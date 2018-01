Casa Regală va părăsi Palatul Elisabeta. Ce va face principesa Margareta

„Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, îşi reafirmă angajajmentul de a duce mai departe legământul tatălui său, Regele Mihai, faţă de Coroană şi faţă de Naţiune, în prezent şi în viitor”, se mai arată în acel document.

Poziţia Guvernului

Premierul Mihai Tudose a anunţat că Guvernul a dat aviz negativ proiectului prin care Casa Regală primea Palatul Elisabeta pentru 49 de ani, mai ales după ce reprezentanţii acesteia au venit cu o „solicitare de închiriere puţin ciudată“ prin care voiau ca un an să stea gratis în clădire, apoi să poată lua altă decizie, cum ar fi plecarea.

„Am primit o solicitare de închiriere, o chestie un pic ciudată, că sunt dispuşi să plătească orice chirie, dar cu o perioadă de graţie de un an, adică un an să nu plătească. Dacă în timpul ăsta se va da o lege că au dreptul să-l folosească gratuit, evident că dispare contractul acela de închiriere şi intră pe lege. Dacă nu se va da, ei oricând pot să denunţe contractul. Adică mai stăm noi un an pe gratis pe aici şi mai vedem noi ce facem. Nu merge“, a declarat Mihai Tudose, miercuri, la Antena 3.

De altfel, premierul a avut mai multe ironii referitoare la pretenţiile moştenitorilor fostului rege Mihai. „Eu înţeleg că tot ce au avut de revendicat au revendicat. Ţi-ai luat Peleşul, ţi-ai luat Săvârşinul? Nu le mai ştiu pe toate, au primit, cu nişte pădurice, cu nişte pădure, cu nişte domenii. Mai revendicăm în continuare?“, a mai afirmat Tudose.