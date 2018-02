Şefa ANES „loveşte“ din nou: „Vedem pe TV femeile de servici din România. De ce n-avem om de servici?“. Continuă să dezvolte şi tema „motostivuitorului“

„Avem încă în România meserii masculinizante şi meserii feminizante. Aţi văzut, vedem pe televizoare femeile de servici din România. De ce este feminizantă? De ce n-avem om de servici? De ce avem muncitori de pe şantiere sau muncitorul cutare, de ce n-avem muncitoarea de pe şantier? Nu este exemplu. Motostivuitorul, ce vreţi dumneavoastră, tractorist”, a declarat Graţiela Drăghici, pentru TVR

Într-un interviu anterior aceasta avusese greşeli de exprimare asemănătoare. „Legea este foarte clară. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii mai masculinizante. De ce o femeie nu poate fi motostivuitor? Pentru că sunt, dar sunt puţine. De ce un bărbat nu poate fi om de serviciu?”, a declarat Graţiela Drăghici pentru ProTV.

După ce PRO TV a difuzat interviul, Drăghici a explicat faptul că a greşit din cauza „avalanşei de întrebări şi sub presiunea timpului“.

„Înaintea sosirii echipei TVR m-am trezit la uşa biroului cu o echipa a PRO TV, neanunţată, neinvitată, şi neîntrebată de nimeni la intrare pentru că paza ştia că urmează să vină o echipă de televiziune. Deşi cei de la PRO TV nu au procedat deloc corect, i-am invitat şi am agreat să mi se ia un interviu, sub rezerva că urma să ajungă şi echipa TVR. Domnişoară Rafila Roxana Hulpe mi-a adresat o multitudine de întrebări, cu aparent entuziasm faţă de activitatea instituţiei, faţă de obiectivele asumate prin programul de guvernare, faţă de cele două noi legi, iar eu m-am străduit sa răspund, sub o mare presiune a timpului generată de sosirea între timp a echipei TVR. Este motivul pentru care, la un moment dat, am făcut acea afirmaţie greşită şi orice om de bună credinţă înţelege contextul“, a scris pe Facebook Graţiela Drăghici.

„Povestea“ lui Drăghici

Drăghici a revenit duminică şi a povestit o întâmplare în care spune că, o companie care producea cauciucuri căuta un om care să lucreze pe motostivuitor, iar la interviu a venit o femeie. Respinsă de două ori, într-un final a fost angajată. Morala întâmplării, spune Graţiela Drăghici, este „promovarea femeilor în orice domeniu al vieţii sociale poate aduce valoare adăugată şi bunăstare social”. În întreaga relatare, Graţiela Drăghici foloseşte în repetate rânduri formula „femeie PE motostivuitor“.