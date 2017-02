Guvernul Grindeanu, remaniat la nici două luni de la instalare. S-au întors oamenii lui Ponta

Liderii PSD au remaniat Guvernul Grindeanu, în contextul în care încercarea de modificare a legislaţiei penale a afectat puternic credibilitatea Executivului. Astfel, în locul lui Florin Iordache, care, prin OUG 13, a reuşit performanţa de a scoate sute de mii de oameni în stradă, a fost numit un tehnocrat: Tudorel Toader. „Am considerat că experienţa pe care domnul rector o are în acest domeniu, de aproape 10 ani la Curtea Constituţională, de membru în Comisia de la Veneţia şi rector al Universităţii din Iaşi, o personalitate care îndeplinea ce aveam ca şi criterii în a alege un titular la Justiţie. A fost votat în unanimitate“, a motivat Sorin Grindeanu.

Fost judecător al Curţii Constituţionale (CCR) între 2006 şi 2016, Toader a fost susţinut cu tărie de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, potrivit unor surse politice. „Soluţia pe care a propus-o PSD la Justiţie mi se pare o bună rezolvare a problemei. Cred că este o alegere bine făcută“, a comentat Tăriceanu, cel care, în urmă cu 10 ani, din postura de preşedinte al PNL, l-a propulsat pe Toader la CCR. De altfel, în vara fierbinte a anului 2012, Tudorel Toader, din postura de judecătr al CCR, a votat pentru validarea Referendumului de demitere a lui Traian Băsescu, deşi cvorumul de prezenţă nu fusese atins. Practic, în 2012, Tudorel Toader a fost de partea partidului care l-a propus la CCR, căci PNL se afla atunci în alianţă cu PSD (USL). În pofida votului său, Referendumul a fost invalidat.

Misiunea noului ministru este să reformuleze articolele din Codul Penal declarate neconstituţionale, însă la lumina zilei, nu „noaptea, ca hoţii“, după cum au strigat oamenii în faţa Guvernului. Ironia face ca multe dintre deciziile CCR pe Codul Penal să fie luate şi cu votul său. Acum, e de partea cealaltă a baricadei.

Se întorc miniştrii lui Ponta

În afara lui Tudorel Toader, PSD a adus în Guvern două nume grele ale partidului: Rovana Plumb şi Mihai Tudose, foşti miniştri în guvernarea Ponta. Plumb o va înlocui pe Mihaela Toader la Ministerul Fondurilor Europene, singurul ministru fără carnet de partid care rămăsese în Guvern. „Am vrut să întărim echipa prin cooptarea unui membru de partid cu greutate politică, cu experienţă în gestionarea unui minister, astfel încât obiectivele îndrăzneţe să le atingem. Doamna Mihaela Toader va rămâne în echipă“, a explicat Sorin Grindeanu. Rovana Plumb are experienţă în guvern, dar nu a avut până acum nicio legătură cu domeniul fondurilor europene, în condiţiile în care a condus Ministerul Mediului şi Ministerul Muncii.

Mihai Tudose va prelua Ministerul Economiei, pe care l-a mai condus timp de un an şi sub Guvernul Ponta, iar Alexandru Petrescu, actualul ministru al Economiei, va fi mutat la Ministerul pentru Mediul de afaceri, în locul lui Florin Jianu, care a demisionat imediat după adoptarea celebrei Ordonanţe 13. În luna decembrie, Mihai Tudose era dat ca sigur la Ministerul Economiei, însă, potrivit unor surse din partid, Liviu Dragnea s-a opus atunci, pe motiv că este prea apropiat de zona serviciilor de informaţii. Era vremea în care Dragnea susţinea că „trebuie să separăm partidul de servicii“. Tudose şi-a susţinut doctoratul la Academia Naţională de Informaţii, sub îndrumarea lui Gabriel Oprea. În perioada de ministeriat, Tudose a fost acuzat de plagiat şi, în urma scandalului, a cerut, retragerea titlului de doctor. ;

Ponta, atacuri repetate la Dragnea

Fostul premier Victor Ponta a lansat un nou atac la Liviu Dragnea, pe care îl acuză că îşi asumă numai măsurile bune luate de Guvernul Grindeanu, în timp ce aspectele negative sunt decontate doar de miniştri. „Acum văd Guvernul Grindeanu (pe care l-am votat si al cărui succes m-ar face foarte fericit şi liniştit) cum are deja

4 piloţi! Lângă premier, trage de manşă cu toată puterea şi preşedintele Iohannis (instalarea cu forţa în capul mesei de la Palatul Victoria sau somaţiile legate de buget sunt elemente evidente). Trage vizibil şi preşedintele PSD Liviu Dragnea (care nu doar că a anunţat la început membrii Cabinetului, dar îi şi coordonează direct şi prezintă public toate lucrurile pozitive – cele negative le lasă pentru bieţii miniştri). Există din ce în ce mai vizibil şi public şi a patra «mână» pe manşă: cea a Sistemului care transmite prin vocea Procurorului General sau a Procurorului-Şef DNA ce ordonanţe sau legi trebuie să adopte sau să nu adopte Guvernul, cine poate sau nu poate să fie ministru sau secretar de stat“, a scris Victor Ponta pe Facebook, ieri, chiar înainte de şedinţa conducerii PSD.

Imediat după şedinţa PSD, Liviu Dragnea a reacţionat. „Mi-a plăcut expresia cu avioanele, nu prea am ce să comentez. Poate dacă ar fi şi un copilot, ar fi şi mai puţină supărare“, a spus Dragnea, aluzie la faptul că Ponta a fost copilot de raliuri. În urmă cu două zile, Ponta i-a cerut lui Sorin Grindeanu să se dezică de Liviu Dragnea dacă nu vrea să se „prăbuşească“.

Chirica, sancţionat de partid pentru că a avut dreptate.

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a scăpat de excluderea din PSD, însă Comitetul Executiv al formaţiunii a luat decizia ca acesta să nu mai aibă nicio funcţie politică, în urma unui vot în unanimitate. „Suntem la o premieră mondială, când un preşedinte de organizaţie care a spus adevărul este pedepsit pentru asta şi arată faptul că mai este mult de lucru“, a declarat Mihai Chirica, cel care a criticat OUG 13, retrasă ulterior de Guvernul Grindeanu.

Totodată, acesta nu s-a lăsat şi l-a criticat pe Liviu Dragnea, la câţiva metri de sala unde liderul PSD conducea şedinţa. „Pe anumite fluxuri de ştiri se dădeau concluzii ale şedinţei, iar la noi a mai durat cel puţin o oră şi jumătate. A fost un act de dezinformare al preşedintelui partidului în ceea ce priveşte atacul meu la PSD, atacul meu asupra Guvernului Grindeanu, care nu s-a întâmplat niciodată”, a afirmat primarul PSD.