Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă! De ce i-a iertat CNCD pe Şerban Nicolae şi pe Mihai Tudose, dar l-a amendat pe CTP

Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă. Zicala se potriveşte de minune ultimelor decizii ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat cu 1.000 de lei pentru că într-o emisiune televizată a făcut o asociere nefericită, asemuind-o pe Viorica Dăncilă, premierul în funcţie, cu un „pavian cu mantie“. Nu a scăpat nepedepsit nici moderatorul emisunii în care CTP a făcut afirmaţiile, Cosmin Prelipceanu, care a primit o sancţiunie similară.

În acelaşi timp, membrii CNCD au tratat cu indulgenţă ieşirile a doi politicieni, autorii unor afirmaţii mult mai grave decât „pavian cu mantie“.

Senatorul PSD Şerban Nicolae a fost sancţionat doar cu avertisment contravenţional după ce a jignit-o incalificabil pe deputata USR Cosette Chichirău chiar în plenul Parlamentului. Tot cu avertisment contravenţional a fost sancţionat şi fostul premier Mihai Tudose, pentru afirmaţiile privind drapelul secuiesc.

Mihai Tudose, „iertat“ pentru că şi-a cerut scuze

Preşedintele CNCD, Csaba Asztalos, a explicat, pentru „Adevărul“, de ce Consiliul a tratat şi, implicit, a sancţionat diferit cazuri similare. Acesta spune că în stabilirea unei răspunderi contravenţionale, se are vedere nu doar circumstanţele faptei, dar şi atitudinea contravenientului.

Astfel, fostul premier, Mihai Tudose, a fost „iertat“ pentru că şi-a cerut scuze.

„Eu admit că dosarele în care analizăm limita libertăţii de exprimare nu sunt simple. Nici instanţele de judecată nu au o jurisprudenţă unitară. Domnul Tudose a venit la audieri personal şi a spus că s-a referit la funcţionarii publici care au obligaţia să asigure respectarea legii în privinţa însemnelor de stat. Este interpretabilă declaraţia, nu e clar dacă s-a referit doar la ei. La audieri, şi-a cerut scuze pentru această declaraţie, o regretă, a realizat că din postura de premier nu poţi să facio astfel de afirmaţii. După audieri, a postat pe Facebook un text în care şi-a cerut scuse public. În plus, l-a sunat pe preşedintele UDMR pentru a-şi cere scuze, care le-a acceptat. În stabilirea unei răspunderi contravenţionale, întotdeauna ai în vedere circumstanţele faptei, dar şi atitudinea contravenientului după săvârşirea faptei – dacă regretă, dacă îşi cere scuze. Or, în acest caz asta s-a întâmplat. Efectul a fost acelaşi. Dacă îi dădeam o amendă de 1.000 sau 2.000 de lei nu mai avea relevanţă“, a explicat Csaba Asztalos.

Jigniri reciproce

În cazul senatorului PSD Şerban Nicolae, şeful CNCD spune că în decizia membrilor Consiliului a cântărit şi faptul că victima sa – Cosette Chichirău l-ar fi provocat. Cu toate acestea, Csaba Asztalos crede că decizia corectă ar fi fost amenda, nu avertismentul.

„La Şerban Nicolae, e mai complicat. Eu am avut serioase rezerve faţă de decizia dată în acest caz. Am analizat contextul, membrii CNCD au văzut că membrii unui partid au protestat într-un mod atipic. Printre altele, doamna Chichirău a înregistrat cu telefonul şi a transmis în direct pe reţelele sociale. L-a filmat şi pe Şerban Nicolae, a fost un schimb de replici, au fost jigniri reciproce. Pe elementul de constatare, în spaţiul public românesc, dacă vrei să compromiţi o femeie sau să o umileşti, îi aduci în discuţie viaţa sexuală sau viaţa intimă. Afirmaţiile similare despre bărbaţi sunt percepute altfel. Dacă spun că un anumit politician a avut o relaţie, percepţia publică este că e şmecher. În cazul unei femeie, etichetarea este diametral opusă. Însă a fost dificil să conving colegii să constate asta. Când s-a discutat de sancţiuni, Colegiul a conchis că totuşi Şerban Nicolae a fost provocat, că au fost jigniri reciproce. Eu am un singur vot din nouă, nu eu iau deciziile“, spune Csaba Asztalos.

