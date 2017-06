Cozmin Guşă: Vizita lui Iohannis la Casa Albă, un eveniment excepţional în vremuri complicate

"Am văzut câteva exprimări de dimineaţă ale unor comentatori, o să îndrăznesc să spun şi eu ce cred despre evenimentul ăsta, pentru că studiez de mult timp chimia relaţiilor dintre România şi SUA, o studiez cu lupa dacă pot să spun aşa, am studiat-o şi la Washington şi în România şi m-am uitat la aceasta relaţie de peste tot de unde am călătorit să-i văd semnificaţiile. De această dată, în mod clar, avem de-a face cu un eveniment excepţional, în vremuri foarte complicate", a explicat Cozmin Guşă la Realitatea TV.

Potrivit acestuia, dacă ne uităm în istorie vedem că, atunci când se acumulează tot felul de dezamăgiri şi de tensiuni negative, contextul oferă oportunităţi excepţionale.

"Actualul context foarte complicat din lume, din Statele Unite, din interiorul Uniunii Europene, a dat posibilitatea acestei oportunităţi pentru România, pentru că este o mare oportunitate. S-a vorbit de eforturi diplomatice... NU a existat aşa ceva. România nu mai face eforturi diplomatice de foarte mult timp şi ele în relaţia cu SUA au fost extrem de palide, nesemnificative, mai ales dacă vorbim despre mandatele preşedintelui Obama, ce să mai vorbim despre acest mandat extrem de agitat, în care orice efort diplomatic s-ar fi făcut, mai ales din partea României, ar fi fost nesemnificativ", consideră Cozmin Guşă.

Statele Unite au nevoie de România în acest flanc estic al NATO, dar au neglijat acest aspect până în acest moment, consideră consultantul politic. Faptul că în timpul mandatului lui Barack Obama România a fost nebăgată în seamă, şi din motive de poziţionare ale lui Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, a dăunat destul de mult ţării noastre.

"Dacă o să vă uitaţi pe site-ul administraţiei prezidenţiale o să vedeţi că prima ştire păstrată acolo de circa o săptămână este acest discurs al lui Klaus Iohannis după întâlnirea şefilor NATO. Cred că acest joc al lui Klaus Iohannis a influenţat decisiv, şi în urma vizitei dezastruoase a lui Donald Trump în Europa, au influenţat decizia de a-l invita pe preşedintele României. SUA au nevoie de România, dar au lăsat relaţia cu ţara noastră într-un fel extrem de palid până în acest moment. Faptul că în timpul mandatului lui Barack Obama România a fost chiar nebăgată în seamă, sigur, şi din motive de poziţionare ale lui Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, este un lucru care a dăunat mult ţării noastre", consideră Guşă.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, va efectua o vizită oficială în Statele Unite în perioada 4-9 iunie. Şeful statului va avea o întrevedere oficială cu Donald Trump, informează Administraţia Prezidenţială.

Klaus Iohannis va avea o întrevedere de lucru cu preşedintele american, Donald Trump, „pentru a discuta despre aprofundarea şi întărirea parteneriatului strategic dintre Statele Unite şi România“, potrivit unei declaraţii de presă date publicităţii de biroul purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer.