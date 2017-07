Dragnea, ironic după ce Ponta a anunţat că se va înscrie în alt partid: De câteva zile simt o răceală, fac tratament

Întrebat ce simte, în condiţiile în care Victor Ponta a anunţat că se va înscrie într-un alt partid, liderul PSD a răspuns ironic: „Vă spun sincer, simt o răceală de câteva zile şi fac un tratament. Este exact ceea ce simt acum. Nu vreau să comentez, este decizia lui”.

Deputatul Victor Ponta spune că din toamnă va face politică într-un partid nou, care în acest moment nu se află în Parlament.

”Nu am fost niciodată în alt partid cu excepţia PSD / după 15 ani de activitate am fost exclus pentru că l-am apărat pe Sorin Grindeanu (care era în PSD din 1996) împotriva lui Liviu Dragnea (care a venit de la PD)!!! Acum sunt independent dar cu siguranţă din Septembrie voi face politică într-un partid nou (sub nicio formă în vreunul din cele aflate acum în Parlament)!”, a scris Victor Ponta pe Facebook, răspunzând unui comentariu la o postare.