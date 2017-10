Cristian Seidler, despre disputele din USR: Conflicte interne sunt peste tot. Dar la PSD e pe dosare şi pe şantaje. Nicuşor trebuie să fie candidatul USR la Capitală

Rămâneţi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Despre candidatura sa

Partidul ar trebui să meargă undeva la 20, în perspectiva lui 2020. Pentru a ajunge acolo trebuie să facem ceea ce am promis. În primul rând, că ne vom opune demersurilor corupţilor şi că o să facem politici publice. E posibil să se vadă asta (n.r.-răfuielile interne) din afară. Noi vrem ca activismul local din Bucureşti săf ie îmbrăţişat şi de cei din teritoriu.

Despre scandalurile interne

Suntem cei mai conectaţi politicieni la firul ierbii. Ei apreciază ceea ce face, dar pe de altă parte ne-au atras atenţia că sunt puţin prea conflictuali. Conflicte interne sunt în toate partidele. Însă, acolo e pe dosare, şantaje, însă la ei e mai cu batista pe ţambal. Eu, din perspectiva de cetăţean, asta ceream: o clasă politică nouă, care să vorbească de principii, de proiecte de ţară.

Eu m-am raportat la clasa mijlocie din România. Estimările sunt la 1.200.000 de cetăţeni. Noi am luat 600.000 de voturi, adică 9%. Noi vrem să avem un mesaj pentru ei.

Despre atuurile sale

Eui vin cu această viziune a clasei de mijloc şi că vreau să poziţionez USR ca principal partid de opoziţie. Pe liberali i-am văzut de prea multe ori alături de PSD. Vorbim, de exemplu, despre alegerea primarilor în două tururi. Dar nu a apucat săs e dezbată. Liberalii au făcut non-combat. USR trebuie să fie un partid al clasei mijlocii.

Despre percepţia sa în partid

Cred că apropiat de Nicuşor Dan e toată lumea din partid. La urma urmei, nu cred că e nimeni care să nu recunoască meritul lui Nicuşor de a face această construcţie. E totuşi membru al grupului nostru parlamentar, e în mijlocul nostru. Întrebările din campanie au fost mai degrabă: ce facem cu Nicuşor Dan din perspectiva alegerilor locale? Nicuşor Dan trebuie să fie candidat pentru locale. Uşa e deschisă, e decizia personală când se întoarce în partid.

Despre un nou partid

Circulă foarte multe scenarii, majoritatea nerealiste. Nu am de gând să-mi fac un nou partid, alături de nimeni. Eu am intrat în USB, devenit apoi USR. Vor fi doi candidaţi care vor pierde alegerile, dar sper că vor rămâne în continuare împreună. Rolul nostru e să fim aici şi să facemc e am promis electoratului.

Pe Dan Barna îl cunosc din timpul studenţiei, am fost amândoi în aceeaşi asociaţie. Noi ne înţelegem bine. La noi sunt dezbateri în filiale la care ajungem toţi trei sau câte doi. Şi cu Vlad Alexandrescu lucrez fără reţinere.

Despre excluderea lui Cristian Ghinea

Ar fi o speculaţie şi nu intru în speculaţii. Nu-mi place să speculez, ci să lucrez cu date concrete. Nu-mi place să subliniez conflicte interne. Trebuie să ne apucăm să augmentăm lucruri pe politice publice locale şi naţionale. Am fost în multe oraşe din ţară şi constat că acolo sunt probleme reale, dure, similare cu Bucureştiul. Nu sunt locuri de parcare, transparenţa banilor publici nu există. Chiar şi în oraşele mici sau comune banii se cheltuie într-un mod despre care oamenii nu ştiu nimic. E important ce face DNA, dar e şi mai important să prevenim furtul înainte ca el să se producă.

Despre legile Justiţiei

Aceste legi se pot schimba categoric în Parlament. Eu mă aştept să se schimbe în mai rău. Dl Nicolicea, într-un dialog, mi-a zis că s-a lămurit cu noi. Eu i-am spus că şi noi ne-am lămurit cu privire la ei.

Despre pensii speciale

Nu cred că impostorii ne votează pe noi. Pensiile speciale ale parlamentarilor sunt total lipsite de moralitate. Noi avem trei proiecte de lege. Unul spune că funcţionarii publici parlamentari ar trebui să aibă pensie de serviciu. Eu sunt împotriva pensiilor nesimţite. Nu se poate ca după o viaţă de muncă, unora să li se permită un calcul şmechereşte. De când am redactat fluturaşii locali am vorbit de eliminarea acestor pensii.

Cel mai mare reproş din campania internă

Mi-a reproşat chiar azi o colegă de partid că nu pot ajunge în localitatea ei. Îmi cer scuze cu acest prilej.