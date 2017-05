Curtea Supremă ar putea da astăzi o primă sentinţă în dosarul în care fostul ministru al Energiei, Constantin Niţă, este acuzat de trafic de influenţă

Judecarea în dosarul lui Constantin Niţă a început în septembrie 2016, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind încheiată după zece termene. Procurorii DNA cer condamnarea lui Constantin Niţă la o pedeapsă cu executare, în timp ce fostul ministru a spus că nu poate fi condamnat pentru fapte pe care nu le-a făcut şi că are încredere că va fi „o judecată dreaptă”.



La ultimul termen de judecată, pe 9 mai, fostul ministru Constantin Niţă a arătat, în ultimul cuvânt în faţa instanţei, că nu a primit niciun ban de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să ajute firma acestuia să obţină un contract cu Primăria Iaşi, că este dezamăgit de solicitarea procurorului care cerut instanţei să-l condamne la închisoare cu executare şi că are încredere că va fi „o judecată dreaptă”.

„Sunt extrem de dezamăgit de propunerea parchetului. Regret faptul că sunt într-o asemenea situaţie. Nu i-am pretins niciodată domnului Urdăreanu vreo suma de bani, nu i-am promis nimic, niciodată. Nu am participat la nicio semnare de contracat, doar i-am făcut cunoştinţă lui Urdăreanu cu domnul Mihai Ghirda (fost lider al PSD Braşov, n.r.). Mai departe, ce au făcut ei am văzut în rechizitoriu. Nu am luat niciun ban din acea societate. Vedeţi circuitul banilor, banii nu au ajuns la Niţă, nici la partid. Sunt un om responsabil, care a cunoscut sute de oameni de afaceri, a condus colective de oameni. Sunt profund marcat de această cerere a parchetului. Am încredere într-o judecată dreapta şi nu cred că pot să fiu condamnat pentru nişte fapte pe care nu le-am făcut”, a spus Niţă, potrivit News.ro.

DNA: Cerem condamnare cu executare

Procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie prezent la ultimul termen de judecată a cerut instanţei condamnarea fostului ministru Constantin Niţă la o pedeapsă cu executare pentru trafic de influenţă, precum şi confiscarea de la acesta a 303.000 de lei şi 30.000 de euro, bani pe care i-ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu pentru a ajuta firma acestuia să obţină un contract cu Primăria Iaşi. Magistratul DNA a mai cerut menţinerea sechestrului pe bunuri ale lui Niţă şi a cauţiunii de 150.000 de lei.

Judecătorii instanţei supreme au rămas în pronunţare în acest dosar, urmând să ia o decizie în 23 mai.

La termenul din 11 aprilie, când a fost audiat, Constantin Niţă a negat că ar fi luat bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu pentru a-şi trafica influenţa, el spunându-le judecătorilor de la instanţa supremă cu "nu are faţă de prost” că să ajungă să ia o presupusă mită într-un hotel plin de camere de luat vederi şi că patronul UTI Grup l-a "suspectat de prostie” dacă a putut să spună că i-a dat un plic cu bani în hotel.

Acuzaţiile procurorilor

În iunie 2016, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată pe Constantin Niţă, pe care îl acuză de trafic de influenţă. Potrivit rechizitoriului procurorilor, în 2013, Constantin Niţă, la dată faptei ministru al Energiei, i-a solicitat lui Tiberiu Urdăreanu, denunţător în cauza, un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de firma acestuia cu Primăria Iaşi.

Anchetatorii susţin că Niţă a cerut suma în cuantum de 5% din valoarea contractului după iniţierea procedurii privind acel proiect, precum şi după ce primarul de municipiu a solicitat, cu titlu de mită, 10% din valoarea contractului, respectiv în prima parte a anului 2013.

“Potrivit înţelegerii, urmă că suma reprezentând 5% din valoarea contractului (aproximativ 3,4 milioane lei) să îi fie remisă lui Niţă Constantin în două forme: parţial în numerar şi parţial printr-un contract de consultanţă fictiv, ce urmă a fi încheiat cu o persoană de încredere din anturajul inculpatului”, au scris procurorii în rechizitoriu.

În 21 iulie 2013, Constantin Niţă ar fi primit 30.000 euro de la Urdăreanu, în timp ce era într-un restaurant libanez dintr-un hotel din Bucureşti.

“De asemenea, la solicitarea lui Niţă Constantin, a fost contactată persoană de încredere a acestuia care a propus încheierea unui contract de consultanţă cu o anumită firma, la preţul de 5.000 euro + TVA/luna, care a şi fost semnat la dată de 2 mai 2013. În baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, în fapt, prestate de firma), reprezentanţii omului de afaceri au remis firmei indicate de Niţă Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totală de 303.118 lei, în tranşe lunare, în perioada mai 2013-iunie 2014”, au precizat procurorii.

Suma solicitată nu ar fi fost achitată integral, ci doar două tranşe, de 30.000 de euro, respectiv 303.118 lei, susţin anchetatorii.

“Sumele au fost folosite, în mare parte, pentru diverse cheltuieli ale organizaţiei judeţene de partid, la solicitarea lui Niţă Constantin”, au mai arătat procurorii. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe imobile aflate în proprietatea lui Constantin Niţă, până la concurenţă sumei de 435.823 de lei.