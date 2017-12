2018, centenarul vrajbei politice. Ce trădări şi jocuri de culise aduce noul an

Politicienii se pregătesc să serbeze Centenarul coform tradiţiei româneşti: cu certuri, trădări şi jocuri de culise. „Adevărul“ vă prezintă un scurt horoscop al unui an politic care stă să înceapă sub zodia vrajbei, aşa cum au început, de fapt, şi ultimii 100.

PSD INTRĂ ÎN ANUL RĂZBOIULUI

Pentru social-democraţi, anul 2018 ar putea veni cu un nou preşedinte de partid, în condiţiile în care Liviu Dragnea aşteaptă sentinţă în al doilea dosar penal. Potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose se aşteaptă ca, în primăvară, Dragnea să primească o nouă condamnare, cel puţin cu suspendare, astfel încât plănuieşte să ceară un Congres extraordinar pentru alegerea unui nou preşedinte PSD. Până atunci, Tudose îşi face campanie printre baronii locali, care, oricum, joacă la două capete. Pe de o parte, liderii din teritoriu îl susţin pe Liviu Dragnea, pentru că au interesul să fie modificate legile Justiţiei şi Codul penal, dar, pe de altă parte, nu se dezic nici de Mihai Tudose, căci în pixul său stau banii de la bugetul local. În timp ce Tudose aplică politica paşilor mărunţi şi gândeşte în perspectivă, cu Liviu Dragnea timpul nu mai are răbdare. Liderul PSD are două soluţii: ori masacrează urgent Codurile Penale, astfel încât să scape de problemele cu legea, ori trânteşte şi Guvernul Tudose, după modelul Grindeanu, taxat pentru nesupunere.

Numai că o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului Executiv are şanse infime să treacă, deci Dragnea simte tot mai pregnant răsuflarea lui Mihai Tudose. La fotoliul de preşedinte al PSD mai râvnesc Lia Olguţa Vasilescu, foarte populară printre baronii PSD, dar şi Gabriela Firea, care are de partea sa importanta funcţie de primar al Capitalei şi o poziţie foarte bună în sondajele de opinie. Potrivit unor surse politice, Firea ar vrea să fie candidatul PSD pentru alegerile prezidenţiale din 2019, numai că planul său ar putea rămâne la stadiul de vis dacă partidul ajunge pe mâna lui Mihai Tudose, căci premierul şi primarul Bucureştiului se detestă reciproc.

PNL ARE EMOŢII CU ORBAN

Ludovic Orban, la protestele faţă de Legile Justiţiei FOTO Inquam/Octav Ganea

Liberalii vor avea mai multe fronturi deschise în 2018. Pe de o parte, se vor luptă cu majoritatea PSD-ALDE, cu scopul − mai mult teoretic − de a răsturna actuala Putere, dar şi cu USR, în competiţia pentru „Vocea Opoziţiei“, căci partidul condus de Dan Barna a fost mult mai vizibil pe final de an. Dincolo de răfuiala parlamentară, în PNL încă nu s-au încheiat luptele interne. Actualul preşedinte, Ludovic Orban, a fost achitat în prima instanţă, dar încă frecventează instanţele de judecată în aşteptarea sentinţei definitive şi irevocabile. Iar dacă sentinţa va fi de condamnare, chiar şi cu suspendare, atunci PNL trebuie să-şi aleagă un nou preşedinte, căci nu poate defila cu un lider pătat. Iar doritori sunt destui. Potrivit unor surse din partid, Cristian Buşoi (liderul PNL Bucureşti), Iulian Dumitrescu (liderul senatorilor PNL) şi Raluca Turcan (liderul deputaţilor PNL) abia aşteaptă ca Orban să fie scos din lupta politică, deşi pierderea liderului în mai puţin de un an ar şubrezi şi mai mult imaginea PNL. În anul ce urmează, liberalii ar trebui să se ocupe şi de curăţenia internă, în condiţiile în care sunt încă aleşi PNL care au înţelegeri pe sub masă cu PSD.

