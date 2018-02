Dumitru Iliescu: „În 2015, când Dragnea l-a vizitat pe Ponta în Turcia, a fost însoţit ilegal de un ofiţer SPP. Dragnea l-a numit ulterior secretar de stat“. Cine e ofiţerul

„Desi domnul Dragnea a refuzat, la numirea in actuala functie, protectia SPP, a solicitat, totusi, sa ii fie desemnat un aghiotant in care avea incredere. Conducerea SPP s-a conformat, si a desemnat ofiterul respectiv ca aghiotant la Presedintele Camerei Deputatilor. In anul 2015, in perioada in care domnul Victor Ponta era internat in spitalul din Turcia, domnul Dragnea i-a facut o vizita acestuia. Ofiterul SPP l-a insotit, dar in mod ilegal. Si-a luat concediu, nu a solicitat aprobare pentru deplasarea in strainatate, conform regulamentelor militare, si nu a informat conducerea SPP despre aceasta misiune. Nu am nicio indoiala ca i s-ar fi dat imediat aprobarea si ca s-ar fi luat toate masurile ce se impun pentru o astfel de activitate“, a scris fostul şef al SPP pe Facebook.

„La intoarcerea in tara, ofiterul a fost chemat de directorul Serviciului si convins sa demisioneze. Aici cred ca a gresit domnul general Pahontu! Eu l-as fi trecut imediat in rezerva, urmand procedura legala, si i-as fi facut plangere penala la parchetul militar competent. Dupa trecerea in rezerva, domnul Dragnea l-a ajutat pe acest fost ofiter SPP sa fie numit Secretar de Stat in Guvern si membru in mai multe consilii de administratie. La scurt timp, dupa aprobarea demisiei din SPP, a fost contactat de ofiteri dintr-o alta structura de informatii, si i s-a propus sa colaboreze cu ei. Din acel moment domnului Dragnea i s-au furnizat o serie de informatii referitoare la actiunile ilegale ale conducerii SPP, indreptate impotriva demnitarilor protejati. Nu cunosc daca informatiile furnizate sunt corecte sau nu, dar cunosc modul in care o informatie falsa se poate prezenta ca adevarata. Sunt mai multe procedee, dar cel mai uzitat este acela al trimiterii informatiei prin mai multe canale, imbracata in forme diferite, dar in esenta cu acelasi continut“, a continuat Dumitru Iliescu.

În 2012, Adrian Mlădinoiu devenea aghiotantul lui Liviu Dragnea, pe atunci proaspăt vicepremier. În 2015, Dragnea a demisionat din Guvern, iar Adrian Mlădinoiu a demisionat din SPP, trecând de pe bancheta din faţă a limuzinei ministeriale pe bancheta din faţă a puterii: a fost numit, pentru loialitate, secretar de stat în Guvernul Grindeanu şi, în vară, în fruntea Companiei de Autostrăzi şi Drumuri.