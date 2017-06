Cozmin Guşă: Puterea lui Dragnea în PSD s-a înjumătăţit

Cozmin Guşă crede că PSD nu poate fi înlăturat acum de la guvernare, deoarece opoziţia este slabă, singurul partid care a prezentat o alternativă de premier preşedintelui Iohannis fiind PMP.

"Întotdeauna, şi în politică, şi în viaţă, termenul comparativ contează. PSD nu prea are cum, multă vreme de acum înainte, să plece de la putere, pentru că alternativa este foarte şchioapă. Faptul că această alternativă trăieşte prin semi-partidul lui Traian Băsescu, arată degringolada în care sunt partidele de opoziţie. Însă, PSD, într-adevăr, suferă astăzi din pricina acestui management politic fuzionar pe care l-a introdus Liviu Dragnea. Dacă putea să facă neîndeplinirea programului de guvernare rău PSD-ului, e adevărat. Dar într-o formă minoră. Felul în care Liviu Dragnea a procedat, felul în care a descăpăţânat acest guvern prin demiterea lui Sorin Grindeanu, care era preferatul lui, acea solidaritate falsă a membrilor de partid care a dus invalidarea acestui guvern, promisiunile făcute unor posibili viitor prim-miniştri şi a 50-60 de miniştri, toate acestea vor eroda acest guvern", a declarat Cozmin Guşă la Realitatea TV.

"Nu mai puţin, prezentarea de astăzi a fost una nefericită. Liviu Dragnea, disperat după părerea mea, a simţit că autoritatea i s-a diminuat mult şi a ridiculizat într-un fel protagonistul PSD. Toate lucrurile acestea vor lăsa urme. Mai ales că au fost destule articole de presă care îl loveau destul de tare pe Mihai Tudose, cel care trebuia să fie apărat de către partid, felul în care a fost făcută prezentarea publică ne-a arătat un Liviu Dragnea debusolat. Nu sunt auspicii favorabile. Dragnea a ţinut să aibă această atitudine prepotentă tocmai pentru că autoritatea lui cel puţin s-a înjumătăţit în acest moment la nivelul partidului, pentru că sunt foarte multe tabere în partid care nu-i mai acceptă nici felul de a conduce, nici felul în care se poartă cu ei", a continuat Guşă.

Consultantul politic este de părere că existenţa unor miniştri din cabinetul Grindeanu în actualul Executiv decredibilizează Guvernarea Tudose: "Faptul că avem nişte miniştri care au fost şi în Guvernul Grindeanu şi care sunt şi în acest Guvern şi care au trecut prin acel extemporal penibil, în care şi-au votat propriile nerealizări atât în partid, cât şi în Parlament, asta este într-adevăr un element cumulativ care decredibilizează mult această guvernare a lui Mihai Tudose. Vor trebui să facă eforturi mari, în plan concret, pentru a arăta că a fost un accident, o slăbiciune omenească. Mi-l amintesc pe Teodor Meleşcanu cum explica cu elocinţă cât de discplinitat este, acceptând acel joc ridicol, ca să ne dăm seama totuşi cât de mare este problema de credibilitate pe care acest guvern o are în acest moment şi, sigur, să înţelegem în contrapartidă cât de mare este serviciul pe care managementul lui Liviu Dragnea i l-a adus lui Klaus Iohannis".

Referitor la Ioan-Marcel Ciolacu, propus vicepremier fără portofoliu, Cozmin Guşă a susţinut că această funcţie ar fi trebuit ocupată de o persoană respectată, "cu rang de general".

"Garda este complexă, apropo de Ciolacu, de care nu a auzit nimeni, nici măcar un mare baron nu a fost considerat. Atunci când îţi impui un paznic fără portofoliu, el trebuie să fie un paznic respectat, cu rang de general. Dacă îl punea, habar n-am, pe Marian Oprişan, tot era ceva. Adică pe cineva cu notoriotate, un alter ego al tău în mijlocul guvernului, care să nu însemne doar că îţi este frică de deciziile din guvern, care s-ar putea să nu te asculte, ci să arate că: 'mi-e teamă că nu m-aţi ascultat, dar, uite, a venit generalul cu atâtea stele ca să asigure legătura între deciziile noastre de la partid şi deciziile voastre de la guvern, pentru a nu mai avea încă un episod în genul Sorin Grindeanu'", a spus consultantul politic.

