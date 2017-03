Povestea proxenetei Bella, tânăra de 20 de ani pentru care fetele aflate în grija statului se prostituau din dragoste

Cele mai multe fete au fost racolate din centrul social „Familia Mea” din Roman (Neamţ). Alte tinere au fost atrase din Centrul „Ion Creangă” din Piatra Neamţ (Neamţ). Principala metodă de racolare a fost „Casanova”, sau „Loverboys”, atunci când victimele practică prostituţia din dragoste pentru proxenet. În acest caz, însă, proxenetul este o femeie bisexuală de 20 de ani, susţin procurorii DIICOT.

Potrivit datelor din anchetă, un pedagog dintr-un alt centru social, din comuna Ştefan cel Mare (Neamţ), s-a îndrăgostit de o una din minorele de care ar fi trebui să aibă grijă, în vârstă de 14 ani, şi a întreţinut relaţii sexuale cu aceasta.

Anchetatorii arată că totul începe în 2015, atunci când Bella Ioana Mumjdiev Gîdioi (20 de ani) a pus bazele unei afaceri ilegale care să-I aducă venituri rapid, proxenetismul. Iniţial femeia a fost prostituată în Piatra- Neamţ, ocazie cu care şi-a format un grup de clienţi fideli. Bella este cunoscută ca fiind bisexuală şi consumatoare de droguri de risc şi substanţe cu efect psihoactiv, potrivit datelor DIICOT.

Metoda „Casanova”

Inedit în această anchetă este faptul că racolarea prostituatelor s-a făcut folosind metoda „Casanova” sau „Loverboys”. În esenţă, această metodă este folosită de infractori mărunţi care apar în momente cruciale din viaţa unei adolescente. "Loverboys" mizează pe vulnerabilitatea victimei lor, o manipulează, în aşa fel încât fata ajunge să creadă că nu mai poate trăi fără el. De aici până la a se prostitua din dragoste este doar un pas. Traficanţii de carne voie folosesc această metodă, pentru menţină pe victime într-o totală dependenţă emoţională şi afectivă faţă de ei.

„Astfel, după ce tinerele vulnerabile se îndrăgostesc de traficant, acesta, uzând de autoritatea emoţională pe care o deţine şi o exercită permanent, reuşeşte să le determine să se prostitueze cu pretextul că activitatea nu va fi de lungă durată, ci va ţine doar atât cât va fi nevoie ca ei să acumuleze un capital care să le permită să îşi întemeieze o familie şi să trăiască decent, în realitate însă, din banii astfel obţinuţi beneficiind o întreagă reţea de carne vie din care traficantul face parte”, explicau metoda procurorii DIICOT, într-un caz similar.

Îndrăgostită de o minoră

În 2015, Bella s-a îndrăgostit de o minoră internată în Centrul Social „Familia Mea” din Roman. În următorii doi ani, fata, care teoretic era în paza statului, a fugit de mai multe ori din centru la „iubita ei”, care stătea în Piatra- Neamţ. În perioadele de timp cât locuia la aceasta, minora întreţinea relaţii sexuale cu diverşi clienţi găsiţi de Bella.

Treptat, fata din Centrul Social „Familia Mea” i-a făcut cunoştinţă Bellei Ioana cu alte patru fete instituţionalizate. Proxeneta le-a spus să practice prostituţia, că dacă vor să facă rost de bani pentru a-şi achita chiria, pentru ţigări şi mâncare. Bella Ioana s-ar fi îndrăgostit şi de aceste tinere, care ar ales să practice prostituţia şi din dragoste faţă de proxenetă. Clienţii lor erau racolaţi fie prin anunţuri în ziarele din Piatra Neamţ, la rubrica „Prestări Servicii” fie din rândul unor cunoştinţe sau foşti clienţi ai Bellei.

Promovările în reţea

Două dintre tinerele racolate de la „Familia Mea”, Georgeta Stafie şi Ana Maria Păduraru, au acceptat să joace şi rolul de racolatori, şi să aducă alte tinere dornice de prostituţie. Astfel, ele au fost promovate în reţeaua Bellei. Neculai Balaşca, unul dintre clienţii fideli ai Bellei a fost şi el tranformat în racolator de minore.

În timpul monitorizării, procurorii DIICOT au observant că proxeneta s-a împrietenit şi cu alte minore din cadrul Centrului „Ion Creangă” din Piatra Neamţ, de unde a racolat mai multe minore pe care le-a determinat să practice prostituţia.

Nivelul doi al grupării

Nivelul doi al grupării este format din ce care puneau la dispoziţie imobilele, unde clienţii se întâlneau cu prostituatele. Unul dintre aceşti propritari este Dumitru Rotariu, cel care avea un apartament. Rotariu era amic cu Bella Ioana, cu care întreţinuse relaţii sexual. De altfel, inclusiv Rotariu apelase la serviciile minorelor, potrivit probelor din dosar.

„În situaţia în care venea un client pentru a întreţine relaţii sexuale cu una dintre minore, acesta se retrăgea în bucătărie sau pleca din apartament”, arată procurorii DIICOT. O altă locaţie era o garsonieră închiriată de Ioana Bella.

„Tarifele erau între 100 şi 300 de lei”

Una din tinerele din centrul „Ion Creangă” a dat procurorilor DIICOT detalii privind una din prietenel sale, care fugit din cămin şi a căzut în capcana Bellei Ioana. „Am înţeles că Bella a determinat-o să practice prostituţia, ea fiind cea care îi căuta clienţi, stabilea tarifele, locaţia unde să se întâlnească cât şi perioada de timp cât trebuia să stea cu clienţii. Tot Bella era cea care cumpăra prezervative. Tarifele erau cuprinse între 100 – 300 lei, pentru sex oral şi normal, în funcţie de cât stătea cu clientul şi serviciile pe care le presta”, a povestit copila.



