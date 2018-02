VIDEO Kovesi, despre scandalul DNA: Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. E festivalul inculpaţilor care vor să umilească societatea

Kovesi a declarat că după ce o serie de informaţii au apărut în spaţiul public a solicitat un raport scris cu privire la stadiul dosarelor în care sunt implicate persoanele din spatul public.



Ea a precizat că la DNA Ploieşti au fost instrumentate mai multe cauze în care au fost audiaţi membri ai familiei Cosma, amintind că Vlad Cosma şi tatăl acestuia, Mircea Cosma, au şi o condamnare la 5 ani, respectiv opt ani de închisoare.

Vlad Cosma, audiat în 12 dosare

Kovesi a spus că fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat în 12 dosare, iar de foarte multe ori acesta s-a prezentat la DNA din proprie iniţiativă şi a făcut denunţuri.



"S-a constat, în camera preliminară, cauzele inculpaţilor au fost administrate legal. Procedura de cameră preliminară se derulează atunci când procurorii instrumentează o cauză. În această procedură judecătorii fac un control asupra modului în care procurorii au respectat legea în administrarea probelor", a spus Kovesi.



"Membrii acestei familii, condamnaţi în prima instanţă, au început demersuri pentru a obţine o pedeapsă mai mică", afirmă şefa DNA.



"DNA respectă legea"



Kovesi a subliniat apoi că procurorii DNA respectă procedurile de anchetă şi, dacă există cazuri în care acestea au fost încălcate, atunci s-a acţionat pe cale legală. "Procurorii din DNA respectă legea. Nu falsifică probe. Modul în care lucrează procurorii este verificat de judecători. În plus, este în curs o verificare a Inspecţiei Judiciare. Am făcut ce-mi cere legea.

Am declarat, la preluarea mandatului, toleranţă zero la corupţie, ţoleranţă zero la neprofesionalism în cadrul DNA.

A fost pentru prima data în mandatul meu când un procuror DNA a fost anchetat, judecat pentru corupţie. Am sesizat Inspecţia Judiciară, de fiecare dată când au fost probleme.

La primul semn că un procuror din DNA nu a respesctat legea am reacţionat conform atribuţiilor legale.

Acest lucru arată că avem mecanisme interne de corectare. Nu înseamnă că toţi procurorii sunt la fel. În ultimii patru ani DNA a avut rezultate remarcabile. Am investigat miniştri şi premieri. Am investigat persoane indiferent de funcţia avută. DNA a demonstrat că nimeni nu este mai presus de lege. Dacă un procuror a încălcat legea nu înseamnă că toţi sunt la fel, sau că instituţia încalcă legea. Dovadă în acest sens sunt hotărârile judecătoreşti definitive", a precizat şefa DNA.

Atacul nu este întâmplător

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a mai spus că atacul la adresa DNA nu este întâmplător şi că asistăm la un festival disperat al inculpaţilor.



"Nu cred că acest atac este întâmplător, asistăm la un festival disperat al inculpaţilor, în care inculpaţii spun părţi de adevăr. Aici nu este vorba despre Kovesi sau despre procurorul şef al DNA. DNA nu este un om, este o instituţie şi cred în acest lucru. Acest atac nu este despre Kovesi, ci despre procurorii care şi-au făcut treaba şi vizează îngenuncherea luptei anti-corupţie", a declarat Kovesi.

Şefa DNA a spus că justiţia este sub un asalt de peste un an de zile şi că „dacă ne uităm cine ne atacă vedem - inculpaţi, oameni care au bani şi resurse şi care doresc să decredibilizeze actul de justitie şi să ducă în derizoriu faptele de corupţie”.



"Asaltul asupra justiţiei"



"Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Am respectat legea în tot ce am făcut", a declarat Laura Codruţa Kovesi, întrebată dacă va demisiona.

Ea a spus că în acest scandal nu este vorba despre Kovesi, ci despre "asaltul asupra justiţiei".



Apoi, întrebată dacă ar avea cineva motive sa o revoce, şefa DNA a răspuns: "cred că ministrul trebuie să vă raspundă la această întrebare".



Kovesi a afirmat că nu a mai discutat cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, de la şedinţa CSM în care s-a dezbătut raportul de control şi că acesta nu i-a solicitat nicio altă informaţie cu privire la activitatea DNA.

Întrebată de jurnalişti dacă ştie la ce raport a făcut referire Tudorel Toader, Kovesi a spus că nu ştie şi că nu a mai discutat cu ministrul Justiţiei.



"Nu ştiu despre ce raport este vorba, nu am discutat cu ministrul Justiţiei. Singura discuţie a fost în faţa dumneavoastră, la CSM, când s-a dezbătut raportul de control. De atunci nu am mai avut nicio discuţie cu ministrul, nu mi s-au cerut date, informaţii", a declarat Kovesi.