"Nici măcar atât nu s-a întâmplat, şi este evident că prin numirile care au fost făcute Liviu Dragnea a trebui să cedeze unele locuri sau să le păstreze pe altele, conform multiplelor tabere din partid, care de data asta au stat la masa negocierilor. Dacă Liviu Dragnea era un preşedinte democrat, să asculte, să ţină cont şi de părerea altora, era bine să fie autoritar şi să nu fie tabere în partid. Dragnea nu mai are această prezumţie de democrat, iar faptul că există tabere în partid poate să fie un control mai bun asupra posibilelor excese, dar asta nu înseamnă neapărat o guvernare lină", a continuat acesta.

Cozmin Guşă vede şi o parte pozitivă în Guvernul Tudose, care poate să înceapă cu Ministerul de Finanţe. Astfel, faptul că un profesionist care nu s-a invalidat niciodată prin deciziile sale din interiorul sistemului de finanţe din România este propus ministru în locul vreunui aventurier sau politruc, aceasta este o măsură de siguranţă. Faptul că la Ministerul Apărării vine un om cu o mare autoritate în partid, căpătată în ultima vreme, cum este Ţuţuianu, iarăşi este important. Faptul că avem un prim-ministru modest în abordări, deloc infatuat, tot un copil al partidului, nu este un lucru rău, apropo de spiritul acestei guvernări, consideră Guşă.

"S-au făcut tot felul de glumiţe. Vreau să spun că este un om care se pricepe la guvernare, la macroeconomie şi este de încredere că nu va face lucruri împotriva interesului naţional. Dar s-a tot speculat ceva legat de consumul de alcool. În 17 ani, am stat de multe ori la masă cu Mihai Tudose. Nu a băut niciodată alcool. Mihai Tudose nu consumă alcool. A băut tot timpul doar sucuri sau apă", a puncat consultantul politic.

Referitor la speculaţiile apărute în spaţiul public, potrivit cărora Mihai Tudose ar colabora cu SRI, Cozmin Guşă a subliniat că acest lucru, dacă se desfăşoară în mod legal, nu este un delict.

"Treburile care par de demonizat legate de colaborarea, relaţia bună, apartenenţa la SRI, pentru mine abia acestea reprezintă un exces. Noi am început să discutăm că, astăzi, a fi într-o relaţie bună, de colaborare, deloc ilegală, cu un serviciu secret al României ar fi un delict. Eu nu vorbesc de partea de delict, în care un ofiţer acoperit nu are voie să fie demnitar al statului român, după cum am avut cu toţii suspiciuni, care nu s-au confirmat, dar nici infirmat, în cazul lui Traian Băsescu sau al lui Victor Ponta. Ca să nu mai vorbesc de Teodor Meleşcanu. Dar să ajungi să demonizezi şi să faci un cal de bătaie sau, culmea, să fie un delict că cineva ar preda la Academia Naţională de Informaţii, abia asta este un act anti-naţional. Iar jurnaliştii care se aventurează în asemenea aventuri, cred că pot să fie primii suspecţi că ar fi colaboratori ai altor servicii secrete, care de-abia aşteaptă să primească o comandă care să poată să murdărească imaginea cuiva", a declarat consultantul politic.

În opinia acestuia, Mihai Tudose este de departe alternativa cea mai bună: "Are expertiză, are experienţă, şi politică, şi administrativă. Din ce putea să ofere astăzi PSD, Mihai Tudose într-adevăr era premiantul clasei. Acum, dacă preşedintele în funcţie al partidului îşi permite să-l ironizeze, asta este un punct în minus pentru preşedinte, care fie arată disperare, fie arată imaturitate".