Ministrul Justiţiei, despre membrii Comisiei SIPA cărora nu le face publice numele: Nu sunt de interes public. Îi veţi întreba în fiecare zi ce au văzut

"Comisia SIPA este constituită dintr-un număr de cinci membri şi trei supleanţi...Ieri (marşi - n.r.) am constituit componenţa Comisiei prin ordin de ministru, astăzi ne-am văzut la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, dânşii au procedat la alegerea preşedintelui, astăzi au intrat prima zi în arhivă şi au început activitatea. Prima parte a activităţii vizează inventarierea fondului arhivistic. Pot să spun numele membrilor Comisiei, dar nu am să o fac. De ce? Pentru că este un ordin intern, este un ordin de punere în aplicare a Hotărârii de Guvern şi este o măsură de protecţie a colegilor noştri care fac parte din comisie. În caz contrar, îi veţi întreba în fiecare zi ce au văzut, ce au constatat, astfel încât nu este de interes public numele şi prenumele celor care fac parte din comisie, de interes public este activitatea pe care o desfăşoară. Fiecare are certificat ORNISS”, a declarat Tudorel Toader, la sediul Ministerului Justiţiei.El a refuzat să spună dacă a trimis către Parchetul instanţei supreme concluziile raportului privind intrările neautorizate în arhiva SIPA, aşa cum anunţa duminică pe pagină să de Facebook. "Acesta informaţie o veţi putea lua de la Ministerul Public, nu de la ministrul Justiţiei. Ministerul Justiţiei pune la dispoziţie toate documentele, respectând regimul pe care îl are fiecare în parte. Ministrul Justiţiei nu are dosare penale. Cu privire la fapte penale, vă adresaţi Ministerului Public”, le-a mai spus Toader jurnaliştilor.Despre reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în această comisie SIPA, Tudorel Toader a precizat că nu a primit nicio propunere din partea Consiliului şi că acesta a trimis invitaţia pentru desemnarea unui reprezentant către organizaţiile profesionale, către instanţe şi unităţile de parchet abia după 21 de zile. "Din această întârziere fiecare poate să tragă câte o concluzie. Dacă mâine CSM-ul vine şi spune că X-magistrat deţinător de certificat ORNISS, în funcţie, activ, doreşte să facă parte din Comisie, prin ordin de ministru îl fac membru al Comisiei”, a completat Toader.Întrebat dacă Ministerul Justiţiei a dat vreun aviz pentru modificarea legii care permite condamnaţilor penal după reabilitare să deţină un post în Guvern, Tudorel Toader a refuzat să răspundă, pe motiv că tema zilei este arhiva SIPA."M-am oprit la discuţie cu dumneavoastră pentru a va relata despre arhiva SIPA, ştiind că este un subiect sensibil, un subiect care de 12 ani de zile a stat pe agenda publică. Ăsta este subiectul, asta este tema pentru care m-am oprit şi v-am relatat. Alte subiecte, într-o conferinţă de presă, în momentul în care agenda îmi va permite”, a adăugat Toader.