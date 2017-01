Istoria neromanţată a reţelei de prostituate înfiinţată de Ion al lui Sile Cămătaru

Liderul grupării de proxeneţi este un apropiat al celebrului clan al Cămătarilor, Ionuţ Viorel Vîlcu care se recomanda ca fiind „Ion al lui Sile Cămătaru“, iar săptămâna trecută a fost trimis în judecată alături de mai mulţi complici pentru acuzaţii extrem de grave: constituire de grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată, trafic de minori în formă continuată, proxenetism în formă continuată, trafic de substanţe psihoactive în formă continuată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Ancheta procurorilor DIICOT a scos la iveală însă lucruri cutremurătoare. Liderul bandei organizase meticulos întreaga afacere. Avea doi locotenenţi care-i executau orbeşte ordinele, Mădălina Analisa Neacşu - care supraveghea activitatea de prostituţie, şi Gheorghe Tudor, zis „Unchiul Gheorghe“, care se ocupa de pedepsirea fetelor. Gruparea avea persoane care se ocupau de cazarea şi transportul fetelor, supravegherea acestora şi chiar de îngrijirea copiilor prostituatelor.

Copiii, obiect de şantaj

Copii prostituatelor, care se aflau în grija proxeneţilor, erau folosiţi şi ca mijloc de şantaj, potrivit procurorilor DIICOT. „Dacă nu dau telefon la ora asta de ţi-l aruncă pe fii-tu pe geam, să-mi bag ***-n copiii mei. Deci atât îţi spun, măcar nu mai mă minţi“, o ameninţa Ionuţ Vîlcu pe una dintre prostituatele care a încercat să fugă. „Nu accept să fiu bătută, înjurată, să n-am voie să ies din casă“, se plângea deznădăjduită femeia. „Să moară copiii mei dacă nu mai aştepţi o juma de oră şi dacă nu te sun eu personal să-l auzi pe fii-tu“, ameninţa proxenetul. „Da, Ionuţ, am înţeles. Dar răzbunarea asta pe copil nu cred că are nicio... “, replica disperată prostituata.

Victimele obligate să se prostitueze s-au plâns că Ion al lui Sile Cămătaru le pedepsea dur atunci când nu îi respectau ordinele. „M-a lovit cu pumnii, cu picioarele, am fost împuşcată de mai multe ori cu acel pistol cu bile, am fost tăiată cu briceagul, am fost electrocutată cu acel dispozitiv de electroşocuri şi lovită cu baston telescopic şi cu o bâtă de baseball“, a declarat, la DIICOT, una dintre victime. „Îmi amintesc faptul că Ionuţ m-a lovit cu pumnii în zona toracelui, în urmă cu două luni de zile şi am avut o coastă fisurată, dar Ionuţ nu a fost de acord să mă ducă la spital şi o lună de zile, deşi am avut clienţi în permanenţă, am avut dureri cumplite şi nu puteam să mă ridic din pat“, a povestit o altă femeie.

Cum erau atrase victimele

„Sunt prea haladit, toate femeile îmi zice că sunt prea haladit, prea şmecherit. Sunt crescut, născut în aşa ceva, viaţa mea“, se lăuda Mihai Gheorghiţă, zis „Pompi“, un tânăr de doar 18 ani, şomer cu şase clase, dar care stăpânea la perfecţie arta seducţiei. „Pompi“ era „lover boy“, în gruparea de proxeneţi care îşi are baza în cartierul bucureştean Ferentari, dar care era extinsă şi în Craiova, Constanţa, Sibiu şi Cluj Napoca.

Pompi era cel care ademenea cu vorbe dulci fete minore pe Facebook, pe care le convingea să se prostitueze în favoarea lui Ion al lui Sile Cămătaru. Pe rol de „Casanova“ era şi un prieten de-al său din copilărie, Mihai Pastramă (18 ani), zis „Biţă“. Spre deosebire de Pompi, Biţă a absolvit şapte clase.

„Prostituţia este de mine, că hai să ţi-o spun, de copil mic mă ocup cu aşa ceva, să ştii viaţă“, i-a spus, la un moment dat Pompi unei iubite. „Ţi-o zic în faţă, vezi că nu am de ce să mă feresc, eu i-am zis la multe femei, care vreţi şi vă place aşa de mine şi vreţi să ne fie bine, faceţi, nu, iarăşi bine“, arăta Pompi cum lucra, la sentiment. „Femeie...nu îmi place mie persoana respectivă, ţiu eu la ea, mă face să o iubesc, o dau deoparte separat, ea nu face meserie, găsim altele şi face, ai înţeles? Dar deocamdată nu am găsit niciuna să îmi pună şi mie capacu’“, se lăuda Pompi.

