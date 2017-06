Reportaj. Audierea noilor miniştri, o parodie marca PSD. „Râzi ca proasta-n târg“

Guvernul condus de Mihai Tudose a trecut, joi, de votul Parlamentului cu o majoritate lejeră: 275 de senatori şi deputaţi au votat „pentru“ şi 102 „împotrivă“, în condiţiile în care era nevoie de 233 de voturi pentru învestire. PSD şi ALDE au împreună 245 de voturi, restul de 30 favorabile venind în special de la parlamentarii UDMR, dar şi din partea ctorva deputaţi ai minorităţilor naţionale, care au fost alături de PSD şi la moţiunea de cenzură. Opt parlamentari PSD n-au votat, printre care Victor Ponta şi Liviu Pleşoianu. „Vă mulţumesc pentru votul de încredere. Aşa să-mi ajute Dumnezeu, Dumnezeu să ajute România!“, a spus premierul Mihai Tudose după vot, apoi întreg Cabinetul a depus jurământul la Palatul Cotroceni.

Însă, până la votul din plen, miniştrii ar fi trebuit să dea explicaţii despre proiectele pe care vor să le implementeze în viitori ani şi să răspundă la întrebările parlamentarilor. Ceea ce s-a întâmplat în comisii a fost altceva: discursuri lungi, întrebări multe şi fără răspuns, plus mai multe certuri între Putere şi Opoziţie, ceea ce va duce şi la retragerea PMP de la audieri.

„Râzi ca proasta-n târg“

Primul audiat a fost Mihai Fifor, viitorul ministru al Economiei. Criticat de Opoziţie că nu are nicio înclinaţie spre economie, el fiind absolvent de Filosofie, Fifor a arătat cum vor decurge audierile: citirea cuvânt cu cuvânt a obiectivelor din programul de guvernare al PSD. Acest lucru l-a înfuriat pe Traian Băsescu, fost preşedinte şi actual senator, cel care i-a adresat prima întrebare şi care a ţinut să i se răspundă. Pentru insistenţa sa, Băsescu a intrat în conflict de mai multe ori cu doi dintre liderii comisiilor care îl audiau pe Fifor, Iulian Iancu (PSD) şi Daniel Zamfir (PNL), cu care s-a contrat pe faptul că audiatul refuză răspunsurile directe.

16 miniştri din guvernul Grindeanu au rămas şi în Guvernul Tudose. 11 sunt noi.

Pe acest fond, după zece minute de întrebări, Iancu a cerut votul pentru avizul lui Fifor: 36 „pentru“ şi 16 „împotrivă“. „V-am trântit“, a exclamat Băsescu, începând să râdă, chiar dacă exprimase un neadevăr. „Râzi ca proasta-n târg“ , a fost replica de mahala venită de la liberalul Daniel Zamfir (video - minutul 53:50). Era doar începutul contrelor din Parlament.

„Conflictul îngheţat“din PSD

Tot la prima oră a dimineţii, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost pusă în dificultate de propriii colegi, Victor Ponta şi Eugen Teodorovici. După mai multe răspunsuri pe lângă subiect, Ponta, fost amic al acesteia, i-a spus tranşant: „Îmi plac răspunsurile pe care nu le crede nimeni“. Teodorovici i-a cerut să se gândească mai bine dacă vrea să facă parte din echipa Tudose, cu toate că ea singură a dat un vot împotriva activităţii sale la Fondurile Europene.

„Piţiponcul“

Înainte de a fi audiat de aleşii din Parlament, propunerea pentru Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ilan Laufer, a fost pus la încercare de presă, prin întrebări şi o sesiune foto. „Cred că arăt îngrozitor. Am dormit foarte puţin“, le-a spus cel considerat „ministrul Playboy“, care în trecut a pozat de mai multe ori la bustul gol în reviste dedicate bărbaţilor. Ulterior, a revenit cu amănunte despre viaţa sa mondenă: „Eram în timpul meu liber, era acum cinci ani, nu aveam nicio funcţie publică, mi s-a părut ceva foarte mişto. Nu regret. De când sunt în funcţie, nu am mai făcut astfel de poze. Am făcut-o de plăcere şi cred că este o realizare“, a conchis Laufer.

Ministrul de la IMM-uri a fost luat la ţintă şi de Băsescu, fiind pus într-o lungă listă de demnitari „incompetenţi“. „Numai dacă ne referim la cultură - este fostul şef de la Can-Can, primviceprim-ministru este omul care mergea la vânătoare cu Omar Hayssam, la IMM-uri avem unul căruia i se spune piţiponcul. E un guvern care produce şoc şi groază“, a declarat liderul PMP.





Echipa Tudose. FOTO Inquam Photos

„Nici paznici la CAP“

Şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Cătălin Predoiu, a punctat faptul că PSD şi ALDE au venit cu o echipă slabă din punct de vedere al pregătirii şi experienţei, în condiţiile în care au fost puşi mai bine de jumătate din miniştrii neperformanţi. „Nu mi se pare de acceptat să votăm pentru acest Guvern. (...) Dacă te uiţi pe această listă, cu excepţia a două-trei persoane, ministrul Justiţiei, ministrul de Externe, poate încă unul, doi, restul sunt oameni care n-ar fi angajaţi nici paznici la un CAP“, a spus Predoiu, precizând că PNL nu poate vota un asemenea guvern.

Daea susţine oaia

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi-a reafirmat susţinerea pentru creşterea ovinelor, acesta fiind autorul unei declaraţii care i-a făcut să râdă pe aleşii care îl audiau. „Să ştiţi că nu intru în categoria celor care critică oaia seara şi dimineaţa mănâncă brânză. Intru în categoria acelora care abordează cu seriozitate acest domeniu şi pe care îl gestionez cu echilibru, în aşa fel încât această specie, care a avut o creştere importantă în ultima perioadă, să îşi păstreze ascensiunea efectivului, în aşa fel încât să putem valorifica cele 4,8 milioane hectare de pajişti din România care înseamnă deopotrivă Olanda, Belgia şi Elveţia la un loc“, a spus Daea la audieri, după ce în trecut a subliniat că „oaia este o statuie vie“.

Un vicepremier a trecut fără audieri

Marcel Ciolacu (foto dreapta), vicepremier în Guvernul Tudose, dar fără portofoliu, nu a fost audiat de nicio comisie parlamentară. „Asta aminteşte de o veche practică bolşevică prin care Partidul strecura un comisar politic, trimis special să-i controleze pe membrii guvernului“, a acuzat liderul PNL Raluca Turcan. Liberalii au cerut amânarea votului pentru întreg Guvernul până când Marcel Ciolacu va fi audiat şi el de vreo comisie parlamentară. Călin Popescu Tăriceanu s-a opus, spunând că, din moment ce Marcel Ciolacu nu conduce vreun minister, nu poate fi audiat de vreo comisie. „E responsabil cu ideologia?“, a replicat Turcan. Până la urmă, Ciolacu n-a mai fost audiat, iar Guvernul a fost învestit.