Fostul deputat Vlad Cosma, audiat la Parchetul General

Fostul deputat îi acuză pe procurori de săvârşirea infracţiunilor de compromitere a intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

La intrarea în sediul Parchetului General, Vlad Cosma a fost întrebat de jurnalişti dacă a primit ameninţări după ce a făcut publice înregistrările cu procurorii de la DNA Ploieşti.

"Nu. Înainte de a ieşi cu aceste lucruri, a primit sora mea acele ameninţări. Momentan, nu. Şi nici nu cred că îşi mai permit", a spus Cosma, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a fost întrebat dacă a fost chemat la DNA.

"Nu. Probabil că şi domnii de la DNA Central şi-au dat seama de practicile colegilor de la 'unitatea de elită'. Nu era vorba de niciun şantaj. Eu nu am vorbit cu nimeni, nu am trimis pe nimeni. Eu le depun (înregistrările - n.r.) la Parchetul General, domnii de aici ştiu cum să îşi facă meseria. Probabil că le vor expertiza. Am înţeles că există şi posibilitatea să le expertizez şi eu separat, dar nu cred că are cineva vreo îndoială. (...) Joi sunt citat la Inspecţia Judiciară", a răspuns Vlad Cosma.