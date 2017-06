INTERVIU Cătălin Predoiu: Foştii lideri PDL au îmbrăţişat platforma Orban, din ex-băsişti au devenit ludovici

Cătălin Predoiu vorbeşte, în interviul acordat News.ro, despre poziţionarea taberelor din PNL înaintea Congresului de sâmbătă. El spune că principiul "parităţii" în partid nu a mai fost respectat, iar foşti lideri PDL au ales să îl susţină pe Ludovic Orban.

Predoiu vorbeşte şi despre modul în care ar trebui să se poziţioneze PNL faţă de criza din PSD şi faţă de restul partidelor de opoziţie.

El acuză şi faptul că există membri ai PNL care au "îmbrăţişat" tezele PSD privind Justiţia, atacând-o.

Prezentăm integral interviul acordat de Cătălin Predoiu agenţiei de presă News.ro

Reporter: PNL îşi alege sâmbătă noul preşedinte unic, la aproape 3 ani de la fuziune. Lupta se dă acum între doi candidaţi, Ludovic Orban şi Cristian Buşoi, ambii veniţi din vechiul PNL. Este aceasta o problemă pentru membrii veniţi din PDL, că nu au o "reprezentare" la Congres?

Cătălin Predoiu: În opinia mea, cum necum, mersul lucrurilor în 2015 şi structura listelor de candidaţi la parlamentarele din 2016 au înfrânt principiul parităţii stabilit la fuziune. Contextul existenţei candidaţilor la şefia partidului exclusiv din vechiul PNL reflectă fidel această realitate din teren. Este rezultatul direct al unui fenomen intern interesant, lideri notabili ex-PDL au îmbrăţişat cu generozitate platforma Orban. Dacă mi se permite un joc de cuvinte pe ton de glumă, aşa zişii ex-băsişti au devenit ludovici. De aceea, chem deschis colegii din ambele moşteniri politice să voteze în funcţie de valoarea candidaţilor şi adecvarea lor la funcţiile din eşaloanele doi şi trei, nu doar pe criteriul istoricului politic. Rămâne ca viitorul Preşedinte PNL să menţină echilibrul, să fie înţelept şi nepărtinitor, orientat spre unitate echitabilă.



Reporter: V-aţi decis pe care dintre cei doi candidaţi îi veţi susţine? Cum vedeţi ofertele lui Orban şi Buşoi pentru PNL?



Cătălin Predoiu: Am comentat pe pagina mea personală de Facebook cele trei moţiuni, Buşoi, Orban, Cataramă. Buşoi plusează pe zona de modernizare, de liberalism civic şi reprezentare internaţională, Orban pe zona de primari, Cataramă pe măsuri economice de dreaptă radicală.



Reporter: Ce rol veţi avea dumneavoastră după acest Congres? Aţi spus că veţi rămâne un simplu membru. De ce nu aţi optat totuşi pentru o candidatură pentru o altă funcţie la alegerile din acest weekend?



Cătălin Predoiu: Fiecare ştie ce poate face cel mai bine pentru colegi şi – de ce nu? – pentru ţară, într-un moment sau altul. Uneori, ca membru simplu poţi spune şi face mai multe lucruri decât constrâns de o funcţie. Pe de altă parte, fără ca asta să fie o preocupare pentru mine, criticii mei au acum ocazia să observe că nu mă cramponez şi nu am nevoie de o funcţie pentru a continua să furnizez propuneri de idei politice şi tehnice, politici publice, discursuri sau acţiuni politice. Ceea ce şi voi continua să fac.



Reporter: Aţi scris pe Facebook că PNL ar trebui să ia aminte de la o "pildă", respectiv încercările de dinamitare a justiţiei. Au existat astfel de atitudini în PNL?



Cătălin Predoiu: Există cel puţin un deputat PNL care în mod deschis îmbrăţişează tezele PSD cu privire la Justiţie. Eu cred că disoluţia importanţei politice a PSD îşi are originea în poziţia sa faţă de Justiţie. Cândva, Bill Clinton a pronunţat o frază devenită celebră: ”It's the economy, stupid!”. Făcea referire, într-o dezbatere prezidenţială, la importanţa esenţială a economiei. Parafrazând, aş spune şi eu: It's about Justice, don t be stupid! Până când MCV nu se îndeplineşte şi România nu intră în Schengen, în România totul se va învârti în jurul Justiţiei.



Reporter: Campania internă pentru Congres a făcut ca PNL să aibă o activitate redusă ca partid de opoziţie, chiar în momentul în care în PSD s-a declanşat criza guvernamentală. Ce va trebui să facă PNL odată cu finalizarea alegerilor interne pentru a reveni în rolul de principal partid de opoziţie?



Cătălin Predoiu: Dacă facem o listă completă a măsurilor aflate la îndemâna opoziţiei, în această perioadă interimară de campanie, conducerea de vârf a PNL le-a bifat pe toate. Din păcate, forţa de impact a acesteia a fost aceea care a fost, de unde şi percepţia pe care o descrieţi. De luni, noua conducere are ocazia pe tavă să demonstreze că poate.



Reporter: Cum ar trebui să se poziţioneze PNL faţă de moţiunea de cenzură pe care o va depune PSD împotriva propriului Guvern?



Cătălin Predoiu: Criza din aceste zile nu priveşte doar două găşti mafiote din PSD care se lupta intre ele pentru putere, ci îi priveşte pe toţi românii. Lipsa guvernului din umbră al PNL, care să monitorizeze şi să sancţioneze greşelile şi minciunile populiste ale acestui guvern Dragnea- Grindeanu şi să le aducă în faţa românilor, a permis ca rolul opoziţiei să fie confiscat de una din găştile PSD - iste. Eu am propria mea viziune despre ce se întâmplă şi ce-ar fi trebui să facă PNL în aceste zile, dar ar fi neelegant să pretind o conduită partidului în preziua unui Congres la care nu candidez şi în care se va alege noua conducere. Dacă voi fi întrebat de noua conducere, voi spune ce cred că trebuie făcut. Decizia îi va aparţine, desigur!



Reporter: Care trebuie să fie atitudinea PNL faţă de celelalte partide de opoziţie, având în vedere că, până în acest moment, nu a existat o coordonare reală între PNL, USR şi PMP?



Cătălin Predoiu: PNL nu are în prezent o politică faţă de alte partide de dreapta. Ea va trebui să decurgă din obiectivele pe care le va fixa Congresul prin moţiunea adoptată. Oricum, nu mă reţin să repet ceea ce am spus încă din 2015, de la facerea programului de Guvernare PNL ”Reclădirea Naţională”, a desena PNL doar pe principiul ”anti – PSD” e o greşeală. Iată, de duminică se pune întrebarea care PSD, Dragnea sau Grindeanu?! Un partid serios trăieşte prin propriile politici în principal, din opoziţia la concurenţă în subsidiar.