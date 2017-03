Grindeanu: De când am devenit premier, am fost acasă de două ori. Nu merg în fiecare weekend

Întrebat dacă intenţionează să-şi aducă familia de la Timişoara la Bucureşti, premierul Sorin Grindeanu a răspuns: ”Este o discuţie pe care am avut-o. Dacă situaţia se va schimba, o să o am cu familia mea. Nu-mi este simplu că nu-i am aproape”.

Grindeanu a spus că a fost la Timişoara doar de ori de când a devenit premier. ”De cînd am devenit prim-ministru, de două luni şi ceva, aproape trei, am fost de două ori. Nu merg în fiecare weekend”, a spus Grindeanu.

Primul-ministru a adăugat că, în pofida programului încărcat pe care îl are, reuşeşte să-şi facă timp să înoate de două sau trei ori pe săptămână.