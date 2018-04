„Buchet“ PSD la şefia CNSAS. Cum a fost ales noul preşedinte: „E răul cel mai mic. A trebuit să ameninţăm cu demisia ca să-l blocăm pe Cazimir Ionescu“

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) are de ieri o nouă conducere: Constantin Buchet, propus de Guvernul Dăncilă, a fost ales preşedinte. Buchet a mai făcut parte din conducerea CNSAS la mijlocul anilor 2000, fiind propus atunci de Corneliu Vadim Tudor. „Am căutat ca abordările, poziţiile mele să fie sincrone cu ideologia politică a PRM, în aceste chestiuni legate de istoria contemporană a României“, spunea Buchet în urmă cu 15 ani, pe când demisiona din funcţia de secretar al CNSAS. Între timp, a fost „recuperat“ de PSD.

Surse din conducerea instituţiei au declarat pentru „Adevărul“ că Buchet a fost ales şef al CNSAS după principiul „răul cel mai mic“, în condiţiile în care Cazimir Ionescu, cercetat pentru crime împotriva umanităţii, a tras sfori să devină el preşedinte. „Am dus muncă de lămurire ca să-l facem pe Cazimir Ionescu să renunţe la candidatura pentru funcţia de preşedinte. Dacă ar fi ieşit el şef, cu problemele penale pe care le are, am fi aruncat instituţia în aer. A trebuit să ameninţăm cu demisiile ca să-l facem pe Cazimir Ionescu să se retragă“, au declarat surse din CNSAS pentru „Adevărul“. Astfel, cu majoritate de voturi a fost ales Constantin Buchet. „Până la urmă, am găsit acest compromis. El a fost propus de Guvern, deci are uşile deschise în Executiv, mai ales anul acesta, când avem mai multe proiecte pe Centenar şi avem nevoie de finanţare“, au explicat raţionamentul votului sursele citate.

8.289 de lei este salariul pe care îl va încasa lunar Constantin Buchet

Cazimir Ionescu rămâne în continuare simplu membru în Colegiul Director al CNSAS. „Până şi reprezentanţilor PSD le era ruşine să-l voteze pe Cazimir Ionescu, care, la şedinţa de ieri, a avut un temperament foarte coleric. Bine că am găsit o soluţie de avarie“, au mai spus sursele citate.

Colegiul Director al CNSAS este format din 11 oameni. Cinci sunt numiţi de PSD, doi de PNL şi câte unul de Guvern, preşedintele Klaus Iohannis, USR şi UDMR. Pe hârtie, Cazimir Ionescu avea o majoritate la limită – cei cinci membri PSD plus reprezentantul Guvernului (Constantin Buchet). Numai că, printre cei cinci membri PSD se numără şi reputatul istoric Adrian Cioflâncă, care, porivit unor surse din CNSAS, i-ar fi fost ostil lui Cazimir Ionescu.

Propus de Ion Iliescu

Potrivit unor surse din PSD, Cazimir Ionescu a fost susţinut de Liviu Dragnea. La mijloc a fost, de fapt, o răfuială politică între vechi tabere din PSD. Mai exact, Adrian Năstase versus Ion Iliescu, iar Liviu Dragnea a fost de partea fostului şef de stat.

Liderul PSD a refuzat să-l propună pentru un nou mandat în Colegiul Director al CNSAS pe istoricul Florin Abraham, unul dintre apropiaţii lui Adrian Năstase. În replică, Abraham a publicat o scrisoare deschisă în care îl critică în termeni duri pe Dragnea. Scrisoarea a fost distribuită imediat pe Facebook chiar de Adrian Năstase. „Dragnea, care e la cuţite cu Adrian Năstase, a vrut să se răzbune pe fostul premier, şi a făcut pace cu Ion Iliescu. Aşa au ajuns la varianta Cazimir Ionescu”, au explicat surse din PSD pentru „Adevărul”.

Preşedinte al CNSAS ar putea fi vital pentru Ion Iliescu. “CNSAS este furnizor de arhivă pentru probatoriul ce va fi administrat în dosarul Revoluţiei”, a scris senatorul USR Vlad Alexandrescu pe Facebook, în condiţiile în care, luni, procurorul general al României a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de urmărire penală faţă de Ion Iliescu, Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu în dosarul Revoluţiei, cei trei fiind cercetaţi pentru crime împotriva umanităţii.

„Preşedintele CNSAS va avea un rol extreme de important în dosarul Revoluţiei. El va trimite documentele din arhiva CNSAS în instanţă. În cazul în care ar fi ajuns Cazimir Ionescu preşedinte, ar fi existat această suspiciune că va tergiversa procesul, întrucât este unul dintre apropiaţii lui Ion Iliescu. Acum, cu Buchet, vom vedea ce va fi“, a comentat, pentru „Adevărul“, unul dintre membrii Colegiului Director al instituţiei.

Vicepreşedintele e tot de la PSD

Valentin Blănaru, propus de PSD la CNSAS, a fost ales vicepreşedinte al instituţiei, în timp ce Dinu Zamfirescu, propunerea PNL, va ocupa funcţia de secretar. Din Colegiul Director mai fac parte: Adrian Cioflâncă, Cătălin Precul, Nicolae Vuvrea, Cazimir Ionescu (toţi PSD), Germina Nagâţ (USR), Ladislau Csendes (UDMR), Sulfina Barbu (PNL) şi Alexandra Toader (Administraţia Prezidenţială).