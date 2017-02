Dragnea: „Eu nu am un discurs naţionalist sau de slugă, ci de român normal. PSD nu are nimic împotriva multinaţionalelor“

Preşedintele PSD a afirmat astă-seară, printre altele, la postul de televiziune România TV: „Eu nu am un discurs naţionalist, nu am un discurs de slugă. Am un discurs de român normal care încă speră că în ţara lui poate să vorbească pentru drepturile românilor. Că sunt angajaţi, că sunt oameni de afaceri, că sunt funcţionari, că sunt pensionari, că sunt tineri, că sunt medici, profesori, cred că încă mai am dreptul şi încă mai avem dreptul să vorbim despre asta“.