„Gigolo” penali

Cariera de „gigolo“ pentru Pompi şi Biţă a fost brusc întreruptă anul trecut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Luaţi din scurt de anchetatori, Pompi şi Biţă au recunoscut tot. Când a simţit că îl aşteaptă închisoarea Mihai Gheorghiţă şi-a făcut planul să plece din România. „În Anglia şi după aia plec în Spania la plajă. În Anglia plec, că am acolo pe cineva, să facem ceva. Ce vrei să fac, mă, aici? Mă duc la puşcărie aicea, eşti nebun Ioane, am făct optişpe ani. “, îi spunea Pompi lui Ionuţ Viorel Vîlcu. „Eu cu Alisa plec în Anglia. Am vorbit...pleacă în Anglia, la jumate-jumate (în argou, jumătate din tarif îl opreşte prostituata, iar jumătate proxenetul - n.r.), la cineva şi după aia mă duc eu după ea acolo“, îşi făcea planuri interlopul.

El i-a făcut o ultimă propunere lui Ion al lui Sile Cămătaru, o fată pe care ar fi agăţat-o pe litoral. „Vii să mă iei la mare? Că am un bagaj bun... Să mor tu şi eu dacă nu am, să-ţi zică ăsta. E înaltă, cur, ţâţe. Ai auzit?“, îl tenta Pompi pe proxenet.

Ţinta, Occidentul

Ion al lui Sile Cămătaru avea planuri să „exporte“ reţeta şi în Danemarca, Suedia sau Germania. „La sfârşitul lunii martie 2016, inculpaţii Vîlcu Viorel Ionuţ şi Tudor Gheorghe au plecat în Suedia, cu gândul de a găsi o casă unde să se mute împreună cu fetele pentru ca acestea să practice prostituţia“, a povestit, la DIICOT, Mădălina Analisa Neacşu.

„Vorbesc cu Florin să o bage în Danemarca. Să o ducem acolo să ne facă dracu’ şi nouă bani, cât ne-o face Gheorghe, şi o aruncăm la gunoi“, spunea Ion al lui Sile Cămătaru , într-o discuţie telefonică interceptată. „Am rezolvat aseară în partea aia, şi... plecat afară îţi faci treaba două, trei, cinci luni...Trebuie să rezişti cinci luni, atât trebuie să rezişti, ţi-ai făcut câteva zeci de mii, mai fac şi eu treaba aia a mea cu ăla în partea aia, care trebuie, şi...viaţă, frate!“, făcea planuri Gheorghe Tudor.

Fetele erau drogate

Procurorii DIICOT au descoperit că gruparea le oferea droguri prostituatelor, pentru a nu face scandal şi a fi dependente de proxeneţi. „Deci e forţă la noi aici. Dacă le vezi pe astea hal de fete te ia capul, leşini. Toată lumea e forţă“, râdea, de prostituatele drogate, Mădălina Analisa Neacşu. „Păi cât i-ai dat Anaei? I-ai dat ca lumea, hă?”, întreba Ion al lui Sile Cămătaru. „Da bineînţeles. Asta e vorbă? N-auzi că toată lumea e... mortal kombat?“, explica amuzată Neacşu.

„Bine, hai că iau şi eu o linie“, spunea femeia într-o altă convorbire telefonică. „Nu mai lua nicio linie, atât îţi zic!“, o avertiza nervos proxenetul. „Că mi-oi face o linie cât masa, ca să nu poţi să mă dai de jurat cât a fost linia.. hahaha hahaha“, glumea Neacşu. „Stai cuminte ţi-am zis!”, ordona proxenetul.

Cămătarii controlau Capitala

Clanul „Cămătarilor” a fost prima grupare interlopă din Sectorul 5 care a ajuns să controleze afacerile de proxenetism din Capitală. Anchetele procurorilor i-au adus după gratii pe fraţii Sile şi Nuţu Cămătaru, dar şi pe mama acestora, Mimi Cămătăreasa. În 2004, gruparea s-a spart în mai multe facţiuni.