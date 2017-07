De la consumator la traficant de droguri. Povestea unui licean căzut în mirajul stupefiantelor şi al banilor făcuţi uşor

Aproape 50 de persoane au fost trimise în judecată pentru trafic de droguri de risc sau deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, într-un dosar fără precedent în România. Printre consumatori s-au numărat în special persoane cu vârste până în 25 de ani, dar şi elevi de liceu, care ulterior au devenit dealeri printre colegi. Printre cei trimişi în judecată sunt tineri liceeni de la un colegiu de top din Brăila sau studenţi la facultăţi din Galaţi şi Constanţa. Cazul a fost instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Galaţi.

„Ştiu despre Venardi Albert Georgian că este consumator înrăit de marijuana şi cumpăra des în cantităţi mici de multe ori, aproximativ 1, 2 grame de cel mult 50 ori. Îi vindeam cu suma de 70 lei. Din câte mi-am dat seama acesta mai vindea din marijuana comercializată de mine. Observând acest lucru am încetat relaţiile cu acesta şi nu i-am mai vândut”. Declaraţia aparţine lui Horia Tăbăcaru (31 de ani), acuzat de procurorii DIICOT că ar fi vândut marijuana unor tineri din Brăila şi Galaţi. Cel despre care Tăbăcaru spunea că este un „consumator înrăit”, Albert Georgian Venardi are 19 ani şi este elev în clasa a XII-a la liceul Grigore Moisil din Brăila.

Drumul de la consumator la distribuitor

Originar din Galaţi, Tăbăcaru a testat să vândă marijuana amicilor cu care juca baschet, iar printre aceştia era şi Venardi. Liceanul i-a deschis însă calea dealerului către noi clienţi, elevii de la colegiul „Nicolae Bălcescu” din Brăila, acolo unde tânărul a studiat o perioadă. Potrivit monitorizării DIICOT şi mărturiilor din dosar, Venardi a ajuns să-şi dezvolte, la rândul său, o mică reţea. Unul dintre colegii săi, Ricardo (16 ani) de la „Nicolae Bălcescu”, ar fi parcursul drumul de la a fi doar un consumator de droguri la a fi şi un distribuitor al acestora.

Un alt elev de la „Nicolae Bălcescu”, Andrei Alexandru (16 ani), a povestit procurorilor DIICOT cum a fost prima dată când au încercat marijuana. „Îmi amintesc că în luna ianuarie 2017, împreună cu colegul meu Ricardo ne-am hotărât să consumăm cannabis. În acest sens ne-am întâlnit cu Venardi Albert Georgian. Eu cu Ricardo i-am dat suma de 40 de lei lui Venardi.Contra acestei sume de bani Venardi a confecţionat o ţigară cu cannabis din care am fumat toţi trei. Totodată, Venardi ne-a spus că în acea ţigară a introdus două grame de cannabis”, a spus Andrei Alexandru.

Liceenii au fost monitorizaţi când discutau între ei despre marijuana şi cum să împartă banii.Într-un schimb de sms-uri cu un amic, Venardi chiar l-ar fi ameninţat să renunţe la o parte dintr-o datorie, dacă nu l-ar fi denunţat. „Ce faci, mă, bulangiule, te mai droghezi?” sau „Să vadă şi garda ce faci cu tovarăşii tăi, Mihai”, scria tânărul. Răspunsul a venit prompt: „Şi cât despre gardă şi vândut iarbă, să te uiţi cum te scoţi pe tine că eu nu am obiceiuri d-astea”. „Când ne vom vedea să vedem cât de băiat mai eşti”, era ameninţător Venardi. Răspunsul amicului a venit ca în bătaie de joc: „I-auzi, mi-e şi frică tare de un copil de 18 ani care dă şi el un 0,6 cu 70 de lei să-şi dea şi el un şto acolo”.

Profitul traficanţilor, dublu

Ancheta procurorilor DIICOT a mers pe fir pentru a vedea de unde se aprovizionau dealerii. Totul ar fi început în septembrie 2016, atunci când constănţeanul Radu Dan Mirea şi iubita acestuia, Sorina – Cristina Trandafir, au pus la cale o afacere inedită. Cumpărau marijuana din Bulgaria la preţul de 35 de lei/gram, şi o revindeau în România cu 45-50 de lei/gram. Mirea ar fi organizat reţea care cuprindea alţi 10 subdealeri, dezvoltată pe raza judeţelor Constanţa şi Galaţi, dar care avea ramnificaţii şi Brăila şi Călăraşi. Întraga reţea „a picat” în momentul în care unul dintre traficanţi, Horia Tăbăcaru, a vândut marijuana unui colaborator DIICOT sub acoperire, nume de cod „Gigi Roşu”. Tranzacţia a avut loc în Galaţi, a fost autorizată de un magistrat şi a fost coordonată de un investigator sub acoperire. „Gigi Roşu” a cumpărat de la Tăbăcaru 1,2 grame de canabbis în schimbul a 140 de lei. De la acesta s-a ajuns la cel care-l aproviziona.