USR SE REINVENTEAZĂ

Dan Barna, la protestele faţă de legile Justiţiei FOTO Inquam

Paradoxal, PSD a repus pe picioare USR. Partidul condus de Dan Barna s-a luptat cu argumente, cu portavocea şi cu camera video a telefoanelor mobile în Comisia condusă de Florin Iordache, unde s-au hăcuit legile Justiţiei. Astfel, preocupaţi să facă Opoziţie la PSD, parlamentarii USR au uitat de Nicuşor Dan şi nu s-au mai risipit în tot felul dispute mărunte. Pentru USR, anul 2018 va fi decisiv: dacă va rămâne unit, va continua să existe. În schimb, dacă Nicuşor Dan va rupe organizaţia Bucureşti şi va forma un nou partid, atunci prăbuşirea USR este garantată.

Negocierile cu Dacian Cioloş vor fi un alt subiect fierbinte pentru USR în 2018, după ce discuţiile anterioare, de la începutul anului 2017, au dus la răzvrătirea lui Nicuşor Dan. Fostul premier a anunţat la începutul lunii decembrie că va transforma Platforma România 100 în partid politic, dar subiectul a murit între timp. Cioloş are de ales între o fuziune cu USR, dacă ajunge la un numitor comun cu Dan Barna, şi formarea un partid de sine stătător, pe care să-l pregătească pentru alegerile europarlamentare din primăvara anului 2019.

ALDE VÂNEAZĂ LIBERALI

FOTO Inquam

Pentru a-şi consolida puterea, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu va încerca să rupă tot mai mulţi oameni de la liberali, şi nu vorbim doar de parlamentari, ci şi de lideri din teritoriu. Spre exemplu, ALDE a înghiţit o parte a organizaţiei PNL Sector 2, şi, potrivit unor surse politice, acesta este abia începutul. Mai mulţi lideri PNL din ţară vor să treacă în barca lui Călin Popescu Tăriceanu, atraşi de Putere, dar şi de discursul liderului ALDE împotriva procurorilor. În plus, anul 2018 vine cu un atu pentru ALDE în relaţia cu PSD. Partidul condus de Dragnea nu se poate debarasa de formaţiunea lui Tăriceanu. pentru că astfel ar pierde majoritatea parlamentară, deci puterea. Până anul acesta, PSD avea posibilitatea să înlocuiască ALDE cu UDMR, însă, în anul Centenarului, Dragnea nu se poate alia cu Kelemen Hunor, cel care a spus în repetate rânduri că 1 Decembrie 1918 „nu este un motiv de sărbătoare“ pentru maghiari.

UDMR, ŞI LA PUTERE, ŞI ÎN OPOZIŢIE

Maghiarii vor continua să facă un joc dublu. Pe de o parte, UDMR susţine actuala majoritate PSD-ALDE, sub pretextul că are un protocol de colaborare cu social-democraţii, o înţelegere care aduce resurse de la bugetul de stat pentru primarii din Harghita şi Covasna în schimbul voturilor UDMR din Parlament. Iar contribuţia aleşilor maghiari în Legislativ este decisivă. Spre exemplu, legile Justiţiei nu ar fi trecut fără UDMR. Şi urmează modificarea legilor penale, un alt obiectiv esenţial pentru PSD. Pe de altă parte, maghiarii susţin, oficial, că nu sunt la putere, întrucât nu au oameni în Executiv.

CASA REGALĂ NU ARE CASĂ

În anul Centenarului, românii ar putea fi întrebaţi, prin referendum, dacă nu vor să se întoarcă la monarhie, în condiţiile în care moartea regelui Mihai a stârnit emoţii puternice în societate. Partidul care plănuieşte abolirea republicii este tocmai PSD, care nu a mai câştigat alegerile prezidenţiale din 2000. Deşi Constituţia împiedică un referendum pentru schimbarea formei de guvernământ, PSD ar putea organiza o consultare populară sub forma unei întrebări consultative. La anul, Guvernul Tudose va trebui să decidă dacă o mai lasă pe principesa Margareta şi pe principele Radu Duda să locuiască în continuare la Palatul Elisabeta din Capitală, deşi familia regală şi-a pierdut acest drept după moartea regelui Mihai.

