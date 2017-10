Timbrul de mediu, "camuflat" în taxa pentru drumuri conform unui proiect de lege aflat la Camera Deputaţilor

Camera Deputaţilor dezbate, marţi, proiectul de lege pentru reintroducerea timbrului de mediu pentru poluare. Mai exact, proiectul prevede că toate autoturismele care circulă pe drumurile din România, indiferent de ţara unde sunt înmatriculate, trebuie să plătească împreună cu rovinieta şi timbrul de mediu. Astfel, 70% din taxă ar fi direcţionată către programele de înnoire a parcului auto, iar 30% către programele de protecţie a mediului.

Proiectul a fost depus la Senat în toamna anului trecut de către fostul deputat UNPR Florin Gheorghe, care nu a mai prins un nou mandat în legislatura actuală. În septembrie 2016, Senatul a respins proiectul, iar Camera Deputaţilor, care este for decizional, îl analizează acum.

Taxare de la 3 euro la 300 de euro

Potrivit proiectului, taxele care ar trebui achitate pentru un autoturism sunt următoarele: o zi/3 euro, 7 zile/5 euro, 30 zile/12 euro, 90 zile/14 euro şi 12 luni/20 euro. Cel mai mult ar plăti vehiculele cu masă mai mare de 12 tone: o zi/40 euro, 7 zile/80 euro, 30 zile/160 euro, 90 zile/180 euro şi 12 luni/300 euro.

Sumele finale care ar trebui plătite sunt însă mult mai mari pentru cei mai mulţi şoferi. Astfel, taxele se indexează în funcţie de norma de poluare a autovehiculului.

Concret, pentru maşinile cu norma Euro 6, taxa scade cu 10%, pentru cele Euro 5, indexarea este la 0. Pentru maşinile Euro 4, taxarea creşte cu 10 procente, pentru cele cu Euro 3, cu 25%, cu Euro 2 – 50%, iar cu Euro 1 – 75%. Pentru maşinile non-euro, taxa creşte cu 100%.

Ce spun specialiştii

Specialiştii în transporturi spun că singura formulă echitabilă este introducerea taxei de mediu în impozitul anual, în funcţie de norma de poluare, dar şi de vechimea maşinii. „Singura formulă echitabilă este ca timbrul să se plătească anual, odată cu impozitul maşinii, în funcţie de norma de poluare a acesteia. Să fie după modelul din Austria sau Germania: cu cât creşte gradul de poluare de la an la an, cu atât creşte şi taxa de poluare. Astfel încât, după 15 ani de la înmatricularea unei maşini taxă să fie descurajatoare. Adică să ajungi la concluzia că nu se merită să plăteşti pe an 500 de euro pentru o maşină care nu mai valorează nici 2.000 de euro. Aceasta este mentalitatea în Vest. Este un sistem simplu şi echitabil pentru toată lumea. Acest proiect ne aduce iar în zona timbrului de mediu în toate formele care a funcţionat, adică o prostie. Dacă plătesc rovinieta nu înseamnă că circul în fiecare zi şi poluez“, a explicat, pentru „Adevărul“, consultantul în transporturi Augustin Hagiu, lider al Federaţiei Operatorilor Români de Transport – FORT.

Alţi specialişti sunt rezervaţi în a discuta despre reintroducerea taxei de mediu până ce statul nu va returna banii încasaţi din taxele declarate ilegale de Curtea Europeană de Justiţie. „Guvernul trebuie, mai întâi, să dea banii înapoi şi abia apoi să discutăm despre o nouă taxă. În condiţiile în care unii deja au plătit şi se va introduce o nouă taxă, milioane de români sunt dublu impozitaţi. Trebuie să vedem şi proiectul pe care îl face Ministerul Mediului. Trebuie să fim realişti. Este clar că banii pe care sunt obligaţi să-i restituie îi vor da din taxa care se va introduce. Banii care au fost încasaţi nu mai au de unde să-i ia“, a spus Vasile Ştefănescu.

Guvernul pregăteşte noua taxă de mediu

Ministerul Mediului lucrează deja la un proiect de act normativ pentru reintroducerea taxei de poluare, cerută de producătorii auto.

Autorităţile au constatat că, în 7 luni de când au scos taxa auto, ţara s-a umplut de rable, în timp ce încasările la buget au scăzut dramatic. Nouă taxa auto pe care Guvernul o pregăteşte se va aplica pentru toate maşinile aflate în circulaţie şi se va plăti o parte la înmatricularea maşinii şi o parte sub forma unei taxe anuale, în funcţie de emisiile de poluare. Cu alte cuvinte, cei care au maşini vechi vor da atât de mult încât vor renunţa la ele.