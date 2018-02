Fugarul Elan Schwartzenberg, interviu la B1 TV: „Nu am fugit din ţară. În 2012, cineva din SRI m-a avertizat că mi se vor face înscenări şi multiple dosare“

„Cu Blejnar am avut o relaţie frumoasă, dar nu au funcţionat lucrurile când prietenia s-a suprapus cu funcţia. I-am bătut la uşă de două ori, prima dată când i-am spus că echipamentele de la Realitatea sunt sub sechestru la ANAF. Tu, ca şef ANAF, cu datorii imense de la Realitatea, trebuie ori să le sigilezi la ANAF ori le muţi în sediul în care funcţionează societatea, adică la Willbroock. În niciun caz nu pot sta la RTV, la Sebi Ghiţă. A ridicat din umeri şi mi-a spus că-i pare rău că nu poate să mă ajute, că era şi legal, dar există nişte forţe deasupra lui, din sistem. Eu nu ştiu la ce se referea. La Băsescu , SRI, DNA sau Sfântul Petru. L-am întrebat şi ridica din umeri şi se uita în sus“, a mai spus Schwartzenberg.

Despre relaţia cu Elena Udrea

„Nu am avut relaţii intime cu Elena Udrea. Nu am avut afaceri cu Elena Udrea. Nu am fost prieteni de familie“, a precizat omul de afaceri.

Despre Codruţ Marta

„Oamenii sunt nebuni de legat. Se repetă o minciună, oricât de abominabilă, de o sută de ori şi, la un moment dat, primeşte greutate de adevăr”, a declarat Elan Schwartzenberg.

„Eu am considerat că, în general, dacă sunt nevinovat, nu văd de ce mi-aş spăla rufele în presa. Codruţ a fost, este şi va fi prietenul meu“. Afaceristul susţine că este absolut convins că Marta este în viaţă: „Sunt convins că este în viaţă. Nu am avut niciodată şi nu am nici astăzi vreun motiv să-l omor, vreo râcă“.

Schwartzenberg a vorbit în cadrul interviului şi despre ziua în care a dispărut Codruţ Marta: „Acea zi, datorită contextului, a fost una dintre cele mai aglomerate zile din viaţa mea. Am fost în birou la Realitatea, apoi a fost la mine acasă Codruţ - a vrut să se vadă discret cu nişte personaje. În acea zi, după ce a fost la mine acasă, am apucat să ajung în oras să mă văd cu Blejnar, să ajung ulterior la o masă la care se afla şi un procuror DNA, m-am văzut cu cineva din conducerea UDMR, posibil cu Gyorgy Frunda, un domn respectabil, mai în vârstă, foarte domn. Nu mai ţin minte ce am vorbit cu el. Apoi, seara, erau două persoane publice, două oficialităţi din străinătate aflate în România, cu care am luat masa la 7 seara. În acea zi am rezolvat şi cazul lui Codruţ Marta“.

Omul de afaceri a negat vehement că ar fi avut vreo divergenţă cu Marta: „Nu am avut în viaţa noastră vreo divergenţă, ştiu că există dovezi concrete asupra existenţei lui Codruţ Marta bine mersi ulterior prezenţei sale la mine acasă. Sper că la un moment dat o să lămurim acest mister. Nu sunt îngrijorat pentru soarta lui Marta. Poate că şi el la un moment dat în viaţă a primit o informaţie punctuală că a doua zi dimineaţa urma să fie luat de acasă. Poate s-a gândit că este mai bine să continue în altă parte, decât să se întoarcă acasă. Nu ştiu ce informaţii a primit el la respectiva întâlnire la mine acasă, poate i s-a spus acest lucru. Ulterior, a apărut dosarul lui cu motorina“.

Dispariţia lui Codruţ Marta a fost declarată pe 25 mai 2012, de a doua soţie a acestuia, Andreea Marta. Ea a precizat că şi-a văzut ultima dată soţul pe 21 mai 2012.