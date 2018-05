Băsescu, despre plângerea penală făcută de Orban: Sică Mandolină e o slugă. Iohannis s-ar compromite să suspende un premier pe care nu îl poate demite

”Iohannis poate să ceară demisia, nu aci e răul cel mai mare. Văd prostia afişată pe toţi pereţii politici. Înainte să faci o plângere penală premierului, trebuie să te uiţi în Constituţie, măcar puţin. Nu e ca atunci când Sică mandorlină (Ludovic Orban -n.r) cântă după ureche. Preşedintele României nu-l poate revoca pe prim-ministru, aşa spune Constituţia. Am intrat într-o zonă propagandistică luând în calcul plângerea slugarnică făcută de preşedintele PNL. E o slugă, dacă tot s-a auto-declarat premier, a zis să se facă slugă faţă de Iohannis. Cine îi dă lui Sică mandorlină mandatul? Eu cred că Horodniceanu nu e ca Sică mandorlină şi nu va cere suspendarea premierului şi cred că preşedintele nu va intra într-un asemenea joc, chiar dacă Horodniceanu i-ar face o astfel de solicitare, pentru că s-ar compromite“, a spus Traian Băsescu.

„Nu sunt de acord cum a procedat Guvernul în ceea ce priveşte mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, dar e un articol, 102, care prevede că Guvernul aplică programul de guvernare în politica internă şi externă. Horodniceanu are capul mai mare decât Kovesi şi nu cred că se va preta la astfel de jocuri, cum face voluntara Kovesi în funcţie de interese. Vă daţi seama cât de jos au ajuns cele două tabere? Şi eu m-am certat cu Ponta şi cu Tăriceanu, dar nu am pus sub semnul întrebării politica externă. Sică mandorlină e un om cu o valoare politică foarte mică, pentru a-i arăta şefului: ”am fost slugă credincioasă, aveţi-mă şi pe mine în vedere!” Vă daţi seama cât de ridicol sună în cancelariile occidentale când se află că liderul partidului de opoziţie a făcut plângere penală premierului?! De mocirlă te mai speli, ăştia sunt undeva unde nu îi mai spală nici Dunărea, sunt într-o hazna“, a adăugat fostul şef al statului.

Băsescu a concluzionat: „Iohannis nu va intra în acest joc, nu va coborî la mintea lui Sică mandorlină. Sică a făcut-o pe sluga, sperând că Dăncilă se va duce cu o demisie scrisă. Iohannis nu are fantezie, e neamţ, ăştia nu prea au fantezie, de aia tot cere demisia. Preşedintele nu îi poate face nimic premierului. S-ar compromite total să suspende un premier pe care nu îl poate demite! Preşedintele nu îl poate revoca pe premier.”

Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plângere penală pe numele Vioricăi Dăncilă, premierul fiind acuzat de „înaltă trădare“, după cum a scris în exclusivitate „Adevărul“.