Siegfried Mureşan, la ALive: Ludovic Orban m-a invitat să vin alături de PNL. Nu mi-e ruşine de eticheta „premierul lui Băsescu“

Principalele declaraţii ale lui Siegfried Mureşan:

De ce a plecat din PMP în PNL

Pentru mine a intrat o singură soluţie în discuţie, PNL, pentru că e principalul partid din România care e în PPE şi care e şi cel mai mare partid. Eu m-am alăturat PNL şi mă veţi vedea milita pentru lucrurile pentru care militam şi ieri: fiscalitate simplă, administraţie eficientă etc. Vreau o guvernare responsabilă care să nu îndatoreze românul. Pentru a scoate PSD de la guvernare un PNL întărit e esenţial. PNL e principalul partid de dreapta, Trebuie să vină cu o ofertă electorală care să dea oamenilor toate motivele de a vota PNL: cel mai bun program politic, cea mai bună listă de candidaţi. Voi bate ţara în lung şi în lat. Voi merge la Turnu-Severin, voi merge la Galaţi. Guvernul nu ne spune nimic. Pe baza activităţii mele din PE, eu spun că sunt un câştig pentru PNL. Eu sunt raportor general pe întreg bugetul UE pentru acest an.

Despre primirea în PNL

Am fost primit foarte bine ieri. Mai mult de 20 de filiale judeţene mi-au zis că vor să vin în filialele lor în următoarele săptămâni. Eu m-am înscris în filiala PNL Sector 1. Colegii au fost deschişi. Evident, am comunicat că obiectivul principal e câştigarea parlamentarelor, în primă fază.

Cum a ajuns în PNL

Ar fi nefiresc ca eu, ca purtător de cuvânt al PPE, să nu vorbesc cu toate partidele PPE. Orban a spus că a văzut activitatea mea. Domnia sa m-a invitat alături de PNL. Eu m-am gândit serios la acest lucru. Amevaluat două lucruri: în primul rând, compatibilitatea mea cu PNL şi starea lucrurilor de acum. Există compatibilitate între PNL şi mine, iar momentul, cu un an înainte de parlamentare, a dus la decizia să fiu corect cu toate părţile. Nu ar fi fost corect nici pentru colegii din PNL, nici pentru colegii din PMP. Suntem cu un an înainte de europarlamentare.

Despre relaţia cu Băsescu

Preşedintele Băsescu m-a susţinut pentru a fi membru al PE. Eu sunt recunoscător. Relaţia între noi a fost reciproc corectă. Inclusiv în ultima zi. Aceasta e realitatea şi eu o apreciez.

Scăparea de eticheta „premierul lui Băsescu“

Nu e o etichetă de care să vreau să scap. Eu am acţionat în politică pe baza principiilor mele, pe baza valorilor mele. Eu zilnic îmi iau geanta la 7.30 şi merg la muncă. Ştiu şi l-am scultat pe Băsescu când m-a propus. Am ascultat ce a spus despre mine, a fost corect şi pe baza muncii mele.

Despre alte oferte politice

Nu am avut discuţii concrete decât cu PNL, membru al PPE. Pentru mine, ca soluţie de viitor, a intrat doar o sluţie în cadrul PPE. Nu poţi fi dimineaţa popular, seara socialist, iar a doua zi să fii în altă parte. Eu vreau un PNL puternic, un PNL care să câştige alegerile europarlamentare. Eu vreau să avem cel mai puternic grup parlamentar după 2020. Va fi nevoie de un dialog, de o majoritate a forţelor politice anti-PSD.

Cele mai importante cinci măsuri ale sale

Eu din prima lună de mandat am venit cu un raport prin care au fost alocaţi 3,5 milioane euro pentru oamenii de la un combinat de la Câmpia Turzii. Tot atunci am venit cu două rapoarte prin care au fost ajutaţi oamenii afectaţi de inundaţii în 2014. Au fost alocaţi 8,5 milioane euro. Apoi, raportul rpivind bugetul UE pe 2018. Am propus ca din acest an fiecare tânăr care împlineşte 18 ani să primească de la UE un bilet de tren gratuit prin care timp de 30 de zile să vadă UE. Tinerii să afle mai multe despre lumea în care trăim. Această ideea a existat în urmă cu câţiva ani, dar nimeni nu a implementat-o. Eu am reuşit. În perioada 12-26 iunie tinerii sevor putea înscrie pentru a solicita acest bilet. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci e să vizitezi obiective de patrimoniu.

Un alt proiect pentru care am luptat este măririrea numărului de burse Erasmus. Vor fi cu 15% mai multe burse. Al cincilea proiect e Republica Moldova unde sunt mai multe fonduri.

Despre bugetul României după 2020

Guvernul României trebuie să respingă propunerea Comisiei Europene pentru că sunt probleme cu fondurile de coeziune. Ideea e că de pe urma alocării de fonduri europene nu beneficiem doar noi, ci întreaga piaţa internă. Avem 2 probleme: Marea Britanie părăseşte UE. A doua problemă e că vrem să facem la nivel european lucruri pe care înainte nu le făcea, cum ar fi combaterea terorismului. Trebuie să contribuim toţi la întărirea securităţii externe. Noi trebuie să absorbim toate fondurile europene şi să arătăm că banii sunt bine cheltuiţi. Apoi, ne trebuie aliaţi în Europa. AI nevoie de un guvern credibil. capacitatea doamnei Dăncilă de a negocia cu cu Merkel sau Macron se vede la sfârşitul zilei, dacă ai obţinut sau nu ceva.

Poziţia mea aici e următoarea: înţeleg când UE spune că statul de drept trebuie respectat, apărat. Preocuparea Comisiei de a folosi toate mijloacele pentru ca statul de drept să nu fie periclitat e legitimă. Situaţia între România şi Polonia e diferită. În Polonia instituţii au fost afectate. În România există doar intenţia. Mesajul de la Bruxelles e clar: nu vom tolera trăznăile la carelucraţi. Nu vreau ca tinerii care vor să meargă într-un program Erasmus să fie afectat de tăierea de fonduri europene. Comisia a venit acum cu propunerea: dacă pe un proiect finanţat de UE se opreşte finanţarea din cauza afectării statului de drept, atunci să fie daţi bani de la buget pentru continuarea proiectului.