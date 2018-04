Preşedintele Academiei Române, după ce a apărut pe o listă a colaboratorilor Securităţii: Mă aştept să îmi fie cerută condamnarea la moarte

Pop face aceste declaraţii după ce Revista 22 a prezentat o listă a colaboratorilor Securităţii pe care figurează şi numele său alături de numele altor persoane publice.

„Din afirmaţiile unor formatori de opinie din România, înţeleg că aproape toţi dintre aceia care am trăit înainte de 1989 şi am fost maturi în acei ani odioşi ar trebui să murim fizic sau spiritual, să ne plecăm veşnic şi să ne facem neîncetat ,«nostra culpa». Se poate şi aşa!”, a scris Ioan Aurel Pop, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

„De exemplu, eu îmi cer scuze tuturor acuzatorilor mei fiindcă am ales deliberat să mă nasc în 1955, în loc să fi fost contemporan cu Alexandru cel Bun; fiindcă am făcut grădiniţa în trei limbi (română, maghiară, germană), deoarece aşa prevedea ,«internaţionalismul proletar», în loc să-mi fi început copilăria la Londra, în engleză; fiindcă am «cerut insistent» să fiu făcut pionier, utecist şi comunist, în loc să fi participat la rezistenţa anticomunistă, aşa cum au făcut toţi românii; fiindcă am terminat, ca şef de promoţie, Liceul Teoretic nr.1 (,«Andrei Şaguna») din Braşov, în loc să fi rămas repetent; fiindcă am «optat» să fac armata cu termen redus, în loc să fi protestat contra militarismului; fiindcă am ales să fac facultatea la Cluj în loc să fi profitat de târgurile de oferte universitare de studii şi să plec în SUA sau Germania; fiindcă am «cerut» profesorilor mei să mă facă şef de promoţie la Universitatea din Cluj, în loc să fi rămas un student şters şi anonim; fiindcă am insistat să fiu profesor, vreme de patru ani, la un liceu industrial de la periferia Clujului în loc să fi acceptat postul de cercetător la Oxford; fiindcă am fost membru de partid, ca să-mi pot face doctoratul, în loc să fi rămas, cu modestie, la nivel licenţă”, a adăugat el.

Ioan Aurel Pop a adăugat că el şi contemporanii săi au fost şi sunt consideraţi „pleiade de proşti, inculţi, semidocţi, politruci, taraţi de ideologia marxistă, autohtonişti, protocronişti şi naţionalişti” şi sunt priviţi ca adevărate pericole publice ori complet inutili. El a precizat că se aşteaptă CNSAS, Revista 22 şi „alte instanţe” să ceară ca el şi alte persoane din generaţia să fie „condamnaţi la moarte”.

„Aceşti «fiindcă» ar putea continua, dar ar fi în zadar. Am fost şi suntem (consideraţi), eu şi contemporanii mei, pleiade de proşti, inculţi, semidocţi, politruci, taraţi de ideologia marxistă, autohtonişti, protocronişti şi naţionalişti. Prin urmare, astăzi suntem (priviţi ca) adevărate pericole publice sau, dacă nu chiar aşa, atunci complet inutili, relicve ale unei lumi revolute şi blamate de istorie. Mă simt, ca şi mare parte din generaţia mea, maculat de un ev comunist catastrofal, pe care şi noi l-am construit din moment ce am trăit atunci, şi mă aştept ca dl.Hodor, CNSAS, Revista 22 şi alte instanţe (mai mult sau mai puţin morale) să ne ceară, spre a se face dreptate, condamnarea la moarte”, a scris preşedintele Academiei.

Revista 22 a publicat, în această săptămână, o listă a colaboratorilor aflaţi în legătura UM 0225, unitatea din cadrul Departamentului Securităţii Statului (DSS) care se ocupa de urmărirea emigraţiei româneşti. Pe această listă, care conţine peste 200 de nume, figurează şi Ioan Aurel Pop, noul preşedinte al Academiei Române, alături de alţi istorici, precum Dan Berindei, Ioan Chiper, Radu Constantinescu, dar şi de jurnalistul Cornel Nistorescu şi sociologul Dorel Abraham.

Conform unei adeverinţe emise de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în 5 mai 2009, Ioan Aurel Pop a fost verificat la cerere, stabilindu-se că "nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii în sensul legii".