Curtea Supremă se va pronunţa astăzi în dosarul de şantaj Antena Group-RCS&RDS în care sunt implicaţi Sorin Alexandrescu şi Dan Voiculescu

Magistraţii de la Curte Supremă au ascultat săptămâna trecută pledoariile finale. Procurorii DNA au cerut judecătorilor să dea pedepse mai mari decât cele date de Curte Apel Bucureşti. Avocaţii inculpaţilor au pledat pentru achitarea clienţilor, pe motiv că fapta nu există.

În cazul lui Alexandrescu, care a primit 3 ani şi 6 luni închisoare în faza de fond a procesului, procurorii au solicitat o condamnare la 9 ani şi 4 luni de închisoare. DNA a mai cerut în cazul lui Dan Voiculescu, o condamnare între 7 şi 12 ani de închisoare, după ce în faza de fond afaceristul a primit doi ani cu executare. Mogulul execută la Rahova o condamnare la 10 ani de închisoare în dosarul ICA. Judecătoria Sectorului 5 şi-a dat acordul, în urmă cu două săptămâni, la eliberarea condiţionată a lui Voiculescu, dar DNA a contestat sentinţa.

Procurorul a mai solicitat condamnarea Cameliei Voiculescu la o pedeapsă cu executare, arătând că nu se justifică decizia instanţei de fond, care i-a aplicat doi ani cu suspendare. „Vă rog să îndepărtaţi circumstanţe atenuante reţinute de instanţa de fond, având în vedere că inculpata a încercat să influenţeze aflarea adevărului, prin contactarea unei martore”, a explicat procurorul.

„Sunt victima unei înscenări”

În ultimul cuvânt, fostul director general al Antena Group, Sorin Alexandrescu, a arătat că nu l-a şantajat pe Ioan Bendei, şi că el a urmărit doar realizarea unei anchete jurnalistice. „Nu m-am gândit că întâlnirile cu Bendei îl vor speria. Ancheta mea nu se referea la dânsul. Nu a existat niciun interes pentru obţinerea de foloase pentru mine sau pentru compania pe care o conduceam”, a arătat Alexandrescu. În continuare, el a afirmat că se simte victima unei înscenări, adevăratele ţinte fiind Dan Voiculescu şi fiicele sale.

„Nu am săvârşit nicio faptă penală, sunt un om responsabil. Toată viaţa am învăţat şi am muncit. Sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în situaţia în care voi fi condamnat”, a precizat Alexandrescu. Camelia Voiculescu a arătat că este victima procurorilor, în condiţiile în care aceştia doreau să ajungă la tatăl său. „În 2007, m-a trimis în judecată domnul procuror Eva şi am fost achitată, acum încearcă domnul Papici. Chiar nu îi doresc lui Sorin să plătească pentru ceva ce nu a făcut. Nu am discutat cu Sorin despre întâlnirile lui cu Bendei”, a precizat Camelia Voiculescu.

Achitările şi condamnările Curţii de Apel

Pe 12 aprilie 2016, Curtea de Apel Bucureşti a dat prima sentinţă în acest caz.

Sorin Alexandrescu: 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru şantaj;

Dan Voiculescu: 2 ani de închisoare pentru complicitate la şantaj;

Camelia Voiculescu: 2 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la şantaj;

Şerban Pop, fost preşedinte al ANAF: 2 ani de închisoare cu executare, pentru folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii;

Intact Publishing SRL (care editează ziarul „Jurnalul Naţional”): achitare pentru şantaj;

George Daniel Matiescu, director Intact Publishing: achitat pentru complicitate la şantaj;

Antena 3 SA: achitare pentru complicitate la şantaj;

Antena TV Group SA: amendă penală de 350.000 de lei pentru şantaj.