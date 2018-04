Ce efecte are cererea demisiei lui Dăncilă de către Iohannis. În ce condiţii poate fi schimbat Guvernul

Anunţul preşedintelui Klaus Iohannis privind cererea demisiei Vioricăi Dăncilă nu înseamnă că şeful statului poate să o schimbe pe aceasta din fruntea Guvernului. Acesta a invocat faptul că Dăncilă şi-a depăşit atribuţiile în materie de politică externă, dar legislaţia arată că premierul poate fi taxat pentru acest lucru prin demitere.

Potrivit Constituţiei, Iohannis nu are cum să o demită el pe Dăncilă, aspect subliniat de toţi liderii PSD în ieşirile publice. „Procedural, nu are ce să îi facă. Şi dacă îi retrage încrederea, ce? Singura pârghie constituţională pentru ca un premier să îşi piardă mandatul este ca partidul să îi retragă sprijinul sau să demisioneze. Preşedintele nu are niciun rol constituţional în asta, face aşa un fel de imagine publică, politică faţă de electoratul lui. Îi retrage încrederea...asta înseamnă că nu or să mai aibă aşa multe discuţii unul cu altul”, a declarat deputatul PSD Cătălin Rădulescu, care are dreptate în argumentaţia sa. Ideea a fost întărită şi de alţi colegi din coaliţie, cum e cazul unor Florin Iordache, autorul OUG 13, darşi Călin Popescu Tăriceanu.

Sunt mai multe scenarii în ceea ce priveşte posibila schimbare a lui Dăncilă, deşi niciunul dintre acestea nu par realizabile. În primul rând, exista varianta ca Viorica Dăncilă, de bunăvoie, să-şi dea demisia. După cum decurg lucrurile, preşedintele executiv al PSD nu-şi va da demisia din fruntea Guvernului, chiar dacă nu mai are încrederea şefului statului.

Un al doilea scenariu ar fi ca PSD să facă fel ca în cazul Grindeanu. Adică să depună moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern, ceea ce e greu de crezut, dat fiind faptul că Dăncilă se bucură de întreaga susţinere a lui Dragnea a colegilor din PSD, iar coaliţia de guvernare ar ajunge iar la mâna lui Iohannis.

Scenariul moţiunii de cenzură a Opoziţiei

Partidele din Opoziţie, PNL, UDMR şi PMP, pot decide să depună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Marea problemă a Opoziţiei este că nu are voturile necesare pentru a putea trece moţiune, în condiţiile în care UDMR se află de partea PSD şi ALDE, iar o parte din cei aflaţi în grupul minorităţilor se află în aceeaşi situaţie.

Concluzia

Schimbarea Vioricăi Dăncilă nu va avea loc prea curând, cu excepţia unor evenimente care să o constrângă pe şefa Guvernului să-şi dea demisia sau în cazul în care PSD vrea să-şi dea jos prin moţiune de cenzură al doilea premier.