Despre Negulescu şi înregistrările făcute de Cosma

Întrebată despre cazul procurorului Mircea Negulescu, Kovesi a declarat că nu ştia despre încălcările de conduită ale acestuia. “La momentul în care procurorul Negulescu şi-a început activitatea în DNA avea o vechime de 20 de ani. Atunci nu am primit nicio sesizare cu privire la conduita sa. Eu nu am primit sesizări scrise împotriva procurorului Negulescu. Am văzut înregistrări în spaţiul public în care părea că domnul Negulescu nu avea un comportament adecvat statutului de magistrat. Repet. La primul semn când am aflat că un procuror nu a respectat legea am acţionat. Întotdeauna am căutat să vină în DNA procurori ce respectă legea. Unii au încălcat legea, unii codul deontologic şi am dispus măsuri de fiecare dată”, a spus şefa DNA.



Întrebată de cum a fost posbil ca Vlad Cosma să facă acele înregistrări chiar în sediu DNA, Kovesi atunci când persoanele sunt citate la DNA, se face un control pentru prevenirea violenţelor. “Tehnic, o astfel de înregistrare poate fi făcută. Suntem conştieţi că atunci când ai o persoană în faţă ea te poate înregistra. Niciun procuror nu se teme că poate fi înregistrat de persoană din faţa sa. Nu este o situaţie pe care să o reproşez colegilor, că cineva a intrat şi a făcut o înregistrare”.

Întrebată dacă va înceta delegarea celor doi poliţişti aşa cum a cerut ministrul Carmen Dan, Kovesi a susţinut că nu a primit niciun fel de solicitare oficială şi că îi va răspunde ministrului de Interne atunci când va primi solicitarea.



"Nu am ieşit să îi răspund inculpatului Vlad Cosma"



Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a mai fost întrebată despre noile acuzaţii care i-au fost aduse de către Sebastian Ghiţă, ea reluând afirmaţiile potrivit cărora nu comentează acuzaţiile inculpaţilor. Ea a ţinut să sublinieze, de altfel, că a organizat această conferinţă de presă nu pentre a-i răspunde inculpatului Vlad Cosma şi altor inculpaţi, ci pentru a le spune cetăţenilor că DNA nu falsifică probe şi respectă legea.

"Anul trecut v-am răspuns exact la aceleaşi întrebări. De-a lungul timpului am spus că nu comentez acuzaţiile inculpaţilor. Sunt situaţii în care vin inculpaţi şi fac denunţuri. Nu putem interzice acest lucru oamenilor. Obligatia procurorilor este să verifice aceste lucruri. Nu pot lua de bune aceste informaţii", a declarat Kovesi. Ea a ţinut să sublinieze, de altfel, că a organizat această conferinţă de presă nu pentru a-i răspunde inculpatului Vlad Cosma şi altor inculpaţi, ci pentru a le spune cetăţenilor că DNA nu falsifică probe şi respectă legea. "Nu am ieşit să îi răspund inculpatului Vlad Cosma şi nici altor inculpaţi, le spun oamenilor cinstitţi că da, lucrăm legal şi nu falsificăm probe şi că da, uneori avem probleme cu procurorii şi lumăm măsuri", a mai spus Kovesi.





Acuzaţiile Mihaielei Moraru Iorga: Nu am avut niciodată discuţii cu ea despre un dosar în care să fie implicat un ministru

Kovesi a declarat, miercuri seară, întrebată despre acuzaţiile aduse de procurorul Mihaiela Moraru Iorga, că nu a discutat niciodată cu acesta despre vreun dosar în care să fie implicat vreun ministru şi că este aproape o coincidenţă că astfel de afirmaţii au apărut după ce a cerut verificări în cazul procurorului Iorga.

"Nu am discutat niciodată cu Mihaiela Moraru Iorga despre vreun dosar în care era implicat un ministru/premier. Nu am făcut presiuni asupra procurorilor. Este aproape o coincidenţă că dupa ce am cerut verificări pentru Mihaiela Moraru Iorga au apărut aceste acuzatii", a declarat Kovesi, întrebată despre acuzaţiile pe care i le-a adus procurorul Mihaiela Morau Iorga.





DNA a devenit de câteva zile ţinta unor acuzatii, după ce Antena 3 a difuzat o înregistrare în care fostul deputat PSD Vlad Cosma îi acuză pe procurorii DNA Mircea Negulescu şi Lucian Onea că au încercat să "inventeze dosare cu ajutorul unor probe fabricate", în cauză fiind vorba despre Sebastian Ghiţă.







Despre speculaţiile că ar urmări o carieră politică





Întrebată dacă se va implica în politică, şefa DNA a răspuns că preferă să nu comenteze situaţii ipotetice. „Nu comentez speculaţii, dar sunt multe alte lucruri de făcut în afara politicii”.





Laura Codruţa Kovesi a fost întrebată şi dacă „i s-a cerut să cadă la pace”, răspunzând că „niciodată”.