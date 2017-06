Colonelul STS acuzat că a primit şpagă 30.000 de euro lângă sediul Guvernului, condamnat la doi ani. „Numără-i, mă, aci, te rog eu! Numără-i frumos, înţelegi?“

Tribunalul Bucureşti i-a mai interzis lui Ştefan Enache drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.



„Eu coordonez tot ce înseamnă activitatea de stenograme, documente secrete, bruiaj”, spunea colonelul STS angajat în Secretariatul General al Guvernui, care se lăuda că poate interveni la şefii din RA-APPS pentru a cumpăra case ieftine de la stat. Scena se petrecea lângă sediul Executivului, într-o maşină, în timp ce număra zeci de mii de euro primiţi ca şpagă.

Ofiţerul era de mai mulţi ani în Guvern şi sî lăuda cu relaţiile sale. Potrivit acestuia el se ocupa de interceptări şi bruiaj. Stenogramele din acest caz dezvăluie fapte de corupţie fără precedent. Ştefan Enache, cunoscut ca Fane, ofiţer activ cu gradul militar de colonel în cadrul UM 02999 - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului, la data faptei, a fost trimis în judecată, pe 29 decembrie 2015, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Ofiţerul era de mai mulţi ani în Guvern şi sî lăuda cu relaţiile sale. Potrivit acestuia el se ocupa de interceptări şi bruiaj. Stenogramele din acest caz dezvăluie fapte de corupţie fără precedent.

Povestea cazului

Procurorii DNA arată că la data de 8 decembrie 2015, Enache i-ar fi pretins de la o persoană o sumă de peste 10.000 euro, în scopul de interveni pe lângă directorul Regiei Autonome - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, asupra căruia a dat asigurări că are influenţă, pentru ca acesta din urmă să le asigure celor doi adjudecarea, la o licitaţie, a unui imobil din municipiul Bucureşti, la un preţ mult subevaluat. Imobilul astfel achiziţionat urma să fie valorificat ulterior, iar profitul să fie împărţit între inculpat şi persoana respectivă. Era vorba de o vilă de 200 de metri pătraţi, aflată într-o zonă central a Capitalei.



În data de 10 decembrie 2015, Enache a pretins şi în ziua de 14 decembrie 2015 a primit suma de 30.000 euro, de la un intermediar, indicat pentru a asigura achiziţionarea a două imobile, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

Cum începe totul

Povestea cazului începe după ce Ştefan Enache a contactat un ales PSD din Constanţa- judecat în două dosare pentru fapte de corupţie. Întâlnirea a avut loc la Curtea de Apel Bucureşti, acolo unde politicianul avea termen în dosarul de corupţie. Colonelul i-a propus să să adjudece vila iar ulterior, să o înstrăineze în scurt timp la un preţ cel puţin dublu faţă de cel de achiziţie şi să împartă între ei diferenţa.



Alesul nu avea însă niciun ban la dispoziţie, şi i-a propus să caute pe cineva. Este momentul în care DNA a autorizat un investigator- care şi-a luat acoperirea de marinar, să-i propună politicianului să ia legătura cu colonelul Ştefan Enache pentru a discuta cu acesta despre vânzarea imobilului respectiv. Investigatorul sub acoperire juca rolul unui afacerist interesant să cumpere vila pe şpagă.

Ce spunea despre incendiul din Colectiv

Investigator sub acoperire: Ne întâlnim undeva la un restaurant, la ceva?

Ştefan Enache: Vii p-aici, treci p-aici, că eu sunt până seara târziu, că sunt cu bugetul, că până termin cu bugetul, m-au căpiat.

Investigator sub acoperire: Da?

Ştefan Enache: Acum e la CSAT plecat. I-am făcut toate mapele. Am tras o mapă uite aşa, toată mapa.

Politician PSD: Mamă vor să vină ăştia să facă revoluţie…

Ştefan Enache: Păi să vină, că eu sunt din 91 aicea, şi m-am săturat, să-i vezi că fac ce fac şi tot o laie merge.

Politician PSD: Dacă nu ne-nţelegem…guvernăm pentru români, guvernăm pentru străini, băga-mi-aş …

Ştefan Enache: Ce, eu nu le-am spus ce a fost acolo la…poţi să spui…Eu ştiu ce a fost acolo la…când au dat ăia foc. Eu le-am spus „d-acolo nu scapă nimeni!” Păi acolo a fost dat de aia şi când a ajuns flacăra a făcut prăpăd acolo. Păi dacă am doctor, bun prieten, care e la Spitalul 9.

Politician PSD: Zici că a fost provocare?

Ştefan Enache: Provocare…

Politician PSD: Provocare, ă?

Ştefan Enache: Se ştia, mă! Ştia şeful din Minister…Şi Oprea… Păi dacă şi-au dat sms-uri „nu vii în seara asta în club!”, unii… Şi eu am prieteni care au fost…specializaţi pe explozibil şi arme de distrugere în masă. Acolo sunt bombele care le au americanii. Mamă şi tată. Deci americanii au mamă, îi spun bombe mamă, israelienii le spun, ruşii tată şi israelienii au o combinaţie de-a lor, aiurea. Numai gazul care a fost, a fost o explozie. Păi dacă i-a făcut ca la rotisor…

Politician PSD: I-a stropit, i-a…?