În faţa procurorilor, Mirea a dat detalii despre cum transporta marijuana în ţară. „În perioada septembrie – noiembrie 2016, m-am deplasat în municipiul Galaţi de câteva ori (cred în 2-3 rânduri), împreună cu concubina mea, Trandafir Sorina Cristina, cu o singură excepţie, când am fost singur, pentru a le aduce cantităţi de marijuana prietenilor mei, Tăbăcaru Horia Alexandru şi Dumitrşacu Radu Constantin. Precizez că de fiecare dată cantităţile de marijuana le-am adus în câte un borcan, fiind vorba de cantităţi cuprinse între 40 şi 80 de grame, pe care le-am vândut celor doi cu suma de 55 lei/gramul”, a explicat acesta. Tăbăcaru a dat şi el detalii despre preţul plătit şi profitul din trafic: „Marijuana o achiziţionam de la Mirea Radu Dan cu suma de 55 de lei/gramul şi o vindeam cu 70 de lei/gramul în general, dar şi cu 60 de lei în unele situaţii”.

Marijuana, ascunsă în maşină

Potrivit DIICOT, înaintea fiecărei deplasări în Bulgaria, Radu Dan Mirea îi contacta pe dealerii din reţeaua sa pentru ca aceştia să-i expedieze sumele de bani necesare cumpărării cantităţilor dorite de marijuana. Banii erau trimişi prin sistemul de transfer monetar Westaco, aparţinând SC OMV Petrom, şi prin plăţi bancare în contul deschis pe numele bunicului lui Mirea, la Banca Transilvania. De altfel, bunicul acestuia este imobilizat la pat, internat într-un azil de bătrâni şi nu are control asupra operaţiunilor derulate prin intermediul contului bancar.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2016 – martie 2017, Radu Dan Mirea şi Sorina – Cristina Trandafir au mers în Bulgaria pentru a cumpăra cannabis de cel puţin 15 ori, introducând în total în ţară o cantitate de cel puţin 1.100 de grame de marijuana, din care 105 grame au fost găsite asupra acestora, în două borcane sticlă de 800 de grame. Cei doi au fost prinşi în flagrant în 13 martie 2017, imediat după revenirea din Bulgaria. Prinderea nu a fost lipsită de peripeţii, după cum a povestit chiar Mirea. „Am ascuns unul dintre borcane în lăcaşul casetofonului, iar celălalt borcan sub scaunul din dreapta faţă. După ce am trecut frontier, prietena mea a scos borcanul din locaşul casetofonului şi l-a ascuns în torpedoul maşinii. În localitatea Vama Veche s-a încercat blocarea noastră în trafic însă eu am efectuat o manevră de evitare şi am forţat barajul”, a povestit Mirea.

A urmat o urmărire ca în filme. „Ca urmare a vitezei excesive maşina a început să derapeze motiv pentru care am fost ajuns din urmă de maşinile de poliţie şi s-a reuşit blocarea mea în trafic. Am auzit şi focurile de armă însă nu realizez în ce condiţii au fost trase acestea”, a povestit, cum a fost prins, traficantul.

Pericolul narcomaniei asupra tinerilor

Procurorii care au făcut ancheta în acest caz, arată că România se confruntă, în prezent, cu o dezvoltare a traficului de droguri, „fenomen accentuat odată cu liberalizarea trecerii frontierei de stat şi faptul că nu mai este doar o ţară de tranzit a drogurilor, constituind şi o piaţă de desfacere a acestora, aflată într-o continuă dezvoltare”. Anchetatorii atrag atenţia şi asupra pericolului narcomaniei asupra tinerilor. „Profitând de lipsa de experienţă de viaţă a acestor persoane, specifică vârstei, şi conduşi doar de dorinţa obţinerii unor profituri materiale ori de altă natură, traficanţii de droguri găsesc permanent noi cercuri de consumatori, îndeosebi în mediul urban”, susţin procurorii DIICOT.