Fostul edil al Devei, poet după gratii: „Cu jurămintea-n slavă, strig din închisoare/Nu-s vinovat faţă de fapta mea!”

Fostul edil arată în poezia publicată de ziarul local „Glasul Hunedoarei” , dedicată devenilor, că el este nevinovat.

„Nu-s vinovat faţă de fapta mea”

La ora când cobor legat în fiare

Să-mi ispăşesc osânda mea cea grea,

Cu jurămintea-n slavă, strig din închisoare

Nu-s vinovat faţă de fapta mea!

Nu-s vinovat că mai păstrez acasă

Pe-un raft, întâiul meu Abecedar

Şi că mă-nchin când mă aşez la masă

Prea-cuviincios, ca preotu-n altar.

Nu-s vinovat că m-au iubit devenii,

Curat cu sufletul străpuns,

Din Aqualand sau din dealul Cetăţii

În care atâţia serpi toţi s-au ascuns.

Nu-s vinovat c-am petrecut cu tihnă

Crăciunu’-n fiecare an, cu drag,

Sau c-am primit colindători în tindă,

Cum din bunic în tată mi-a fost drag.

Nu-s vinovat că-n Primărie-i bine

Şi toţi funcţionarii au uitat de „rău”,

Dar nu m-am plâns niciodată că este greu.

Dac-am strigat că haitele ne-njură,

Uitând că pentru toţi eu am făcut ceva,

Mi-au luat şi pâinea de la gură,

Nu-s vinovat de fapta mea!

Nu-s vinovat c-am îndârjit şacalii

Când am răcnit cu sufletul durut,

Că nu-mi dau eu Cetatea pentru toţi Uralii

Şi nu voi fi ca Groza sau Stalin peste Prut,

Şi nici ca Mărginean, perdantul din trecut.

Proiectul meu McDonalds, Shell sau roade

Şi Deva a crescut cu mine ca un zeu,

Nu voi lăsa pe nimeni să o prade,

Dar simt şi-acum pe piept cât e de greu.

De-aceea, când cobor legat în fiare,

Împovărat de vina cea mai grea,

Cu Fruntea Sus, de-aici de la strânsoare,

Nu-s vinovat de fapta mea!

Condamnarea definitivă

Fostul primar al municipiului Mircia Muntean a fost condamnat, în aprilie 2017, la şase ani de închisoare cu executare, fiind încarcerat în Penitenciarul Bârcea. Completul de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, ca nefondat apelul lui Mircia Muntean, astfel că acesta a rămas cu pedeapsa primită în 11 iunie 2016, la judecarea în fond a dosarului, respectiv şase ani de închisoare cu executare.

În iunie 2016, la scurt timp după ce a obţinut mandatul de primar al municipiului Deva, Mircia Muntean a fost condamnat de un complet de trei judecători al instanţei supreme la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care este acuzat de conducere sub influenţa alcoolului. Instanţa a constatat că Muntean mai are o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare dintr-un alt dosar, pentru abuz in serviciu legat de tranzactii ilegale de terenuri, a comasat cele două pedepse şi a decis ca acesta să execute şase ani de închisoare.

Acuzaţiile procurorilor

Procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au trimis în judecată pe Mircia Muntean în mai 2015, pentru accidentul în care a fost implicat, în 30 octombrie 2014, în municipiul Deva. Anchetatorii au stabilit că Mircia Muntean, aflat în stare de ebrietate, a intrat în maşini staţionate la culoarea roşie a semaforului, în Deva, apoi a fugit de la locul accidentului. Mircia Muntean a fost găsit după 20 de minute de la producerea accidentului, în timp ce încerca să sară un gard, pentru a se ascunde în tufişuri.

“În buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Hunedoara, se atestă faptul că inculpatul avea o alcoolemie de 1,30 gr ‰ la prima probă de sânge recoltată, respectiv 1,10 gr ‰ la cea de-a doua probă”, au scris procurorii în rechizitoriu.

Ulterior, în 10 martie 2015, s-a dispus recalcularea valorii alcoolemiei lui Muntean la momentul depistării în trafic, imediat după producerea accidentului, stabilindu-se, prin “interpretare retroactive, că în 30 octombrie 2014, la orele 18.30, Muntean “era în eliminare şi ar fi putut avea o alcoolemie teoretică de aproximativ 1,80 gr ‰”. Recalcularea s-a făcut în urma unei decizii din 16 decembrie 2014 a Curţii Constituţionale, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 336 din Codul penal. Procurorii au dispus clasarea cauzei cu privire la comiterea infracţiunii de părăsire a locului accidentului, întrucât în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale.

Condamnarea pentru abuz în serviciu

În septembrie 2013, Mircia Muntean a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu suspendare, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, într-un dosar din 2004, când era primar al municipiului Deva. Muntean a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, pentru tranzacţii nelegale de terenuri cu Iosif Man, acuzat că a traficat peste 200 de maşini furate.

După ce a fost condamant pentru abuz în serviciu, Mircia Muntean a fost exclus din PDL, iar din iulie 2014 a trecut la PSD. La alegerile locale din 5 iunie 2016, Muntan a candidat din partea PSRO. Mircia Muntean a mai ocupat funcţia de primar al municipiului Deva până în 2012, timp de patru mandate.

Mircia Muntean scria, la o zi după alegerile locale, pe pagina sa de Facebook: “Sunt Mircia Muntean şi voi rămâne acelaşi Mircia Muntean pe care îl ştiţi. Nici o umilire nu mă va opri din a vă respecta şi a mă întoarce la voi, iar batjocura unora, o voi îndura cu demnitate, oricând, pentru voi!”.