calităţi, dar nu flexibilitatea, empatia şi inteligenţa emoţională de a înţelege opiniile altor interlocutori. Şi spun din păcate pentru că e trist şi pentru USR, şi pentru România.

Cu toate acestea e favorit pentru reîntoarcerea la şefia USR.

Dacă mergem pe ideea de popularitate a liderului, Nicuşor Dan stragnează undeva la 14% încredere personală.

Iar USR?

USR tot pe acolo este. Însă Nicuşor Dan nu mai are nivelul de încredere pentru opinia publică generală care să atragă noi votanţi la USR, iar asta este o problemă clinică pentru partid. Un partid cu un lider care are un nivel scăzut de încredere nu mai poate să crească.

Cum veţi colabora cu Nicuşor Dan dacă va reveni în fruntea partidului?

În primul rând, de următoarele alegeri din USR se va ţine cont mai mult decât data trecută de orientarea doctrinară. „USR liberal“ va avea un candidat la şefia USR.

Adică dvs?

Nu am spus asta.

De ce nu candidaţi?

Noi, „USR liberal“, suntem o echipă. Sunt personalităţi fabuloase acolo.

Doar că nu poate candida o echipă.

Ştiu, dar ar fi hazardat din partea mea să anunţ ceva în acest moment. Acum ne concentrăm pe referendum. Vrem să ne convingem colegii să suţină o anumită poziţie la refrendumul intern pentru revizuirea Constituţiei. Decizia despre candidatura la Congres o vom lua în această echipă. Sunt oameni extraordinari: Dan Barna, Ionuţ Moşteanu, şefi de filiale performante. Echipa „USR liberal“ va avea un candidat propriu.

Dar nici nu excludeţi o posibilă candidatrura a dvs.

Nu vreau să speculez deloc.

Aveţi cea mai mare notorietate din acest grup liberal, deci dinafară pare că sunteţi îndreptăţit să candidaţi la şefia partidului.

Ce pare dinafară nu e mereu la fel şi înauntru. Eu sunt unul dintre puţinii politicieni cu notorietate din USR. De asta mi-am atras şi foarte multe castane. Din ce spun eu, se fac valuri, iar unii se supără pe mine pentru că vorbesc. Am venit în acest partid pentru că eram ministru tehnocart popular. Atunci se căutau miniştri populari, acum unii sunt bosumflaţi că a venit Ghinea şi are notorietate. USR a transferat un jucător pentru că avea nişte calităţi. Când aceste calităţi l-au deranjat pe Nicuşor Dan, n-au mai fost bune.

V-ar vrea pe banca de rezerve.

Nu se poate. N-am venit în garsoniera lui Nicuşor Dan, n-am venit în proprietatea privată a cuiva, am venit într-un partid şi mă comport ca atare. Regret profund faptul că ce zic eu uneori este răstălmăcit. Pe de altă parte, nici nu pot să tac când partidul ia o turnură nedemocratică.

Deci cum veţi colabora cu Nicuşor Dan?

Foarte bine. Cum colaboram şi înainte să-şi dea demisia. Discutând. Există o oarecare dificultate în a relua relaţia personală, dar nu din partea mea. Sunt complet deschis să negociez cu Nicuşor Dan tot ce înseamnă binele USR.

Oameni din USR spun că atunci când Dacian Cioloş îşi va lansa partidul veţi merge alături de el.

Asta e „speranţa“ multora. Eu tot aştept să discutăm şi să rezolvăm conflictele. Am înţeles că există această „speranţă“ că lucrurile se vor rezolva natural, că Ghinea şi cei care îl susţin vor pleca şi, gata, rămân ei. Cine sunt ei? Căci partidul este mult mai mare decât atunci când a plecat dintr-o sufragerie. Doi: speranţa este deşartă. Eu nu plec din USR. Eu rămân în USR, pentru că noi şi România 100 avem un destin comun. În Congresul de la Cluj, eu le-am spus oamenilor că stau aici pentru ca cele două forţe să se regăsească. Va fi tragic pentru România dacă vom avea două partide: USR şi România 100. Aceste două partide au acelaşi electorat, au aceiaşi simpatizanţi – mulţi membri USR s-au înscris şi în România 100-, deci n-am niciun interes să plec la România 100. Dimpotrivă: am interesul să stau aici, să militez deschis să facem joncţiunea. Sunt două grupuri, două efervescenţe care momentan se desfăşoară independent. Misiunea mea ca politician este să le unesc. Eu am fost votat la Congresul USR de la Cluj şi pentru asta. N-am fost votat pentru că m-a recomandat Nicuşor Dan.

Criticii dvs spun că joncţiunea acesta l-ar aduce pe Dacian Cioloş în USR, deci Nicuşor Dan va fi dat la o parte.

Şi dacă ar fi aşa, ce? Un partid nu e pe persoană fizică. Eu n-am venit într-un partid pe persoană fizică şi n-am venit într-un partid unde să fim nevoiţi să-l convingem pe Nicuşor Dan să facă ceva. Eu i-am spus lui Nicuşor Dan că Dacian Cioloş este un Messi liber de contract. I-am spus că avem şansa să aducem un politician care este al doilea la popularitate după Klaus Iohannis, culmea e că eu cred în continuare că cei doi s-ar fi înţeles foarte bine, pentru că sunt complementari. Nicuşor Dan a pierdut şansa de a controla el procesul integrării echipei lui Cioloş în USR. Acum nu mai este Cioloş liber de contract. În jurul său s-a strâns o echipă şi trebuie să găsim o modalitate să ne unim. Stresul meu nu este să fie Niculor Dan preşedinte perpetuu la USR. Eu am o datorie faţă de România ca să contribui al coagularea acestei forţe care să reprezinte electoratul liberal european. Cred că Nicuşor Dan mai are încă o şansă să iasă din logica aceasta „eu te-am făcut, eu te omor“ sau „eu te-am făcut, numai eu pot să te conduc“, pentru că nimeni nu-i dispută meritele sale istorice, ci incapacitatea de a gestiona diverse curente şi de a ieşi din rolul de „eu sunt şeful, faceţi ca mine!“. Asta nu se poate.

Joncţiunea dintre USR şi România 100 ar putea fi parafată la Congresul din toamnă?

Nu. Este exclus. Nu văd graba. Vom avea un proiect comun, USR împreună cu România 100. Vom relansa Comisia de tăiat hârtii, acel efort uriaş al Guvernului Cioloş de a debirocratiza. Sunt foarte multe instituţii care cer în continuare copie legaliuzată. Este ilegal şi avem de gând să le cerem cetăţenilor să dea în judecată statul.