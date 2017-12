Firea, nou atac la adresa lui Tudose: Suntem în aşteptare cu proiecte comune Primărie-Guvern şi ele nu înaintează absolut deloc

„Am fost un soldat respectuos, nu am făcut declaraţii neplăcute la adresa Guvernului, deşi aş fi avut motive ca primar general. În ultima jumătate de an suntem în aşteptare cu proiecte comune Primărie-Guvern şi ele nu înaintează absolut deloc. A promis sprijin, lucru care nu s-a materializat, am şi exemple concrete, dacă va fi nevoie le voi spune. Eu încă mai sper pentru că vorbesc cu alţi colegi din ţară, şi ei dezamăgiţi pentru că proiectele sunt în stand by sau pe liste de aşteptare“, a declarat Gabriela Firea, într-o intervenţie la RomâniaTV.

Primarul general e la al treilea atac la adresa lui Tudose, după ce anterior i-a reproşat premierului că a criticat-o public pentru organizarea târgului din Piaţa Victoriei. De asemenea, aceasta i-a reproşat că nu s-a solidarizat în ceea ce priveşte declaraţiile referitoare la „statul paralel“ şi la faptul că a cerut demisiile a doua colege social-democrate din Guvern: Rovana Plumb şi Sevil Shhaideh.