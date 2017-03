Cum au ignorat-o membrii CSM pe judecătoarea Camelia Bogdan, care venise să-şi apere reputaţia profesională: „Mi s-au adus acuzaţii grave”

„Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării rapoartelor Inspecţiei Judiciare, până la rămânerea definitivă a Hotărârii Secţiei pentru judecători în materie disciplinară nr. 1J/08.02.2017”, a fost minuta Plenului CSM, dn 28 februarie 2017.



În fapt, rapoartele erau trei cereri de apărare a reputaţiei făcute de judecătoarea Camelia Bogdan, una din 2016 şi două din 2017. Cererile fuseseră făcute înainte ca judecătoarea să fie exclusă din magistratură.

Excluderea

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a decis, pe 8 februare, exluderea din magistratură a Cameliei Bogdan, pentru încălcarea articolul 99 litera b) din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, respectiv pentru „încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii".

Decizia poate fi atacată cu recurs de Camelia Bogdan în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Dialogul cu şefa CSM

La începerea şedinţei, secretarul CSM a arătat că în cazul unei sesizări Inspecţia Judiciară a arătat că s-ar impune respingerea, iar în cazul celorlalte două, Cameliei Bogdan i-ar fi fost afectată reputaţia profesională.

Mariana Ghena: Înainte de a vă da cuvântul, vă punem în discuţie faptul dacă consideraţi că faţă de soluţia pe care a pronunţat-o Secţia de judecători, este cazul să discutăm la acest termen cererile de apărare a reputaţiei profesionae sau dacă ar fi oportun să amânăm discutarea acestor cereri la o dată ulterioară.

Camelia Bogdan: Eu am venit, o să susţin aceste cereri şi rămâne ca dumneavoastră să deliberaţi şi să pronunţaţi.

Mariana Ghena: Ideea era dacă înainte de susţinerea cererilor dacă apreciaţi că le puteţi susţine şi că noi, la rându-ne, ne putem pronunţa cu privire la ele, în situaţia în care Secţia pentru judecători s-a pronunţat cu privire la acţiunea disciplinară.

Camelia Bogdan: Hotărârea Secţiei nu este definitivă. Dumneavoatrsă ştiţi că hotărârea Secţiei nu mi-a fost comunicată (motivarea deciziei de excludere, pentru a putea fi contestată la Curtea Supremă- nr). Dar apreciez, având în vedere că cererea vizează şi alte considerente mai grave decât motivul pentru care eu am fost exclusă din magistratură, pe care trebuie din nou trebuie să-l trec în revistă, să le spun în faţa Plenului. Dar mi s-au adus acuzaţii mai grave, respectiv că aş fi un „judecător corupt”, un judecător care „este al câmpului tactic”, care „tremură”, „executant”, „partener de execuţii cu procurorul şef al DNA”, mi s-au adus mai multe injurii, în acest linşaj mediatic.

…

Camelia Bogdan: „…că aş fi aranjat un dosar în biroul preşedintelui României”, de asemenea există n dosar în curs. Eu nu am nicio calitate. Eu am solicitat încă de la început să fiu audiată la Parchetul General. Am dat lămuri. Consider că este foare grav să lăsăm să planeze asupra unui judecător astfel de acuzaţii care se vehiculeză în spaţiului public.

Mariana Ghena: Să rămânem în deliberare pe acest aspect…

Camelia Bogdan: Am o rugăminte. Eu sunt într-un concediu de studii. Am venit special pentru această cerere, ca să o susţin în faţa Plenului. Am trei rapoarte de apărare a reputaţiei Eu doresc ca să nu mai fiu nevoită să mai vin o dată. Să-mi ascultaţi punctual de vedere, să fie consmenat la dosar, ceea ce consideraţi dumneavostraă, deoarece nu am posibilitatea. Probabil dacă doriţi să/mi comunicaţi hotărârea , eunu voi avea nici mijloace materiale ca să mai vin să/mi susţin cererei e de apărare a reputaţiei. Am făcut un effort deosebit să vin, vă rog ascultaţi-mă şi deliberaţi dvs ulterior. Sunt trei cereri de apărare a reputaţiei. Am făcut un effort considerabi ca să vin.

Mariana Ghena: În urma deliberării, am decis să rămânem în deliberare pe aspectul pus în disuţie înainte. Motiv pentru care vă rugăm să ne lăsaţi să deliberăm şi o se vedeţi şi rezultatul.

Camelia Bogdan: Vă mulţumesc.

Înregistrarea lui Traian Băsescu

Dana Grecu şi Radu Tudor au difuzat, pe 3 ianuarie 2017, în emisiunea ”La ordinea zilei”, de la Antena 3, o înregistrare audio în care Traian Băsescu vorbeşte cu o persoană încă neidentificată despre cum a fost măsluit dosarul Voiculescu.



Întrebat de interlocutorul său dacă are înregistrări ”cu toţi”, Traian Băsescu răspunde: ”Coldea, doamna Kovesi, Judecătoarea Camelia Bogdan”.



Potrivit spuselor fostului preşedinte, cei trei ar fi aranjat condamnarea profesorului Dan Voiculescu.



”Să-i vezi când vorbeau a doua zi, după condamnarea care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Şi cum îmi spunea mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar 10”, a spus Traian Băsescu.

Judecătoarea Camelia Bogdan a declarat, pe 22 februarie, după ce a fost audiată de procurori, în dosarul în care Parchetul instanţei supreme face cercetări pentru abuz în serviciu privind înregistrările lui Sebastian Ghiţă, că nu are nicio legătură cu acele înregistrări, iar în dosar nu are nicio calitate. Ea a precizat că a soluţionat dosarul ICA, în care Dan Voiculescu a fost condamnat la zece ani de închisoare, ca pe oricare alt dosar, fără a resimţi vreo presiune din partea cuiva.

Condamnarea şi acţiunea disciplinară

Pe 8 august 2014, un complet de la Curtea de Apel Bucureşti din care a făcut parte şi Camelia Bogdan i-a condamnat definitiv în dosarul ICA, pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, pe fostul director al institutului, Gheorghe Mencinicopschi, la opt ani de închisoare, pe fostul director al ADS Corneliu Popa tot la opt ani de închisoare şi pe fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş la şapte ani de închisoare.

Instanţa a dispus atunci şi confiscarea a 60 de milioane de euro, prejudiciul adus Ministerului Agriculturii.

Inspecţia Judiciară s-a sesizat, din oficiu, în cazul dosarului Institutului de Cercetări Alimentare, după ce televiziunile controlate de Dan Voiculescu, condamnat în cauză, au susţinut că judecătoarea Camelia Bogdan este incompatibilă deoarece a participat şi predat la un seminar organizat de o asociaţie care era finanţată de Ministerul Agriculturii, parte vătămată în dosarul ICA.

Pe 16 aprilie 2016, inspectorii care au analizat cazul Cameliei Bogdan au decis să respingă sesizarea şi au arătat că nu există nicio abatere disciplinară din partea judecătoarei.

Decizia a fost însă infirmată de Lucian Netejoru, inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare, care a decis, din proprie iniţiativă, să transmită sesizarea la Secţia pentru judecători a CSM. În argumentaţia sa, Netejoru arăta că judecătoarea Camelia Bogdan ar fi încălcat articolul 99 din legea magistraţilor, articol potrivit căruia constituie abatere disciplinară încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii.

Televiziunile controlate de Dan Voiculescu au susţinut că judecătoarea Camelia Bogdan nu putea judeca dosarul ICA şi să predea unor angajaţi APIA în acelaşi timp.