În schimb, Cristian Tudor Popescu nu numai că nu a regretat fapta, dar chiar ar fi perseverat.

„În cazul domnului Cristian Tudor Popescu, a doua zi după ce a aflat că CNCD s-a autosesizat, CTP a replicat că o organizaţie de protecţie a animalelor ar fi putut să facă plângere, pentru că cel mult afirmaţiile sale ar fi adus atingere maimuţei. Asta a cântărit atunci când s-a analizat: care a fost atitudinea după exprimarea respectivă. Din punctul meu de vedere, aş fi optat pentru un avertisment. E vorba de protecţia demnităţii umane, suntem la limită în acest caz. Dacă nu ar fi fost criteriul de gen – imaginea femeii în politică, nu ar fi fost discriminare. A fost caricaturizat imaginea femeii în paţiul public. Este cu totul altceva dacă i-ai spus lui Dan Voiculescu că e varan, pentru că bărbatul în politică nu este afectat de astfel de etichetări. Altele sunt prejudecăţile şi stereotipurile în societate. Femeile sunt egale cu bărbaţii în faţa legii, dar ele sunt vulnerabile sub multe aspecte. De exemplu, în violenţa domestică. Câte victime cat femeile şi câte cad bărbaţii?“, a mai spus preşedintele CNCD.

O practică răspândită în Parlamentul României

Profesorul universitar Oana Băluţă, cunoscută activistă feministă, susţine că argumentul CNCD – provocarea - pentru a-l sancţiona doar cu avertisment pe senatorul Şerban Nicolae este de neacceptat. Acesta spune că este chiar o practică răspândită în Parlamentul României de a umili femeile.

„Afirmaţiile lui Şerban Nicolae şi Cristian Tudor Popescu ating demnitatea umană, adică sunt sub incidenţa Ordonanţei 137, în baza căreia funcţionează CNCD. Nu cred că decizia în cazul lui Şerban Nicolae este una echitabilă. Cei de la CNCD şi-au justificat indulgenţa spunând că Şerban Nicolae a fost provocat. Tipul acesta de argumentaţie nu este binevenit, pentru că trezeşte nişte amintiri şi se aşează într-o anumită linie discursivă. Este cazul femeilor care sunt agresate, care sunt bătute, sunt victime ale violenţei: «Ai făcut tu ceva să-l provoci». Şerban Nicolae a folosit sexualitatea pentru a umili o femeie. Este o practică răspândită în Parlamentul României. Atunci când anumite femei merg să ţină un discurs, se strigă din sală numele unor bărbăţi cu care acestea ar fi avut relaţii. Sunt comportamente legate de sexualitate, menite de a umili femeile în spaţiul public“, a explicat, pentru „Adevărul“, Oana Băluţă.

Despre adevăratele motive ale indulgenţei CNCD, Oana Băluţă afirmă că o concluzie logică ar fi politizarea instituţiei.

„Din exterior, putem să ne gândim că sunt decizii politizate, că vorbim de sancţionarea unor politicieni, că membrii Consiliului Director sunt sprijiniţi sau nominalizaţi de partide politice. Putem să facem diverse tipuri de legături. E interesant de văzut care a fost tipul de judecată care să argumenteze că ceea ce a afirmat Şerban Nicolae e mai puţin grav decât ceea ce a spus Cristian Tudor Popescu“, a mai spus activista.

Sociolog: Sunt cazuri de mitocănie, nu de discriminare

Sociologul Mircea Kivu susţine că două din cele trei decizii ale CNCD nu ar viza fapte de compentenţa Consiliului, ci mai degrabă de competenţa instanţelor de judecată.

