VIDEO Sebastian Ghiţă, interviu cu Cristoiu: Nu sunt un fugar. Atunci când viaţa unui om este în pericol, trebuie să aibă şansa să îşi apere viaţa

„Nu am plănuit această plecare şi nici nu am avut timp să spun mai multe. Într-o zi o să vreau să mă întâlnesc cu prietena mea Codruţa să o întreb dacă a complotat cu cei doi procurori pentru a-mi face ce mi-a făcut. Eu nu ştiam dacă aceşti oameni o să mă prindă sau o să mă calce cu maşina şi am vrut să mă asigur ca atrag atenţia asupra lucrurilor care mi se întâmplă şi care se pot întâmpla oricui. (...) Nu sunt un fugar, poate cei din presă ar trebui să se gândească cum au folosit acest termen. Este momentul să spunem foarte clar că atunci când viaţa unui om este în pericol, trebuie să aibă şansa să îşi apere viaţa. Astăzi vede toată lumea ce gânduri avea acel procuror Negulescu. Dacă eu nu puteam să conving pe nimeni că omul e în stare să-mi facă rău nu mi-a rămas decât să plec din calea lor“, a declarat Sebastian Ghiţă.

Acesta a vorbit de relaţia pe care o avea cu Florian Coldea, prim adjunct al directorului SRI şi despre discuţiile avute cu aceste, dar şi cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, referitoare la pretinsele abuzuri ale procurorilor care-l anchetau.

„Mă aşteptam să apară la nivelul SRI o serie de semne de întrebare. Nu toţi ofiţerii de acolo ştiu cu ce se ocupa Coldea. Eu îi cunosc bine şi pe Coldea şi pe Kovesi, ştiu cu ce ambasade au lucrat, cu ce servicii străine au lucrat. Mi-e clar de ce nu pleacă Kovesi astăzi, dar nu e treaba mea. Sunt chestiuni care trebuie să le facă preşedintele ţării, parlamentarii, comisiile. Conducerea SRI, directorul şi primul adjunct şi adjuncţii vin de obicei discută, dau mâna cu cei care îşi încheie mandatul. Am mers şi eu la acea întâlnire la K2 căutând să mă mai uit încă o dată în ochii lui Florian Coldea. Timp de doi ani le-am explicat şi lui şi lui Kovesi ceea ce se întâmplă cu procurorii de la Ploieşti. Povesteau toţi martorii ăştia fals acoperiţi. Îi explicam lui Coldea, râdea şi făcea pe miratul. Am vrut să mă mai uit o dată în ochii lui atunci. Eu nu mi-am închipuit că după aproape trei ani nu o să mă bage nici un minut în seamă după atâtea lucruri care s-au întâmplat între noi. Eu cunosc sistemul foarte bine. (...) Am avut cred vreo 100 de discuţii cu Florian Coldea, e un tip bine pregătit. El îmi spunea că lucrurile trebuie verificate. Nici eu nici Maior nu-l credeam, dar ce puteai să îi zici. Au existat momente dificile în care şi eu şi Maior am încercat să îi deschidem ochii“, a afirmat fostul deputat PSD. .

Ghiţă a vorbit şi despre afacerile pe care le-a făcut cu instituţii ale statului, inclusiv SRI.

„Unul dintre principalii clienţi ai softurilor IT ale companiilor mele a fost statul român, am spus-o de mai multe ori. Vânzarea cheii la softuri sau chestiuni de genul acesta nu sunt decât aiureli tefeliste. Pentru cei din industrie este evident că nu există nici un fel de cheie. (...) Toate afacerile cu statul veneau în urma unor licitaţii. Singura acuză este că am făcut afaceri cu statul. Trebuie să facă afaceri cu statul doar firmele străine? Nu avem voie să intrăm în competiţie? Eu îmi justific banii pe care i-am câştigat prin vânzarea unor companii şi am încasat foarte mulţi bani. Această vânătoare de vrăjitoare trebuie înlăturată. Ambasadorii unor ţări străine au interese ca firmele româneşti să nu câştige aceste contracte“, a afirmat Sebastian Ghiţă.

Prima parte a interviului s-a încheiat în momentul în care Ion Cristoiu afirma că se uită la o fotografie cu Laura Codruţa Kovesi, acasă la Sebastian Ghiţă, pe telefonul lui Ghiţă.