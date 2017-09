Dragnea, despre începerea anchetării lui Shhaideh şi Plumb: Mi se pare un atac violent la o putere a statului. Dosarul acesta e o ficţiune

„Mi se pare un al doilea atac violent la o putere a statului. E o lovitură asupra Guvernului. Eu am citit doar comunicatul DNA, în rest m-am uitat în presă. Discutăm de un transfer nu către un privat, ci către o instituţie publică. E de la public la public. Nu cred că nu au mai fost în istorie asemenea transferuri“, a declarat Liviu Dragnea referitor la dosarul DNA privind Lacul Belina. Mai mult, acesta a subliniat că în urma acestor mişcări ale procurorilor, statul ar pierde investitori. „Chiar ieri am primit o informaţie de la un membru al Guvernului că un mare concern vrea să facă o investiţie în România dar are nevoie de 80-100 de hectare. Credeţi că mai face cineva un asemenea transfer?“, a completat liderul PSD.

„Dosarul acesta e o ficţiune, dar are consecinţe reale“, a mai subliniat preşedintele social-democrat. Totodată, acesta a ţinut să puncteze că dosarele pregătite de procurori nu îl au drept ţintă doar pe el, ci şi familia. „Se pare că nu numai la mine (n.r.-se limitează). Nu vor să se limiteze la mine, vor să-mi ia şi copilul, să-l reţină. Fosta soţie, oricum a luat-o. E o luptă între abuz şi democraţie. Între nişte metode de poliţie politică şi metode democratice“, a mai spus Dragnea.

Preşedintele social-democrat a mai subliniat că miza ar fi „distrugerea PSD“ şi a evitat să dea un răspuns clar dacă are informaţii despre o posibilă „preluare“ a partidului de George maior, în prezent ambasador al României în SUA.