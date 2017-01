Băsescu acuză magistraţii pentru moartea lui Dan Adamescu: Voi chiar nu răspundeţi de nimic?

" Procurorii DNA au avut în mână toate actele medicale ale omului, acte care demonstrau o situaţie critică a sănătăţii. Cu toate acestea, au cerut cu înverşunare menţinerea stării de încarcerare. Mai mult, starea de sănătate a fost agravată de boli contractate în penitenciar", continuă mesajul fostului preşedinte.

El spune că şi judecătorii, cu actele medicale în mână, "dar obedienţi şi înspăimântaţi de presiunea procurorului DNA", au menţinut starea de încarcerare a unui om "slăbit de boală până la epuizare".

"Acest om a fost ucis de dispreţul pentru viaţă al procurorilor şi judecătorilor fără ca cineva să-l fi condamnat la moarte, dar l-au ucis ei, procurorii şi judecătorii statului de drept", susţine Traian Băsescu, referinduăse şi la zecile/sutele de oameni simpli care mor anual în penitenciare din cauza dispreţului pentru viaţa deţinuţilor manifestat de provurori şi de judecători.

"Aştept să fiu acuzat de CSM pentru afectarea independenţei justiţiei. Sau poate Inspecţia CSM va ancheta deciziile judecătorilor în astfel de cazuri ? Nu cred", scrie fostul preşedinte.

Într-un Post Scriptum, el îşi explică şi relaţia cu Dan Adamescu, negând că ar fi avut relaţii apropiate cu acesta.

"Pentru că «România Liberă» nu m-a atacat consecvent în cele două mandate, ba de multe ori m-a susţinut, mafia din presă spune «Adamescu,miliardarul lui Băsescu». O mare minciună. Poate am fost în acelaşi timp, în acelaşi salon la diverse recepţii. Cu domnul Adamescu am discutat însă o singură dată la Cotroceni, când am discutat şi cu alte societăţi de asigurare . Voiam să aflu care este potenţialul societăţilor româneşti de a face asigurări private de sănătate. Recunosc, nu m-a convins că asigurările private de sănătate pot fi făcute numai de asiguratori români, atâta timp cât aveau uriaşe întârzieri la palata asigurărilor auto CASCO şi RCA", argumentează Traian Băsescu.

Omul de afaceri Dan Adamescu a murit la vârsta de 68 de ani. Cătălin Breazu, avocatul lui Dan Adamescu, a declarat marţi, pentru News.ro, că trupul neînsufleţit al omului de afaceri va fi dus la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru un raport medico-legal, care este obligatoriu întrucât acesta era în detenţie, precizând că cel mai probabil cauza morţii este o septicemie care i-a afectat toate organele şi, în final, "inima i-a cedat”.

Adamescu executa, din 27 mai 2016, pedeapsa de patru ani şi patru luni primită în dosarul în care a fost acuzat că a mituit doi judecători pentru pronunţarea unor soluţii favorabile în dosare de insolvenţă ale unor firme ale sale. El făcuse şi o cerere de liberare condiţionată, care îii fusese însă respinsă, putând să mai facă una în luna februarie a acestui an.

Dan Adamescu a fost transferat în septembrie 2016 din Penitenciarul Rahova în Penitenciarul Jilava şi i s-a stabilit regimul semideschis de executare a pedepsei.

Pe 10 septembrie 2016, în baza documentelor medicale depuse de avocaţi, Adamescu a fost transferat de la Penitenciarul Jilava la Spitalul de Urgenţă Floreasca, pentru investigaţii în vederea unei operaţii la genunchi, pentru montarea unei proteze. Ulterior, în baza recomandărilor unui medic de la Spitalul Floreasca, Dan Adamescu a fost transferat, sub pază, la un spital privat, de atunci nemairevenind în penitenciar.