Bella le-ar fi învăţat pe fete să spună clienţilor că au 17 ani şi, în situaţia în care aceştia le cereau buletinul, să afirme că nu-l au la ele. În medie era vorba de 1-2 clienţi/zi, iar proxeneta lua automat jumătate din bani.

„Precizez faptul că prietena mea are circa 1,40 m înălţime, circa 40 - 45 kg şi, orice persoană care o vede, realizează că nu are mai mult de 15 ani. Din aceste considerente eu am discutat cu ea şi am întrebat-o ce reacţie aveau clienţii când o vedeau şi mi-a povestit că au fost câţiva care au refuzat să întreţină relaţii sexuale întrucât era prea mică dar au fost şi clienţi care nu au avut nici o problemă privitoare la vârsta ei”, a explicat copila.

Sub ochii angajaţiilor statului

O altă tânără din centrul de plasament a povestit cu colegele lor se transformau după ce se întâlneau cu Bella. Totul sub ochii angajaţilor statului care trebuiau să aibă grijă de ele.

„Sunt instituţionalizată în centru social «Familia Mea» din municipiul Roman, judeţul Neamţ. Centrul are un număr de circa 10 apartamente, toate cu câte 4 camere, pe raza mun. Roman unde sunt cazate fetele din centru. De regulă, într-un apartament sunt cazate câte 6 fete care suntem supravegheate permanent de către o angajată a centrului. La un apartament sunt patru angajate care ne supraveghează, ele lucrând în ture de 12 ore. În perioada de 12 ore ele stau permanent în apartament”, îşi începe povestea tânăra.



Fata explică că unele fete fugeau din apartamente, se duceau la Bella sau la alte fete folosite racolatoare. „Cert este faptul că, după ce s-a împrietenit cu cele două, G*** şi-a schimbat total comportamentul şi am aflat că începuse să practice prostituţia, fiind căutată la apartament de ţiganii din Roman, clienţi de ai ei. Tot atunci s-a văzut că G*** avea resurse financiare mai mari, cheltuia sume mari de bani pe haine şi alte lucruri”, a dat detalii despre musafirii care veneau la ele la apartament.

Ea a dat detalii că două dintre colegele de aparament erau pretene cu Bella, „ştiindu-se că erau iubitele acesteia, motiv pentru care s-au şi certat din gelozie”. „Ambele fete au fugit de mai multe ori din centru locuind împreună cu Bella, în Piatra Neamţ, unde stăteau o perioadă de timp, până erau găsite de poliţie şi aduse înapoi în centru”, a mai povestit fata.

„Intenţionam să strâng bani ca să pot merge la mama”

La un moment dat, una din fete, Georgeta Stafie s-a certat cu Bella şi s-a îndrăgostit de un bărbat, Liviu Ungureanu, zis „Bubu”. Georgeta Stafie şi-a pus pe picioare propria afacere de proxenetism.

„În vara anului 2016 Stafie Georgeta mi-a propus să întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi contra unor sume de bani, lucru pe care eu l-am acceptat. Eu intenţionam să strâng bani ca să pot merge în Germania, unde era mama mea. Urmare a acestei discuţii, în mod repetat plecam din apartamentul unde eram cazată şi mergeam cu Geta la apartamente unde Bubu îmi aducea bărbaţi cu care să întreţin relaţii sexuale. În perioada în care stăteam împreună cu Geta, eu aveam câte doi clienţi pe zi, cu care întreţineam doar sex normal. Eu i-am spus lui Geta că întreţin doar contact normal, protejat. Menţionez faptul că Bubu discuta foarte frumos cu mine, nu îmi impunea să întreţin relaţii sexuale, aceste discuţii le aveam cu Geta”, a explicat tânăra cum decurgea totul.

Abuzată de pedagog

Una din copile a povestit că în 2012-2014, fiind instituţionalizată în centrul social din com. Ştefan cel Mare, jud. Neamţ, s-a îndrăgostit şi a întreţinut relaţii sexual cu pedagogul Vasile Nicorescu. „Minora, care avea la data respectivă vârsta de 14 ani a declarat că întreţinea relaţii sexuale cu Nicorescu Vasile, în incinta şcolii, fie în biroul acestuia fie în sala de sport, actele sexuale având loc cu acceptul ei”, arată procurorii DIICOT.



Fata a explicat că în cursul anului 2014 conducerea instituţiei de învăţământ a luat cunoştinţă de relaţiile dintre minoră şi pedagog, motiv pentru care s-a decis transferul acesteia în centrul „Familia Mea” din Roman, judeţul Neamţ, fără a se da curs unor verificări amănunţite sau să fie sesizate organele judiciare.

Tot din declaraţiile unor minore a rezultat faptul că, în perioada 2015 – 2017, Nicorescu, profitând de calitatea pe care o avea ar fi solicitat şi altor minore să întreţină relaţii sexuale cu el dar a fost refuzat, minorele formulând plângere la conducerea instituţiei privitor la comportamentul acestuia.

Reţinerile şi arestările

Trei femei şi cinci bărbaţi au fost reţinuţi, săptămâna trecută, de procurorii DIICOT Neamţ, pentru constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism şi act sexual cu un minor. Magistraţii au emis mandate de arestare preventivă pentru toţi cei implicaţi în acest caz.