Ştefan Enache: Ce vorbeşti…Şi gazul ăla dezvoltă 2000 de grade. Acela l-a dat din spray, s-a ridicat a creat vid, în momentul în care a coborât, oxigen.

Investigator sub acoperire: Mergem să vedem şi blocul ăla?

Ştefan Enache: Da, putem să mergem.

Investigator sub acoperire: Hai, să vedem.

Ştefan Enache: Hai că întoarcem la mine şi ieşim p-acia.

Investigator sub acoperire: Da?

Politician PSD: Pe unde o iau?

Ştefan Enache: Şi când vii luni seara mai mergem şi mai vedem o locaţie.

Investigator sub acoperire: Da?

Ştefan Enache: Faci rondul cu totul. Te întorci exact la mine aicea.

Investigator sub acoperire: Şi la asta cât ar fi comisionul?

Ştefan Enache: Nu comision! Ă…

Investigator sub acoperire: Taxa asta de succes.

Ştefan Enache: Tot 20, tot 20.000 de euro!

Investigator sub acoperire: 20.000 de euro?

"Şi banii îi dăm înainte, ăştia 20.000 de euro"

Investigator sub acoperire: Ştefane, deci dacă rămânem la vila aia din Constantinescu 61, venim cu 10.000 de euro.

Ştefan Enache: Dar poţi să mai prinzi, ori aia mare de acolo, ori aia, uite că mai e una dacă vrei să o vezi, Grigore Alexandrescu, pe lângă spitalul Grigore Alexandrescu în spate…

Investigator sub acoperire: Deci pentru fiecare trebuie să dăm 10.000.

Ştefan Enache: 20 !

Investigator sub acoperire: 20 ?

Ştefan Enache: 20 pentru fiecare, da.

Investigator sub acoperire: 20.000.

Ştefan Enache: Da, dar unde pui, că am vila Egreta, dar nu ştiu, că trebuie să discut cu el … Ideea e că …

Investigator sub acoperire: Şi banii îi dăm înainte, ăştia 20.000 de euro.

Ştefan Enache: 20.000, da.

Investigator sub acoperire: Da, înainte de licitaţie.

Ştefan Enache: Iar banii intră, în momentul când s-a licitat, şi a zis „80.000 costă vila, minus 20.000, mai ai de dat 60.0000!” în cinci ani sau … în trei ani.

Investigator sub acoperire: Da ?

Ştefan Enache: Da.

Investigator sub acoperire: Ne ajuţi tu cu toate astea până la capăt.

Ştefan Enache: Îţi dai seama că nu vă las în … mă bag în ceva şi doamne fereşte să nu facem.

Investigator sub acoperire: Bine, Ştefane. Bine.

Momentul flagrantului

Procurorii DNA împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi în cauză, au procedat la organizarea prinderii în flagrant a colonelului Ştefan Enache. Astfel s-a predat către investigator uma de 30.000 euro compusă din 60 bancnote în cupiura de 500 euro, identificarea după serie fiind regăsită în cuprinsul procesului-verbal întocmit la data de 14 decembrie 2015, ora 09:05.

Banii au provenit din fondul special al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. La data de 14 decembrie 2015 ora 17:15, în zona Piaţa Victoriei, la intersecţia străzii Duiliu Zamfirescu cu strada Paris, a fost organizat flagrantul, iar Ştefan Enache a fost prins când primea banii. Colonelul a declarat că “s-a întâlnit cu cineva pentru a-i da nişte bani împrumut”.

„Numără-i frumos, înţelegi? Aşa, numără-i încet”

Ce doi se urcă în autoturismul investigatorului, iar colonelul a început să numere banii.

Ştefan Enache: Dă-mi copiile de buletin!

Investigator sub acoperire: Le -am aicea, stai aşa să le... deschid. Uşor, că geanta asta, ai văzut, o ţin după mine permanent ca să.... bag asta să închidem uşile, ştii?

Ştefan Enache: Aha!

Investigator sub acoperire: Doamne fereşte să nu... Închidem uşa... aşa, aşa tată. Uite aicea! Ai copiile...

Ştefan Enache: Îhî!

Investigator sub acoperire: Înţelegi tu?

Ştefan Enache: Da.

Investigator sub acoperire: E Ok? Aia e sora-mea, ştii?

Ştefan Enache: Îhî! N-are acelaşi nume cu tine?

Investigator sub acoperire: Nu, nu, nu! Nu. Păi, ai zis să iau... Ia şi banii ăştia, numără-i, te rog eu!

Ştefan Enache: Lasă că...

Investigator sub acoperire: Numără-i mă aci, mă, te rog eu! Numără-i frumos, înţelegi? Aşa, numără-i încet.



[Conform imaginilor video, Ştefan Enache: numără suma de 30.000 euro primită de la investigator]