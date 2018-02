Dragnea: Turnătorii din dosarul meu sunt Şova, Ponta şi Niţulescu. N-am bani să-mi iau copia scrisă a dosarului. Nu mutăm SPP de la Preşedinţie

Liviu Dragnea, despre şeful SPP, generalul Lucian Pahonţu:

N-am avut protecţia SPP de când sunt preşdintele Camerei Deputaţilor, pentru că nu am încredere în generalul Pahonţu. De foarte mulţi ani îşi depăşeşte atribuţiile. De foarte mulţi ani foloseşte angajaţii ca să culeagă informaţii. Mergea pe la Parchete, pe la instanţe să colecteze informaţii. De foarte mulţi ani foloseşte instituţia. Unde scrie în fişa postului la SPP că trebuie să se bage în chestiuni politice? Nu pot să cred că preşedintele României este interesat de ce face un ministru, unde merge. Dar cine colectează infromaţii le foloseşte într-un anumit fel. Culegea informaţii ca să poată să influenţeze. Pe legea actuală, măsurile le poate lua preşedintele României, care va hotărî dacă vrea să-l protejeze în continuare pe generalul Pahonţu. Nu avem de gând să mutăm SPP-ul de la Preşedinţie. Sunt ofiţeri SPP care sunt obligaţi să depună seara un raport. Oricum sunt suficiente instituţii care ne urmăresc de dimineaţă până noaptea. În deplasările externe, am cerut punctual, la SPP, să-mi aloce un ofiţer pentru două zile.

Despre Viorca Dăncilă:

Este un membru de partid de foarte mulţi ani, ceea ce contează. E foarte respectată în organizaţia de femei. Este inginer, deci are o minte foarte organizată. Este o doamnă care pare fragilă, dar nu este absolut deloc. Este foarte riguroasă şi foarte fermă, cunoaşte instituţiile europene, a depus peste 1.200 de amendamente la legislaţia europeană. Programul de guvernare al PSD deranjează anumite mafii.

Intervine prin telefon Viorica Dăncilă:

RTV: Cum merge acomodarea la guvern?

Dăncilă: Am început deja să mă întâlnesc cu fiecare ministru pentru a discuta despre stadiul proiectelor. Domnul Dragnea a cerut prelungirea termenului de depunere a formularului 600, iar în prima şedinţă de guvern am decis să amânăm depunerea declaraţiei 600 până la 1 Martie, apoi vom veni cu o soluţie.

Cum veţi colabora cu majoritatea PSD-ALDE?

Coaliţia de guvernare este alianţa politică care a votat Guvernul în Parlament. Suntem un Guvern politic, suntem Guvernul PSD-ALDE. În fiecare lună vom avea o analiză pe fiecare minister în parte alături de Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu.

Ce relaţie veţi avea cu Iohannis?

Am vorbit întotdeauna despre echilibru şi avem nevoie de echilibru. Voi avea o relaţie corectă, transparentă.

Despre relaţiaţia dintre Guvern şi Comisia Europeană

„Am această certitudine că noi, ca şi Guvern, trebuie să punem accent pe dimensiunea europeană. Asta înseamnă o dinamizare a relaţiilor pe care le avem cu Comisia Europeană. Comisia Europeană trebuie informată corect şi la timp şi cred că acest lucru va duce la rezultate pozitive în ceea ce priveşte guvernarea. Cred că o informare bună, o relaţie bună cu Bruxelles-ul poate aduce plusvaloare atât pe absorbţia fondurilor europene, pe proiecte europene, dar şi în ceea ce ne priveşte, pentru a cunoaşte situaţia reală şi a nu mai avea situaţii în care România a fost pusă în postura de a fi judecată de alte state membre numai pe baza dezinformării a unor oameni de rea-credinţă”, a declarat Viorica Dăncilă duminică, la România Tv.

Liviu Dragnea, despre anul 2018:

E greu de ghicit ce va fi. Vă spun ce mi-aş dori. Mi-aş dori să fie un an de normalitate în România, un an de linişte, un an de stabilitate. E o stare ne nervozitate permanentă. Nu a fost aşa ceva niciodată.

Despre legile Justiţiei:

CCR s-a pronunţat pe două legi. Articolele pe care Curtea le-a declarat neconstituţionale vor fi modificate. Celelalte articole au fost declarate constituţionale.

Despre ultimul dosar penal:

Ştiu turnătorii din dosar: Şova, Ponta, Niţulescu şi alţii. Am cerut ca dosarul să-mi fie pus la dispoziţie în formă electronică. S-a refuzat. Au zis că numai în formă scrisă, care durează şi foarte mult şi costă şi foarte mult. Ca să le iau în copie scrisă, format scris pe hârtie, mă costă peste un miliard de lei. Cei care gestionează dosarul sunt cei care mi-au pus sechestru. Singurul venit pe care îl am este indemnizaţia de parlamentar, nici aia întreagă. S-ar putea ca dacă mă împrumut ca să îmi pună sechestru şi pe împrumutul ăla. Eu nu pot avea acces la dosar pentru că nu am cu ce să-l plătesc. Nu cumva dreptul meu la apărare este afectat? Chiar o să vorbesc cu doamna avocat să facem publică plângerea pe care am făcut-o”, a mai declarat Dragnea.

Despre şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Angela Cristea

„Am rămas după depunerea jurământului cred că 10-12 minute. I-am arătat preşedintelui minciunile transmise de şefa Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, doamna Angela Cristea, transmise la toţi comisarii europeni (...), spunându-i că mie mi se pare antiromânesc şi un gest împotriva intereselor româneşti care nu poate să rămână netaxat şi nespus", a declarat liderul PSD.

El a susţinut că cel care trebuie să informeze Comisia Europeană, Parlamentul European despre situaţia din România este preşedintele ţării, ci nu „alţi cetăţeni cu diverse poziţii care spun lucruri nereale".

Despre relaţia cu Iohannis:

După depunerea jurământului, am mai rămas jumătate de oră la Cotroceni arătându-i preşedintelui minciunile transmise la Bruxelles de Angela Cristea, şefa reprezentanţei UE în România. Nu mi se pare corect ca preşedintele României să meargă la Bruxelles şi nu preşedintele să fie cel care informează despre situaţia din România, ci merg alţi cetăţeni care spun lucruri nereale. Preşedintele nu m-a contrazis. De fiecare dată când o să fie cazul o să-l sun, de fiecare dată când o să mă sune o să-i răspund. Am apreciat foarte mult că a rămas în limitele constituţionale.