Mie nu mi-e clar de ce ar fi mai grav să-i spui cuiva că seamănă cu o maimuţă decât că face sex anal. De fapt, eu nu înţeleg ce treabă are CNCD în asta. După mine, sunt cazuri de mitocănie, de insultă, nu de discriminare. CTP ar fi putut să spună şi despre Dragnea că are mustaţă de motan şi ar fi fost o afirmaţie echivalentă. Nu înseamnă că Dragnea ar fi fost discriminat. S-a spus că este vorba de hărţuire, dar eu nu văd nici asta... Cred că CNCD are o problemă de comunicare, nu a explicat în ce a constat discriminarea. Putem fi de acord cu defăimarea, dar în cazul acestei fapte există alte instanţe. Doamna Dăncilă nu avea decât să-l dea în judecată pe Cristian Tudor Popescu. La fel, doamna Chichirău, în cazul senatorului Şerban Nicolae. Cazul lui Mihai Tudose se încadrează la discriminare, pentru că se referea la un grup întreg.

„Pavianul cu mantie“

La 31 ianuarie, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat cu 1.000 de lei pentru că într-o emisiune televizată a făcut o asociere ce încalcă dreptul la demnitate la adresa premierului Viorica Dăncilă, căreia i-a spus 'pavianul cu mantie', iar moderatorul Cosmin Prelipceanu a fost sancţionat cu o amendă în acelaşi cuantum pentru discriminare, potrivit Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

„Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor în data de 31.01.2018, a adoptat următoarea hotărâre: asocierea creată de către domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seară din data de 16.01.2018, pe postul de televiziune Digi 24, între doamna Viorica Dăncilă şi pavianul cu mantie, reprezintă hărţuire şi încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 5 şi art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Comportamentul moderatorului emisiunii, Cosmin Prelipceanu, precum şi lipsa de reacţie a acestuia reprezintă discriminare conform art. 2 alin 4 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Faptele celor 2 jurnalişti exced libertăţii de exprimare în conformitate cu legislaţia din România şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului", se arată într-un comunicat al CNCD.

Potrivit sursei citate, Colegiul director a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1.000 de lei fiecărui reclamat în parte, conform unor prevederi din O.G. nr. 137/2000.

Totodată, în conformitate cu prevederi din acelaşi act normativ, reclamaţii vor prezenta rezumatul hotărârii în speţă în cadrul aceleiaşi emisiuni, cu începere de la ora 21,00.

Cei prezenţi la şedinţa Colegiului director al CNCD au votat în unanimitate această hotărâre (nouă voturi).

„Provocările“ deputatei Cosette Chichirău

La 7 februarie, senatorul PSD Şerban Nicolae a fost sancţionat cu avertisment contravenţional de CNCD pentru afirmaţiile la adresa lui Cosette Chichirău. CNCD a considerat ca fiind circumstanţe atenuante faptul că a existat o provocare din partea lui Chichirău, afirmaţiile senatorului PSD au fost făcute în contextul unui dialog în care ambele părţi şi-au adus jigniri, iar acesta şi-a prezentat public scuze.

"Afirmaţia domnului senator Şerban Nicolae, adresată doamnei deputat Cosette Chichirău, conform căreia „eu am o poză în care dumneavoastră faceţi sex anal”, reprezintă discriminare şi încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 şi art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Colegiul director a aplicat sancţiunea avertismentului contravenţional faţă de domnul senator Şerban Nicolae, având în vedere circumstanţele atenuante ale săvârşirii faptei: a existat o provocare din partea doamnei deputat, iar declaraţia sancţionată a intervenit în cadrul unui dialog în care cele două părţi şi-au adus acuze şi jigniri reciproce", precizează CNCD.

De asemenea, Colegiul a avut în vedere şi faptul că, ulterior incidentului, Şerban Nicolae şi-a cerut scuze public pentru limbajul utilizat. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.

Mihai Tudose şi steagul secuiesc

În aceeaşi zi, CNCD l-a sancţionat, tot cu avertisment contravenţional, şi pe fostul premier Mihai Tudose pentru afirmaţiile privind drapelul secuiesc, instituţia apreciind că acestea "reprezintă discriminare şi încalcă dreptul la demnitate".

„Afirmaţia domnului Mihai Tudose conform căreia «Dacă steagul acela [secuiesc] flutură în vânt, toţi cei responsabili de acolo flutură şi ei lângă steag», reprezintă discriminare şi încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 şi art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Colegiul director a aplicat sancţiunea avertismentului contravenţional, având în vedere faptul că domnul Mihai Tudose şi-a cerut scuze public pentru aceste afirmaţii“, a anunţat CNCD. Decizia a fost luată tot cu unanimitate de voturi.