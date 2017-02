Deputatul Lucian Bode, audiat la DNA: Am dat o declaraţie de martor într-un dosar privind finanţarea campaniei electorale din 2012

"Am fost citat în calitate de martor într un dosar ce priveşte finanţarea campaniei electorale din 2012. Eu sunt de 18 ani în serviciul public şi este pentru prima data când dau o declaraţie în calitate de martor. Eu mă bucur dacă pot să ajut organele de ancheta cu o declaraţie de martor. Nu pot să vă spun nici ce întrebări mi-au pus procurorii, nici ce răspunsuri am dat. Este vorba de finanţarea campaniei electorale din 2012. Eu, în calitate de membru al Biroului Politic Naţional (al PDL, n.r.), secretar general adjunct, nu am avut nicio responsabilitate în ceea ce priveşte finanţarea campaniei electorale”, a spus Lucian Bode, în prezent deputat PNL, fost ministru al Economiei în Guvernul Ungureanu.



Procurorii DNA l-au audiat, vineri, tot în calitate de martor, pe fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu, acesta declarând la ieşire că a dat declaraţii în dosarul Elenei Udrea, vizând finanţarea campaniilor electorale.



"E vorba de dosarul doamnei Udrea, dar concret nu ştiu precis cine ce a finanţat. În mod normal e organizaţia Sectorului 1. PDL în Bucureşti era organizat în filiale de sector plus organizaţia Capitalei. Cred că se investighează cultura finanţărilor ciudate ale tuturor partidelor, pentru că este evident că până la ultima rundă de alegeri a fost o imensă problemă legată de costurile campaniilor electorale şi, dacă aveţi memorie bună, este o problemă pe care eu am semnalat-o din 2008", a spus Paleologu.



Întrebat dacă au fost ilegalităţi în finanţarea campaniilor electorale, Paleologu a răspuns că este "la mintea cocoşului".



"Ţineţi minte cum erau campaniile de dinainte de 2016, cu mesh-uri pe câte un bloc întreg sau afişe imense pe care nu le-am văzut nicăieri în lume, nici măcar în America nu am văzut asemenea orgie de propagandă electorală. Deci e la mintea cocoşului că ceva nu e în regulă", a spus Theodor Paleologu.



El a explicat că nu a fost implicat în finanţarea campaniilor electorale, în afară de cea din 2016, când a candidat independent.



Elena Udrea este urmărită penal de DNA pentru cinci infracţiuni de spălare de bani în cazul campaniei prezidenţiale din 2009, precum şi pentru două infracţiuni de instigare la luare de mită.



În acelaşi dosar a fost pusă sub control judiciar şi Ioana Băsescu, fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu, fiind acuzată de instigare la abuz în serviciu şi la spălare de bani.



Tot sub control judiciar, în aceeaşi cauză sunt cercetaţi Gheorghe Nastasia, Victor Tarhon, Ioan Silviu Wagner, fost director general al Oil Terminal, şi omul de afaceri Giovanni Mario Francesco, fostul concubin al Ioanei Băsescu.



"Legătura dintre persoanele care obţineau banii pe cale nelegală şi prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidaţi şi, din această poziţie, coordona atât achiziţiile de servicii de campanie, cât şi persoanele care au acţionat ca intermediari pentru plăţile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societăţile prestatoare. Remiterea foloaselor infracţionale se realiza prin încheierea unor contracte fictive cu societăţi care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afişe, reclame publicate în mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole şi prestarea de servicii de consultanţă", potrivit procurorilor.