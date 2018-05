Gheorghe Piperea vrea să dea în judecată Facebook

Avocatul Ghjeorghe Piperea a scris luni, pe pagina sa de facebook , că timp de 6 ani, de când a făcut pagina a scris volume întregi de informaţii despre procesele colective contra băncilor, despre insolvenţe, despre justiţie în general, dar şi despre politică, economie şi manipulare ori şefimea băncii centrale.

Redăm integral postarea avocatului:

Am inceput operatiunea #deletefacebook.

Am descarcat azi toata cronologia (timeline) de pe facebook. Cel putin sper ca este toata. Este vorba de toate postarile mele, incepand cu noiembrie 2012, cand a fost creata aceasta pagina, una desprinsa din pagina initiala, deschisa in 2009 (care exista si acum, desi nu prea este utilizata de mine, ci mai degraba de frenzi care posteaza diverse chestii pe wall-ul respectiv). Nu apar pe acest timeline si comentariile, interactiunile, reclama careia i-am fost tinta si alte chestii neimportante, cum ar fi recunoasterea faciala, locatiile unde am fost vazut si tintit etc. Pe astea le voi obtine, probabil, printr-o cerere separata, adresata subsidiarei din Irlanda a facebook (care nu plateste nicio taxa pentru miliardele de informatii pe secunda pe care le primeste gratuit facebook, de la noi).

Am descoperit ca:

-in 2012 am scris pe facebook 19 pagini format A4;

-in 2013 am scris 84 de pagini;

-in 2014 am scris 115 pagini;

-intre 2015-2017 am scris in medie 200 de pagini pe an;

-in primele 4 luni din 2018 am scris (deja) 114 pagini.

Am scris foarte mult despre procesele colective contra bancilor, despre insolvente, despre justitie in general, dar si despre politica, economie si manipulare. Am scris nemeritat de mult despre sefimea bancii centrale. Am incercat sa informez, sa semnalez, sa ofer un adevar alternativ celui "democratic" format pe internet si pe paginile de socializare (dupa numarul de like-uri si de accesari). Am incercat chiar sa educ, ca om al cetatii si ca dascal, pentru ca am crezut si cred in merit, valoare, dreptate si democratie.

Am scris, deci, mult. Exagerat de mult. Fluvii de nisip. Redundant. Munca inutila si, mai ales, auto-vatamatoare. Mi-am atras, fara sa vreau, un mare numar de hateri, trolli, inamici, analisti si "experti" sponsorizati pentru a demonta teoriile, curentele judiciare si legile construite sau initializate de mine. Plus 10 ani de "vechime" suplimentara la tample.

Vazand socantul volum de informatie (mai ales scrisa) pusa de mine pe aceasta pagina atat amar de vreme (aproape 6 ani), am un sentiment de amaraciune. Multa informatie pusa acolo probabil ca a fost complet inutila, dar a presupus munca de cercetare si documentare, insistenta si luni de atentie concentrata pe reactiile "comunitatii". Am intrat, fara sa vreau (initial, chiar fara sa constientizez), intr-un cvasi-interminabil loop al validarii pe internet si pe paginile de socializare.

Mi-am dat seama, insa, de mult, ca e un obicei pernicios, pe care l-au capatat sute de milioane de oameni si pe baza caruia mogulii IT si-au construit modelul de business, iar serviciile secrete si-au colectat toate informatiile necesare urmaririi noastre ca potentiali suspecti, fara sa mai faca vreun efort si fara sa mai justifice in vreun fel coborarea noastra, a tuturor, la rangul de iobagi legati de glia satului global.

Imi este clar acum ca facebook si-a tradat conceptul initial, de democratizare a informatiei si a comunicarii intre oameni, prin intermediul socializarii intre indivizi complet necunoscuti, aflati la un click distanta unul de altul. Facebook ne-a inselat asteptarile, ne-a vandut datele cu caracter personal fara acordul nostru, a practicat un incorect comert cu emotiile si spaimele noastre, a pactizat cu serviciile secrete si cu politicienii fara scrupule, totul pentru munti de bani usor si nemeritat castigati, ajungand sa se constituie intr-un distopic sat global in care oamenii sunt segregati in bule impermeabile la adevar si la informatie pertinenta si manipulati ca niste cifre statistice sau obiecte fungibile, care nu mai au incredere in semenii lor, ci in banii pe care ii au si posesiunile de care se "bucura".

Voi mai sta un timp pe aici, dar numai pentru a-mi recupera tot ceea ce am depozitat aici si, poate pentru a cere niste despagubiri de la facebook pentru toate datele si valorile pe care le-a utilizat fara voia mea si, iata, in contra mea. Pana la urma, totul trebuie sa aiba un sfarsit, nu?

Dupa care urmeaza #deletefacebook.