Ce a înţeles un deputat PSD din proteste: Tinerii nu ar trebui să mai iasă în stradă. Graţierea nu e făcută pentru politicieni

Întrebat de ordonanţa de urgenţă privind graţierea, social-democratul a susţinut că a aflat de la televizor de acest proiect. “Ce să vă spun? Am aflat de la televizor că se dă ordonanţă. De când ordonanţele sunt în dezbatere? Ordonanţele de Guvern nu se dezbat – asta pentru cei care nu ştiu”, a afirmat deputatul PSD.

La remarca presei care i-a spus că procurorul general a anunţat că vor beneficia de OUG aproximativ 20-30 de parlamentari, Cătălin Rădulescu a spus că “nicio faptă de corupţie nu se graţiază prin ordonanţă”.

“Nu ştiu care sunt ăia, că nicio faptă de corupţie nu se graţiază prin ordonanţă. Aşa că nu ştiu cine ar putea să beneficieze. În plus, cei care sunt condamnaţi cu suspendare nu beneficiază de graţiere. Adică hai să înţelegem termenii, pentru că, dacă vorbim aşa, ca să ne aflăm în treabă, sigur că n-o să ne înţelegem niciodată. Deci faptul că ies nişte tineri în stradă, ar trebui să li se explice că n-au de ce să iasă pentru că prin această graţiere cel puţin o să iasă probabil hoţi sau eu ştiu oameni care au făcut chestiuni minore”, a completat social-democratul.

Cătălin Rădulescu a subliniat faptul că “nicio fapt de corupţie nu este graţiată prin această ordonanţă”.

“Citiţi-o, şi noi am citit-o foarte bine, şi noi am aflat de ea ieri, deci nu ştiam de ea, aşa, niciun fel de condamnare, că este cu suspendare, nu beneficiază de graţiere şi atuncea nu este făcută pentru politicieni. Şi cu asta am terminat subiectul”, a declarat deputatul.

El şi-a nuanţat ulterior afirmaţia, spunând că nu ştie ce scrie în OUG privind graţierea. “Graţierea se aplică numai pentru executare, nu pentru suspendare. Nu ştiu ce scrie în ordonanţă. Ce scrie în ordonanţă – habar n-am. Voi ştiţi mai bine decât noi, noi nu am văzut această ordonanţă”, a precizat social-democratul.

Jurnaliştii i-au atras atenţia că afirmase că a primit miercuri OUG privind graţierea, moment în care Cătălin Rădulescu a spus că a primit-o, dar nu a citit-o.

“Am primit-o ieri, dar nu am citit-o. Nici nu vreau să o citesc, că nu mă interesează. Eu aştept să facem dezbatere publică pe tot ce înseamnă modificări la Codul penal. În grupul parlamentar PSD nu a existat nicio discuţie, aţi fi ştiut dacă a existat o discuţie, ştiţi foarte bine că aveţi sursele respective”, a conchis deputatul PSD.

Instanţa supremă l-a condamnat definitiv, pe data de 5 decembrie 2016, pe deputatul PSD Cătălin Rădulescu la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, în dosarul în care este acuzat de dare de mită şi de administrarea unei firme, faptă incompatibilă cu calitatea sa de parlamentar.

Câteva mii de persoane au ieşit miercuri seară să protesteze în mai multe oraşe din ţară, motivul fiind decizia Guvernului de a pregăti o lege a graţierii. În Capitală au ieşit peste 2.000 de persoane care, după ce s-au strâns în Piaţa Universităţii, au decis să meargă să protesteze paşnic în faţa Guvernului faţă de elaborarea acestui act normativ.