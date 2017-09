Deputata PNL Mara Mareş şi-a depus candidatura pentru preşedinţia TNL: „Îmi încep oficial campania pentru alegerile din 22 octombrie“

“Azi mi-am depus moţiunea pentru preşedinţia Tineretului Naţional Liberal. Candidez pentru că, împreună cu echipa mea de susţinători, vreau un model politic nou, curat, transparent şi democratic. Şi propunem pentru TNL un plan simplu, bazat pe trei piloni: întărirea relaţiei cu PNL, profesionalizarea resursei umane din partid şi creşterea calităţii comunicării politice. Ne dorim o promovare activă a tinerilor atât în comisiile de specialitate ale partidului, cât şi pe listele de candidaţi. Numai printr-o profesionalizare a membrilor noştri vom reuşi să răspundem cerinţelor societăţii. Ne dorim, de asemenea, să transformăm TNL în motorul de comunicare online al partidului”, a spus Mara Mareş, candidat la preşedinţia TNL.

„Tineretul National Liberal va susţine proiecte pentru o administraţie publică modernă, pentru o administraţie publică eficientă care foloseşte toate instrumentele tehnologice şi informatice. Tineretul Naţional Liberal va sprijini libera iniţiativă în rândul tinerilor şi nu numai, Tineretul Naţional Liberal va sprijini tinerii antreprenori. Aşadar, odată cu depunerea moţiunii şi cu anunţul făcut în faţa dumneavoastră alături de colegii mei, îmi încep oficial campania pentru alegerile din 22 octombrie, o campanie care, va fi una curată şi profesionistă, fără jocuri nedemne de tineretul liberal”, a mai spus deputatul PNL.

Alegerile pentru şefia TNL vor avea loc pe 22 octombrie.

