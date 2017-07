Decizie a Guvernului Tudose: Preşedintele, premierul şi şefii Parlamentului vor avea un fond pentru ajutoare şi burse, de 500.000 de lei pe an

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuţii la acţiuni umanitare şi burse, se constituie fondul Preşedintelui României, fondul preşedintelui Senatului, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, fondul prim-ministrului, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei“, se arată în OUG care a fost adoptată în şedinţa de vineri, fiind publicată în aceeaşi zi în Monitorul Oficial.

Guvernul a trecut RAPPS-ul, Monitorul Oficial, Administraţia Naţională de Meteorologie şi Rezervaţia Biosfera Deltei Dunării sub autoritatea Guvernului

În aceeaşi Oordonanţă adoptată vineri s-a decis că Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile de minister de resort faţă de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” şi faţă de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Astfel, potrivit OUG, Administraţia Naţionala de Meteorologie are statut de regie, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea SGG. În plus, managementul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” se realizează de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea SGG.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestei OUG, Ministerul Mediului şi SGG încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor referitoare la Administraţia Naţională de Meteorologie şi Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, care va cuprinde obligatoriu creditele bugetare pe anul 2017 aferente Administraţiei „Delta Dunării”.

Executivul spune că Oordonanţa ”a fost adoptată având în vedere hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii noului Guvern şi luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Executivului şi a ministerelor”.