Ghid: cum să-ţi cumperi vechime în muncă şi cât timp mai este valabilă această oportunitate

Cei interesaţi trebuie să îndeplinească însă anumite condiţii. Actul normativ dă posibilitatea asigurării pentru cel mult 5 ani anteriori datei la care se încheie contractul de asigurare socială.

Nu pot încheia un astfel de contract pensionarii şi nici nu se pot plăti suplimentar sume de bani pentru perioade în care persoana a fost asigurată deja în sistemul public.

Cât costă şi cum se plăteşte vechimea în muncă

Cine doreşte asigurarea pentru perioada maximă, adică 5 ani, va trebui să achite, la venitul minim pentru care se pot plăti aceste asigurări, aproximativ 15.500 de lei. Valoarea maximă care se poate lua în calcul pentru plata asigurării este de cinci ori valoarea salariului mediu brut în vigoare pentru respectiva perioadă.

În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru o lună întreagă, iar dacă se semnează contractul de asigurare în ultima zi în care actul normativ poate fi aplicat, 27 aprilie 2017, în aceeaşi zi se va face şi plata.

Concret, la încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul va completa o declaraţie din care să reiasă perioada pentru care solicită asigurarea, că nu a avut calitatea de asigurat pentru pensii în perioada respectivă şi nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, dar şi că nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului. La ghişeul Casei de Pensii mai trebuie prezentat actul de identitate, în original şi copie. Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

O doză de imoralitate

Specialiştii în economie, deşi sunt de acord că banii strânşi ajută bugetul, sunt de părere că cumpărarea vechimii în muncă are şi o anumită doză de imoralitate. Asta pentru că munca nu se rezumă la plata contribuţiei, ci contribuie şi la crearea de valoare.

„Este o chestiune de disperare, pentru că statul are nevoie de bani. Din punct de vedere al acumulării la buget, este binevenită. Dar nici nu ştim dacă aceşti bani merg la pensii, pentru că se varsă în buget şi îşi pierd identitatea. Din punct de vedere al influenţei pe care munca o are în societate nu este tocmai în regulă. În anii în care omul lucrează, el contribuie la un mecanism al activităţii economice care nu se manifestă doar prin această contribuţie. Deci, are o anumită doză de imoralitate. Una este să mergi în fiecare dimineaţă agăţat de uşa tramvaiului şi alta este să stai acasă şi să plăteşti cu alte venituri care nu provin din muncă. Contribuţia pentru pensie trebuie să fie bazată pe o anumită contribuţie la crearea de valoare“, a explicat, pentru „Adevărul“, analistul economic Mircea Coşea.

Însă legea îi ajută şi pe românii care au muncit, dar au fost plătiţi pe drepturi de autor şi nu pe cartea de muncă.